紅館演唱會頭場 阿佘古天樂拍片贈興 林峯升半空腳震 周秀娜火辣伴舞

【明報專訊】林峯一連7場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》紅館演唱會前晚開鑼,全晚施展渾身解數落力演出,勁歌熱舞獻唱多首經典歌曲,又升上離地約20米高,跟山頂觀眾近距離接觸,笑言有點畏高腳震。首場有不少驚喜,除與嘉賓陳慧琳合唱,跟周秀娜跳辣身舞外,還有佘詩曼、古天樂、吳卓羲等好友拍片贈興。尾聲時,林峯有感而發稱轉眼入行25年,感謝觀眾陪伴成長。

記者:柯美

攝影:劉永銳

林峯獻唱《Broken》時大跳椅子舞又自摸。他更挑戰高台極限,坐上舞台兩側的曲臂升降台,升至離地約20米高,跟山頂觀眾近距離接觸,全場歡呼尖叫。林峯在升降台獻唱《Baby Lady》和《幼稚未完》後表示畏高:「已盡力,hello山頂朋友,山腳朋友畀幾首歌的時間我照顧山頂朋友。山頂的朋友多謝你們,希望履行對你們的諾言,將距離拉近,但我腳震!」

升降台回到地面,林峯說喜歡平衡,然後由舞台底走到另一邊,全程直播台下情况,他再登上另一部升降台跟另一邊的山頂觀眾見面,獻唱《One More Time》和《幼稚完》,他自爆綵排時升上半空已嚇到鼻哥窿都無肉,但叫觀眾不用擔心,「做足安全措施,安全最重要,太近你哋都驚啦」。觀眾說不驚,他笑說:「我驚喎!」他希望如明年有演唱會Part 2,想去多幾個角落。

阿佘化身Man姐稱「林峯」襲港

演唱會間場亦為觀眾帶來驚喜,佘詩曼(阿佘)以《新聞女王》「Man姐」造型在熒幕驚喜現身,她化身新聞主播報道颱風消息,稱熱帶氣旋「林峯」襲港。凌文龍扮天文台科學主任,詳細分析這股「林峯」帶來的影響;朱鑑然則變身記者做街訪,訪問「市民」吳卓羲、周秀娜、余香凝及吳林峰,後者搞笑問:「颱風個名邊個定,點解叫『林峯』,唔叫『吳林峰』?」「城寨二子」胡子彤和張文傑、「王九」伍允龍及「龍捲風」古天樂齊參加搞笑演出,引來全場爆笑。之後林峯換衫後出場,跟吳林峰合唱《無傷大雅》。

陳慧琳任嘉賓合唱《馴獸師之王》

陳慧琳(Kelly)擔任表演嘉賓,穿黑色吊帶連身裙登場,全場觀眾尖叫,她跟林峯合唱《馴獸師之王》,唱畢Kelly笑稱是來追數,「上次答應做我演唱會嘉賓,但甩底!」林峯解釋因遇上颱風,「多謝Kelly邀請,我甩底對不起,因為遇上颱風,唔係呢個『林峯』」。Kelly指他沒出現,令她和歌迷好傷心。林峯讚Kelly擔任他演唱會嘉賓夠義氣。Kelly笑說若打風就不來,又趁機宣傳她7月紅館演唱會。林峯即自薦擔任嘉賓,Kelly說:「今次打風都要出席,不可以找藉口。」兩人即場打手指印確認。然後Kelly獨唱《隨身聽》。

入行25年 多謝粉絲陪伴成長

林峯唱罷《ApocaLips》,除去外套再騷麒麟臂演繹《Let's Get Wet》,此時身穿露腰衫、短裙的周秀娜現身,兩人大跳辣身舞,互相扭動身體,舞姿撩人,林峯更抱周秀娜轉了一圈,姿態優美。再踏紅館的林峯有感而發說:「相隔9年再踏紅館開演唱會,好開心。唔經唔覺已經入行25年,多謝大家陪住我成長,給我寶貴支持和意見,我會繼續努力,帶多些好的舞台和作品給大家。」之後他在10多名舞蹈員伴舞下,跳唱《熱能放送》、《Heart Attack》和《Nice》,觀眾high爆站起身跟住跳,演唱會在一片歡呼聲中結束。

古天樂騷前探班實測煙火效果

老闆古天樂除代表公司「One Cool」送花籃祝賀演唱會成功,還在開騷前親自到紅館探班,跟林峯及工作人員一同實測煙火效果。

林峯又在後台為前日40歲生日的周秀娜安排生日蛋糕慶祝,周秀娜興奮說:「多謝林峯,我生日正日可以企喺紅館舞台上過生日,多謝!」

