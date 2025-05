舒淇參賽片《狂野時代》毁譽參半 讚畢贛夠格角逐康城最佳導演 批評劇情晦澀難懂

next

【明報專訊】第78屆康城影展香港時間明日凌晨便會公布賽果,今年主競賽單元唯一入圍華語片《狂野時代》,由《地球最後的夜晚》內地導演畢贛操刀,金馬影后舒淇、《少年的你》易烊千璽、《狄仁傑之四大天王》趙又廷及《我們一起搖太陽》李庚希等主演,該片在康城場刊的影評得分2.4(4分滿分),可說毁譽參半。有評論指《狂》片是視覺盛宴,畢贛有實力角逐最佳導演,也有批評該片晦澀難懂,讓觀衆難以投入。

《狂野時代》是畢贛繼《路邊野餐》、《地球最後的夜晚》後的第三部劇情長片,並首度入圍康城影展主競賽單元。據報《狂》片上月初才殺青,片長155分鐘,劇情圍繞舒淇的角色動腦部手術中陷入意識深淵,並發現了仿生人(易烊千璽飾)。全片分為6個章節,涵蓋不同時代與感官主題,向電影演進史致敬。

康城影展場刊邀請12名影評人為主競賽單元電影評分,滿分4分,最低1分,截稿前尚有兩片未首映,暫時以烏克蘭《佔領廣場》沙基羅斯尼薩(Sergei Loznitsa)執導的《Two Prosecutors》,以及《伊朗的士笑看人生》導演約化巴納希(Jafar Panahi)的新片《It was just an Accident》成績最好,同得3.1分;意大利導演馬里奧馬多尼(Mario Martone)的《Fuori》得分1.1,敬陪末席。《狂野時代》得分2.4,算不好不壞。《Screen Daily》影評讚《狂》片「融合了多種風格和類型,呈現令人眼花繚亂的視覺盛宴」;同時6個章節沒明顯連接點,認為該片難以歸類,但具有冒險精神,適合願意開放思維的影迷。美媒Deadline的影評則指《狂》片可能是今年主競賽中最差的一部電影,同時也是最佳導演獎最有力的競爭者。《狂》片視覺效果受到讚賞,但Deadline指「是近年康城影展中最故意晦澀難懂的電影,讓人聯想到王家衛的《2046》」。

amfAR籌款 《狂野10》戰車拍賣

另一方面,愛滋病研究基金(amfAR)前晚亦在康城舉行晚宴籌款,出席嘉賓包括網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)及其主播未婚妻Lauren Sanchez、《粗獷派建築師》奧斯卡影帝艾恩布迪(Adrien Brody) 、《荷里活爛片王》男星占士法蘭高(James Franco)、德國名模Heidi Klum、《狂亂世道》高文杜明高(Colman Domingo)、《狂野時速10》米雪路芝姬絲(Michelle Rodriguez)、流行曲天王米高積遜女兒帕里斯(Paris Jackson)、《靚太唔易做》泰莉克查(Teri Hatcher)、《不作虧心事》導演史派克李(Spike Lee)等;大會又邀請了Ciara、Adam Lambert及Duran Duran擔任表演嘉賓。今年的拍賣項目中,以曾在《狂野時速10》出現過的戰車Dodge Charger最矚目,籌得53.6萬美元(約418萬港元)善款;其次是品牌蕭邦的梨形黃鑽耳環,籌得45.2萬美元(約352萬港元);美國視覺藝術家George Condo的畫作則以115萬美元(約897萬港元)成交。當晚其餘的拍賣項目,還包括艾恩布迪的藝術作品、與占士法蘭高共晉午餐,以及與史派克李一起看NBA紐約人隊的比賽等。今年的慈善時裝表演項目,以「占士邦」為題材,合共籌得50萬美元(約390萬港元)善款。