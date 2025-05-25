林保怡不覺凍齡 認「皺眉都有戲」 陳自瑤要求彭懷安放膽演強姦戲

【明報專訊】林保怡主演無綫劇《刑偵12》播出5集，收視及口碑皆理想。對於有網民指部分劇情不合理，林保怡認為言之尚早，再看下去便會明白。前晚播出的一集，陳自瑤被飾演前夫的彭懷安硬闖入屋，在女兒（王尹菁飾）面前侵犯她，最後林保怡英雄救美。林保怡透露不慎打中彭懷安，事後道歉；陳自瑤為有更好效果，主動讓對方吻頸。衛志豪有關心好友余思敏與鄭中基辦離婚，稱余思敏心情平復，但有很多事忙。他透露余思敏想重返幕前工作，可能在網上發展，因為時間較自由。

記者：林祖傑

林保怡、陳自瑤、彭懷安、衛志豪、張松枝、曹永廉及王尹菁等昨日到紅磡宣傳新劇《刑偵12》，吸引不少途人圍觀。現場播出前晚陳自瑤被「前夫」彭懷安在女兒王尹菁面前侵犯，獲林保怡英雄救美一幕。陳自瑤稱彭懷安拍攝時表現尷尬，為了效果好，不惜犧牲自己，主動稱不介意對方吻頸。在小朋友面前拍這類戲可有尷尬？她說：「一點也不尷尬，我是演員嘛！」王尹菁表示沒被嚇親，因為學校常識科都學過。

林：睇多幾集就會覺得很合理

林保怡表示拍攝這場戲時不慎一拳打中彭懷安，唯有堅持演落去，演完才向對方講對不起，驚對方被自己打瘀。《刑偵12》播出一周（5集），收視與口碑皆理想，林保怡表示網上有很多好評論，不過有些網民稱看到劇情不合理，他說：「我覺得太早評論，這些觀眾應該睇多幾集，就會覺得很合理。」對於被網民讚他凍齡有術，林保怡反問：「點會呀？可能我一向不化妝，分別不太大，是老咗！」不過他認同網民讚他「皺眉都有戲」，因演戲多年應該有進步。

陳自瑤早前憑《婚後事》獲新時代國際電視節頒「最受歡迎女演員」，可覺得為自己在台慶頒獎禮失落「視后」平反？她說：「不可以這樣講，我真心覺得每個演員都演得好，好開心今次頒獎禮有很多內地演員，可以在小量港劇的情况下得獎，已經覺得好榮幸。」

衛志豪首次跟林保怡合作，大讚對方很照顧後輩。問到好友余思敏正與鄭中基辦理離婚，有否跟對方聯絡？衛志豪說：「有聯絡！她現在心情平復，但進入司法程序不會深入了解，我們一班朋友會陪伴她食飯傾偈，她要照顧小朋友和父母，又要打理屋企都很忙。其實她真的好辛苦，每個人遇到這件事都會很憂心，加上還未解決，希望她開心點。」

衛志豪：余思敏有意重返幕前

衛志豪透露余思敏不是回娘家跟父母同住，有時會跟小朋友同住，亦有意重返幕前工作，相信會在網上平台發展，因時間比較自由。衛志豪是「明星足球隊」一員，譚詠麟（校長）與陳百祥分家，他會企哪一邊？他說：「不要話分邊面，我和校長踢波，他們無反面，有傾有講，只是不一起踢波。」