陳奕迅新冠康復 高雄巨蛋開唱 老婆徐濠縈提醒：睇住你個肚腩

【明報專訊】陳奕迅因感染新冠病毒，《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》高雄站其中5月16日至18日場次延期至5月29日至31日。陳奕迅經過休養已康復，前晚如期在高雄巨蛋演出，全場氣氛高漲。他感慨巡演至160場，現在是「做一場少一場」，預告完成整個巡唱會休息一段長時間，要閉關鍛煉，自爆被太太徐濠縈提醒注意膽固醇及肚腩。

陳奕迅感染新冠病毒取消3場高雄演唱會，網上瘋傳他「猝逝」消息，「陳奕迅去世」一詞更衝上熱搜第一位。陳奕迅隨即在社交平台報平安，上載一張叉燒照片澄清傳聞，還搞笑留言：「復活後食番嚿肉先。」他康復後，前晚正式展開高雄巨蛋巡唱，這場等待了12年的重逢，吸引滿場觀眾熱情響應，他亦以最佳狀態帶來3小時演出，全場氣氛高漲。

自嘲脫外套似洗碗工

開場即引爆沸騰歡呼，陳奕迅登場以靚聲與飽滿情緒征服全場，數次以肢體動作與表情向觀眾致意，他感性說：「我感受到大家的愛，很開心終於能在你們面前唱歌，很棒！」唱到《七百年後》，他突然氣管敏感引致咳嗽，停兩句後馬上再唱下去，觀眾歡呼拍掌。中場時，陳奕迅熱到忍不住要脫去外套，笑言是「高雄限定」，還搞笑模仿洗碗姿勢，「雖然我很喜歡這件衣服，但真的很熱，其實我不想脫，這個樣子只給高雄朋友展示！因脫之後，你們看！」外套脫下後，藍色手套外露，他跟觀眾說：「像不像洗碗工人？我還要去洗廁所呢！現在你們明白我為什麼不脫衣服了？」脫衣後他拍拍肚腩笑說：「我太太有說，注意你的小肚子啊。對！健康很重要，剛開始時（唱《2001太空漫遊》）， 唱到……聲音愈來愈薄了！好像慢了！因氣不夠了！唉！真的不成，沒辦法！包涵，包涵！明（昨）天應會好一些 ！但今（前）天還是很開心見到大家，謝謝你們的熱情！讓我喝口水！好好享受。我們最重要是什麼？除了工作？工作是為了吃得飽，吃得飽是為什麼？」歌迷大叫「為了愛你！」他笑道：「除了愛我，還為了什麼？為了玩啊！Let's play！」

完成巡唱閉關鍛煉

安歌環節，陳奕迅特別選唱方大同作曲的《倒帶人生》，表達踏入中年後的感悟，「有時候減掉一些東西反而更自在，簡約也是一種舒服的狀態」。他自爆打算完成巡唱後閉關鍛煉，「當整個演唱會停下來後，下一輪應該是休息一段稍為長的時間，我必把我的小肚呢……對！我的太太，我的婚姻……」然後笑道：「我來高雄出門前，她最後一句叮囑是『睇住你個肚腩，你的膽固醇！肚腩沒了，膽固醇先會消失』。謝謝夫人！」引得觀眾大笑。他更搞笑預告：「有機會下次開演唱會，你們會看到一個……」然後扮很Chok的姿態，「到時候，我可能連把手放旁邊或背後都很難直挺貼住身體（因為背肌練得太發達）。」台下笑聲不停。陳奕迅最後特別感謝高雄觀眾全程投入，「目前巡演已做到第160場，進入倒數階段，現在真的有『做一場少一場』的感覺，代表團隊謝謝大家，讓我們有機會繼續」。

娛樂組

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