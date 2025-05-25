【娛樂場】回歸新城主持《壹角樂》 梁兆輝邀音樂人分享故事

【明報專訊】馬浚偉擔任新城廣播首席營運總監，加強廣東歌推廣是目標之一，最近邀資深廣播人梁兆輝（Brian）回歸新城主持全新音樂節目《One Music Corner 壹角樂》。以Brian在這圈子的人脈，向音樂人廣發英雄帖，實行省靚招牌。Brian在廣播界近40年，由港台開始，也曾效力商台及新城，他對新城最難捨難離， 1991年擔任新城廣播音樂總監，是開荒牛，今次第三度回歸新城。

搵林家謙為節目「開光」

Brian的新節目《壹角樂》本月中首播，他在社交平台告訴聽眾回歸新城時，有這開場白：「唔單止個波係圓，廣播道何嘗唔係一個氹氹轉？大家還好嘛，我係Brian！氹氹轉，再續未了緣！」Brian主持的音樂節目令人有信心，節目首集邀來林家謙擔任嘉賓，Brian幽默說：「我希望節目順順利利、大吉大利，所以搵咗個喃嘸師上嚟開光作法！」呼應林家謙歌曲《喃嘸師感官漫遊》；節目中林家謙談音樂創作歷程，他們又探討廣東歌的發展趨勢。首集播放後反應很好，有網民在社交平台留言：「難得聽到咁深入嘅音樂訪談。」

重量級嘉賓陸續登場

Brian透露這次回歸是馬浚偉誠意邀請，「佢畀我嘅功課係做一個好有誠意嘅廣東歌節目，我就諗到不如做一個音樂對談節目，以音樂人為本」。他表示節目不僅聚焦當紅歌手，更希望邀請不同年代的音樂人分享創作故事，包括昔日金牌監製歐丁玉、千禧年代音樂人Edward Chan，還有盧巧音等。他透露陸續有重量級嘉賓登場，包括殿堂級結他手蘇德華、著名音樂製作人許愿，還有已移民英國的雷頌德將於7月返港，為陳慧琳演唱會擔任監製，並已答應亮相節目。Brian說：「希望透過節目，讓大家重新認識廣東歌嘅魅力，亦畀音樂人多一個平台分享佢哋嘅故事。」

布志綸分享兩首歌

昨晚（24日）播第2集，嘉賓是歐丁玉，預告第3、4集分別有盧巧音和Edward Chan。日前現身《壹角樂》錄音的是布志綸（Alan），他帶了兩首曲風大相逕庭的歌曲向Brian和樂迷分享，他說：「《要遲少少》易上口啲，講述人生頓悟，現代人經常都匆忙追趕人生，我自己都係急性子，什麼都要衝，但其實有啲嘢你追唔嚟，你退一退，或者錯過某啲嘢，可能你會得到更多。」至於《喂起身！》就比較rock，由Alan包辦曲詞編監彈唱，是他首個創作的大滿貫，他說：「呢首歌係講去到某個年齡，會有好多嘢想講，但講出嚟，又會畀人覺得個人未夠成熟，我就將啲怨氣同環境局面放埋入去。」

逢周六晚上9時，新城知訊台播放