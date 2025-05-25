《史迪仔》美優先場收1.1億稱冠 希莉艾維稱懷胎8月補拍《職業特工隊：最終清算》動作戲

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）上周五（23日）趁美國陣亡將士紀念日長假期開畫，前一日放映優先場票房收830萬美元（約6474萬港元），刷新同系列最佳成績，然而迪士尼動畫改編的真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch）更厲害，同日優先場收1450萬美元（約1.1億港元），暫時成為今年最高紀錄。

為了宣傳《職業特工隊》電影系列第8集及最終章，湯告魯斯本月初展開全球巡迴之旅，率領導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）及演員希莉艾維（Hayley Atwell）、西蒙柏奇（Simon Pegg）及寶姬曼迪芙（Pom Klementieff）等，由東京、首爾、倫敦到康城影展舉行首映禮，馬不停蹄為新片造勢，阿湯又跟「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）搞緋聞，爭取更多曝光機會，結果不負眾望，《職業特工隊：最終清算》上周四在美國放映優先場，單日收830萬美元，超越兩年前《職業特工隊：死亡清算上集》的700萬美元（約5460萬港元）同系列最佳紀錄。

《職工8》首周末料收7500萬美元

美媒Variety估計，《職業特工隊：最終清算》選在陣亡將士紀念日長假期開畫，美國首4日票房料收7500萬至8500萬美元（約5.85億至6.63億港元），成績相當不俗，加上海外票房累收1.25億至1.3億美元（約9.75億至10.1億港元），勢將突破2億美元（約15.6億港元）大關。不過，由於此片在疫情期間拍攝，又受到美國演員及編劇公會罷工影響，製作費上升至4億美元（約31.2億港元），令到回本壓力增加不少。

為了宣傳新片，曾與湯告魯斯傳緋聞的女主角希莉艾維日前接受美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）清談節目訪問，自爆懷孕8個半月期間，應導演要求補拍其中一段動作場面，「工作人員對我很好，照顧周到，當我進入片場，大家都叫我坐低，一切交由特技替身處理，可是我為拍攝這場打鬥戲已排練多時，因此堅持親身上陣，而我真的做到了」。從占美即場放映片段可見，穿著白恤衫的希莉腹部未見明顯隆起，相信是後期電腦加工，片段講述她跟阿湯遭反派伊西莫拉里斯（Esai Morales）綁架，阿湯設計逃脫，雙方展開激戰，希莉更險遭殺手用刀刺斃，過程相當驚險。

相比之下，同日開畫的《史迪仔》票房更勝一籌，此片改編自2002年動畫電影《扮嘢小魔星》，上周四優先場收1450萬美元大幅拋離《職業特工隊：最終清算》之餘，首周末4日票房預測數字更驚人，料收1.5億至1.6億美元（約11.7億至12.4億港元），加上海外票房（包括中國）有望進帳1.25億美元（約9.75億美元），令到首周末全球累收2.75億至2.85億美元（約21.4億至22.2億港元），若以製作費1億美元（約7.8億美元）另加同等價值的宣傳費用計算，此片可謂穩賺不賠，亦有機會超越迪士尼同類電影如《獅子王》及《美女與野獸》成為最賣座的動畫改編真人電影。

《職業特工隊：最終清算》上周四（22日）已在香港開畫，《史迪仔》延至本周四（29日）上映，昨日（24日）開始放映優先場，實行搶佔先機。美國方面，由於兩片票房樂觀，加上《死神來了：血脈》、《罪人們》及《雷霆特攻隊*》目前走勢仍然向好，美媒預測今年有望打破2013年保持的陣亡將士紀念日長假期最佳開畫紀錄（3.06億美元）。