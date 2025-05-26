畢贛《狂野時代》奪康城評審團特別獎 主角易烊千璽趙又廷感動泛淚 舒淇缺席閉幕禮

【明報專訊】第78屆康城影展香港時間昨日凌晨舉行頒獎禮，雖然當地一度停電5小時，幸有驚無險，頒獎禮如常舉行；今年主競賽單元唯一入圍華語片《狂野時代》捧走評審團特別獎，劇組近全員到場，獨缺女主角舒淇；內地導演畢贛致辭時多謝一衆演員及劇組，據報片中一人分飾多角的易烊千璽及台灣男星趙又廷感動得眼泛淚光。

《狂野時代》是畢贛執導的第三部劇情長片，他2015年拍攝的《路邊野餐》拿下金馬獎最佳新導演殊榮；前作《地球最後的夜晚》邀得湯唯和張艾嘉參演，並入圍康城影展「一種關注」單元；相隔7年，畢贛交出《狂野時代》，據報上月才殺青，隨即入圍康城主競賽單元，成為今年華語片唯一代表。該片由易烊千璽、舒淇、趙又廷、李庚希等主演，講述一名女子在手術過程中意識墮入永恆的時間地帶，在層層夢境中受困，發現了機械人屍體，開始講故事試圖喚醒它。

拍關於電影的電影安慰大家

《狂野時代》獲頒評審團特別獎，該獎與評審團獎不同，並非常設獎項，在當屆評審要求下才會頒發，通常用以表彰最大膽的作品；過去得此獎的包括英國名編劇基斯杜化咸頓（Christopher Hampton）執導的《愛與痛的邊緣》，以及大衛哥倫堡（David Cronenberg）的《慾望號快車》。據報評審團認為《狂》片規模宏大且多變，試圖涵蓋一個世紀的電影史，穿梭不同類型與拍攝風格之間。畢贛致謝時簡潔表示，「我和我可愛的演員們，還有我的劇組，感謝康城影展、感謝評審，感謝那些默默在電影背後付出的人，也謝謝家人」。頒獎禮後的記者會畢贛表示，「拍這部電影的想法很簡單，就是覺得整個世界變化挺大的，希望有一部關於電影的電影能安慰到大家，這就是我的心願」。

艾莉芬寧新片捧走大獎

《世上最爛的人》約謙特艾爾（Joachim Trier）執導的《Sentimental Value》，捧走僅次於最高榮譽金棕櫚獎的大獎。該片由《世》片康城影后雲朗妮韋斯維夫（Renate Reinsve）、《沙丘瀚戰》施達倫沙士格（Stellan Skarsgard）及《搖滾詩人：未知的傳奇》艾莉芬寧（Elle Fanning）主演；故事講述過氣名導演與兩女兒重逢，打算邀請舞台劇演員女兒參演他計劃東山再起的新片，她拒絕後旋即發現其角色已轉給一名渴望成名的荷李活新星。約謙致謝時感激康城影展提供了一個平台，讓大家有機會沉思及得到共鳴，「我不認為藝術只是為了某種目的或為理解而創作，我們不知道為何要做藝術，但我的小孩還不會說話已開始唱歌跳舞，這是另一種語言，也可以是團結的語言」。

巴西片包辦導演男主兩獎

巴西片《The Secret Agent》的基巴文當加費路（Kleber Mendonca Filho）奪最佳導演獎，片中以巴西獨裁軍政府為背景，飾演為了躲避暗殺而隱藏身分的韋納莫拉（Wagner Moura），則拿下最佳男主角獎，後者未有到場，由基巴代領。頒獎禮後的記者會韋納才透過電話受訪，稱正身在倫敦，對稱帝感到非常欣喜，「我從沒想過自己會贏得此獎，這是對我多年工作的認可；感到非常驕傲，因這部電影展示了巴西的文化」。

毫無演戲經驗的娜迪亞梅利緹（Nadia Melliti）首次拍電影即憑法國片《Little Sister》封后；阿爾及利亞裔的她能說流利阿拉伯語，該片講述一名少女在巴黎的保守移民社區努力探索自己的性取向。娜迪亞擊敗《Die My Love》珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）及日本片《Renoir》鈴木唯等勁敵得獎，她致謝時表示感到非常榮幸有機會參與這部非常美麗的作品。

比利時戴丹兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）執導的新片《Young Mothers》捧走最佳劇本獎，講述收容所內5名年輕母親，在艱難的成長背景下努力為自己和孩子爭取更好的未來。德國女導演瑪莎施林斯基（Mascha Schilinski）的《Sound of Falling》，以及奧利華歷斯（Oliver Laxe）執導的《Sirat》，瓜分評審團獎，前者以四個不同年代生活在同一農場的女孩故事寫下跨越百年的史詩；《Sirat》則講述一名男子帶着12歲兒子到北非搜尋失蹤的女兒。