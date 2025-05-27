呂爵安獲謝君豪點名合演新劇 練美娟演技大爆發有驚喜

【明報專訊】金馬影帝謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan）和練美娟合演ViuTV劇《光明大押》，謝君豪兼任監製認挑戰大，要克服計數和度期難度，幸劇組上下好幫手。他跟呂爵安在電影《過時．過節》合演父子，大讚對方具個人風格和創造力，點名再合作，練美娟劇中演技大爆發有驚喜，評兩後輩表現值101分。呂爵安開心再跟前輩謝君豪合作，奉旨得影帝指導，不用交學費，還有片酬落袋。練美娟自爆面對全劇均是好戲之人，開工前壓力爆燈。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

謝君豪在《光明大押》飾演當舖二叔公，為已故師父看顧遺留下來的生意及其一對子女的生活，3人因相處和意見不合產生很多衝突。他形容今次受邀兼任監製，兼顧很多事情很大挑戰，由前期至後期花上逾一年時間，「計數是我弱項，但都要學習。劇集題材圍繞當舖，需要做好多資料蒐集，當舖是個神秘地方，今次藉拍戲認識了很多當舖趣聞，劇集人物眾多，有百幾個角色，度期上很困難，慶幸全部人都好幫手」。

謝君豪欣賞呂爵安真誠做自己

謝君豪表示跟呂爵安在電影《過時．過節》合演父子很愉快，所以找對方再合作，近幾年見呂爵安在正劇或喜劇發展上，都很有個人風格和創造力，「有時睇片見到呂爵安和練美娟的演出，是我無法做到的！因為呂爵安做自己，其實我都是這樣教學生，演戲要做回自己，而呂爵安是真誠做自己，這樣是無敵的，冇人學到」。

呂爵安多謝前輩送高帽，稱《過時．過節》是他主演的第二部電影，題材認真和沉重，多得沒架子的謝君豪給意見和支持，拍《光明大押》時見識到對方的專業和人緣好，是100分前輩，「很多人一叫立即來幫手，正如我都是在聚會上重遇豪哥（謝君豪）時， 聽到他監製劇集，立即提出幫手」。他覺得這次合作最有趣是能再跟謝君豪對戲，「每次跟豪哥合作都是學習機會，尤其今次他兼任監製，可以踩過界，教導我嘗試不同演繹方式，感覺像上戲劇班，好正！他站在我面前指導，我不用交學費，仲有片酬落袋」。

練美娟呂爵安互窒擦出火花

呂爵安表示劇中演財務分析師，角色的爭拗位在於要不要為名利做一些不應該做的事，與廖子妤和練美娟有感情和溫情線，笑言與劇中家姐練美娟繼劇集《大叔的愛》後第二度合作，相隔4年沒有隔膜，保持默契，還經常互窒。謝君豪取笑二人似「金童玉女」，好有火花。練美娟笑稱與呂爵安似撈亂骨頭才對，謝君豪說：「我就係睇中練美娟的喜感，所以找她演性格戀愛大過天的女生，不過拍完之後，發現她演感情戲令人驚喜，我翻睇片段時都被感動，有一幕她跟我哭訴心聲，場戲攞晒分，她感情流露的層次令人動容，眼淚好似開水喉似的。」

呂爵安向練美娟請教「喊功」

練美娟稱劇中有很多前輩，呂爵安、何啟華（阿Dee）、廖子妤和柯煒林演戲經驗多，令她開工前壓力爆燈，直至開工後情緒才穩定下來，「大家很注重團體精神，會輪流開解和扶持我」。呂爵安稱被練美娟情緒大爆發嚇親，即使持續十幾個鐘拍通宵戲，面對情緒戲都能揮灑自如，「她長時間戴隱形眼鏡，其實眼睛很乾澀，但拍感情戲能流出眼淚，我問她點樣可以做到？她說：『諗番以前就有眼淚。』那刻突然發現練美娟是個有經歷的人」。

練美娟多謝劇組獨具慧眼，肯冒險找她演出，謝君豪笑說：「可能劇組一早就睇出你是有經歷的人。」練美娟否認現實中戀愛大過天，以及人生經驗豐富，笑言望住謝君豪的慈祥爺爺造型已足夠催淚。

謝君豪難忘碌落山拯救「姊弟」

謝君豪稱自己劇中也有不少發揮，演嗌交戲嗌到好傷心，希望觀眾也有共鳴，最難忘3人的動作戲，拍了幾晚通宵，他要拯救碌落山腳的「姊弟」練美娟和呂爵安，「好辛苦，在水塘大斜坡拍攝，天氣很差，不停落雨，所以碌落山動作交給替身做，救人戲分就親自上陣，我要孭起練美娟行到安全地方」。

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