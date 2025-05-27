海運戲院結業前現人龍 田啟文頭痛新片上映地點

【明報專訊】尖沙嘴海運戲院開業至今56年，因租約期滿宣布將於6月2日結業，成為今年繼北角新光戲院、旺角新寶戲院、嘉禾黃埔與太古康怡戲院後第五間宣布結業的戲院。資深電影人田啟文日前接受潘紹聰主持的網上節目《返去舊事嗰度》訪問，提到海運戲院結業，表示不捨與可惜，在公在私有很多回憶，透露有套新片將排在嘉禾院線上映，海運是嘉禾龍頭戲院，現在沒有龍頭，令他好頭痛。

田啟文稱當年在嘉禾工作一段長時間，曾在海運戲院內拍戲，又在這戲院搞過多次首映，有很多回憶。對於戲院一間接一間結業，田啟文說：「我可以話畀大家聽，都差不多了，執多少少啦，應該今年跌定喇！亦有新的加入，新光接手黃埔，還有荷里活廣場都有銀都接手，所以大家唔好睇到咁灰。」

戲迷嘆大銀幕愈來愈少

海運戲院昨日上映荷李活片《職業特工隊：最後清算》，全日不同場次有不少市民支持，戲院售票處現買飛人龍。何先生表示得悉海運戲院結業，特地前來捧場，「這個戲院畫面很大，後生時經常來睇戲，最記得當年睇《洛奇》，覺得結業相當可惜，這裏是一個地標，細個冇錢買飛睇戲，畢業後工作有錢經常來睇戲，好多時拍拖都會來」。他稱身為戲迷看到香港這麼多戲院結業感到很可惜，現在最欣賞是油麻地百老匯電影中心，經常上映不太大路的電影，「其實現在少了很多好戲，不過近年很多香港電影都好好睇，尤其欣賞年輕導演，套套都會去睇，反而美國的Marvel電影拍到爛晒，冇乜點睇」。

梁小姐與好友曾小姐結伴到場打卡，原本打算《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》上映時到海運戲院欣賞，怎料未及上映已結業，梁小姐說：「我還有一絲期望，實在很可惜，真心覺得有這些大銀幕戲院才能配得上這類大片。」二人均表示以前常到海運睇戲，聽到結業消息很震撼，感到一個時代又失去一些東西，認同電影市道很差，不過去年幾套港產片，她們都有入戲院支持，睇了兩次《破．地獄》和《九龍城寨之圍城》，表示好戲不介意一睇再睇。

夫婦入場重溫拍拖情懷

結婚逾20多年的蔡生蔡太特地買飛入場回味拍拖情懷，蔡太說：「知道戲院結業，覺得有點可惜，香港已經冇乜大戲院。」鄭生鄭太家住港島區，知道海運戲院結業，特地過海入場支持，鄭太說：「現在的戲院很少有這麼大銀幕，雖然這間戲院結業，但也不會感到太可惜，因為仍有很多戲院可以選擇。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳