【娛樂場】內地劇《折腰》 政治婚姻變恩愛夫妻

【明報專訊】宋祖兒和劉宇寧主演內地古裝劇《折腰》前年拍畢，近日首播，並在黃Viu上架。故事講述小喬（宋祖兒飾）的祖父曾因陣前撤兵使魏氏祖孫被害，兩族從此結下血海深仇，倖存的魏劭（劉宇寧飾）自幼發誓要誅李肅、滅喬家，大仇不報不成家。14年後，魏劭成為戰場梟雄，扛起家族責任，率軍劍指焉州，表面為復仇，事實上希望透過重修永寧渠改善當地農產，緩和百姓困境。為改善百姓生計，他向世仇喬家提出聯婚；小喬深知姐姐心有所屬，決定成全摯親代姊出嫁。臨行前祖父留話：「若有幸令君侯為你折腰，你也要為焉州多謀幾步。」各懷目的的兩人為了家族利益締結婚姻，魏劭逐漸收起成見，小喬也在相處中意識到魏劭非表面上冷酷無情之人。魏劭在一次行動中受傷，小喬不顧危險出手相救，兩人感情逐漸升溫，可是家族仇恨和複雜的政局仍然糾纏在二人之間。

將軍面對嬌妻失霸氣

《折腰》背景設於動盪亂世，以權謀和家族利益為核心，小喬和魏劭的相遇始於家族世仇和政治聯姻，兩人從互相計算到漸生情愫，呈現出成人世界的複雜與厚重感情。劇中不乏輕鬆甜蜜元素，如魏家為鞏固家族勢力，希望少主魏劭多子多福，安排他納妾，小喬得知後冷靜應對，大方表示自己可以操辦，魏劭卻當眾表明此生只有小喬一人，夫妻間互動讓故事增加許多看點。

《折腰》開播後，宋祖兒獲不少觀眾讚完美演繹小喬的溫婉與嬌俏，其中城樓回眸與戰損落淚，都被讚擁有絕美古裝外貌。劉宇寧飾演外表冷酷的魏劭，因從小經歷滅門血案，促使他成為令人畏懼的將軍，自帶超強氣場，不過每次面對小喬，總是口硬心軟，逐漸被妻子的美貌和聰慧打動。網民指他從外形到氣質，都將亂世梟雄的霸氣和隱忍拿揑恰到好處。

服裝參考漢代服飾特點

《折腰》對女性角色的刻劃被指突破古裝偶像劇的單一形象，小喬非傳統「大女主」，而是充滿智慧，即使面對家族的困境，仍能冷靜分析，利用有限的資源為自己和家族爭取局勢，展現女性在亂世中的堅韌。魏家女眷和其他角色則呈現女性在家族勢力和權力鬥爭中的多個面向，不但豐富了劇情，也為觀眾帶來更真實和立體的人物個性。

劇組在服裝設計上也下了不少工夫，不僅依據仿東漢末年背景，參考了漢代的服飾特點，如深衣、曲裾等，小喬的服裝採用秦漢時期流行的連體深衣，造型端莊收身；魏劭的服裝則以深色系為主，款式簡潔大氣，突顯他的霸氣。