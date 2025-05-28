【娛樂場】舞台劇《13．67》四度重演 升級版抽限定塔羅牌啟示

【明報專訊】胡恩威推理劇場《13．67》改編自香港推理小說作家陳浩基同名獲獎作品，2022年首演，以獨特的沉浸式投影和聲景音效等藝術科技，生動呈現香港昔日的罪案故事及背後的社會脈動，獲觀眾高度讚賞。2023年重演，2024年2月獲邀參與新加坡華藝節。

粵劇花旦黃安晴跨界演出

今年5月第四度重演，團隊以全新藝術科技設計，推出升級版《13．67》2.0，配合本地漫畫家黎達榮筆下的港式動漫場景，巧妙融入劇情，營造更深層次的沉浸體驗。除楊永德、翁煒桐和鍾家誠主演，還有新晉粵劇花旦黃安晴首度參演，跨界演出復仇女歌手，為角色注入全新生命力。故事講述神探關振鐸屢破奇案，由1967年到2013年，歷經數十載，解構一連串驚心動魄發生在香港歷史關鍵年分的案件——越獄、綁架、槍戰、豪門兇殺、黑道角力、汽車炸彈。關振鐸與徒弟駱小明穿梭城市不同角落，揭開罪案背後鮮為人知的真相……

為配合故事的時代背景，多首經典流行曲穿梭於劇情，包括羅文《前程錦繡》、蔡琴《被遺忘的時光》、劉美君《午夜情》、梅艷芳《夕陽之歌》，楊千嬅《少女的祈禱》、王菲《約定》和韓國歌手PSY《Gangnam Style》等。

《13．67》2.0的觀眾將獲得隨機款式之劇場限定塔羅牌，由黎達榮設計及繪畫。觀眾可透過「進念實驗塔羅」，跟演出展開一場「意象對話」，仔細欣賞會發現塔羅牌的視覺語言，與舞台上的故事產生奇妙交集，帶來獨特的劇場體驗。

導演胡恩威領悟前因後果

導演胡恩威表示這次重演《13．67》，在疫後的光景裏，往戲裏又添了些科技的佐料，「演員在我設計的方寸之地，用身子說着故事。變革就在鼻尖前，香港人湧向深圳的景象，不過是其中一瞥。看過《13．67》或能明白大歷史的眼光——故事總有前因後果，不能單摘一段來說。香港人須知道自己的來路，方能看清去途。歷史從不孤立，它是一條綿延不絕的線，而我們不過是線上的幾個墨點罷了」。

《13．67》2.0

日期：5月29至31日

場地：香港文化中心劇場