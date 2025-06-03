BIG FOUR開騷 許志安零緊張 張衛健擬學林峯玩櫈吸客

【明報專訊】張衛健、許志安、蘇永康與梁漢文組成的BIG FOUR將於8月9日至11日假紅館舉行3場演唱會，昨日4人到商台宣傳新歌《赤子們》，獲數名粉絲在門外舉牌支持。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日亦到商台受訪，吸引逾百名粉絲等候。BIG FOUR相隔12年再開紅館騷，張衛健考慮再表演蜈蚣彈，梁漢文笑稱現今時勢難撈，提議張衛健耍新招「林峯櫈」和「學友筋」吸客，張衛健即場坐櫈提腳扮拉筋，其餘3人出手幫助。許志安則表示零緊張，計劃操弗身形磨練自己，但無意騷肌。

記者：林蘊兒

BIG FOUR宣布相隔12年再踏紅館舞台，張衛健形容勁過《鐵達尼號》，因為不知道今次是否最後一次，亦不敢講有沒有下次，形容4人友情向來是「You Jump I Jump」，梁漢文笑言：「你跳先死先！」張衛健當年在演唱會大跳蜈蚣彈，今次會否再表演？他說可以考慮，梁漢文搶說現今時勢難撈，吸客有難度，提議耍新招：「最好『蜈蚣彈』加『林峯櫈』加『學友筋』。」張衛健稱距離演唱會尚有3個月，會努力練好拉筋，縮沙笑說：「我只負責唱歌，動作交其他兄弟做。」他預告開騷時有驚喜，戲言4人可能穿三點式登場。

蘇永康稱從未被紅館托手踭

有傳BIG FOUR撼贏楊千嬅、謝安琪取得8月紅館檔期，他們表示不知情，亦不清楚紅館審批制度，只可說幸運。蘇永康自爆：「每次申請開個人騷或上次《男人幫》開騷，無論場數多少，紅館從未托我手踭。」其他3人爭相說多謝，笑稱全靠蘇永康，託他鴻福才能成功申請檔期。

許志安相隔多年再開演唱會，心情不緊張和擔心，「做BIG FOUR同做自己騷不同，但一樣開心，今次像重拾12年前的感覺」。他早前到內地開騷，穿彩色花卉圖案褲遭網民嘲笑似著睡褲，解釋是造型師安排，沒太多意見，透露計劃操練至弗身形，不過無意騷肌，只想趁機磨練自己。被推為「長輩」的張衛健表示徇眾要求下，即場坐櫈提腳扮拉筋，3兄弟出手幫助，一人一句互窒，場面爆笑。

盧瀚霆曾想消失娛樂圈

盧瀚霆昨午抵商台接受《叱咤樂壇》訪問，宣傳新歌《你都有今日》，下車後笑容滿面向在場的神徒（粉絲暱稱）揮手打招呼，用手勢示意大家多喝水降溫，之後趁空檔出來跟神徒見面又派心，有神徒大聲說「你都有今日」撐偶像新歌，盧瀚霆甜笑豎起手指公讚好，又再提醒：「記住要飲水，唔好中暑，我一陣會再出來。」

盧瀚霆節目中表示下月踏入30歲，希望寫一首與人生或時間有關的歌，笑稱由28歲開始常被提醒將到30歲，感覺30歲很恐怖，青春即將完結。現在反而覺得可以做一個真男人，三十而立，可以是轉折點，變得成熟，可以演多些不同角色，嘗試不同形象。他談到曾有多次想放棄的念頭：「MIRROR演唱會後，我無數次想放棄，尤其兩年前情緒都比較不穩定，好多時面對粉絲的爭執都會想放棄，覺得我的存在令人哋不開心，如果我消失娛樂圈，大家咪少點紛爭，有時會鑽牛角尖。」他稱每次望到神徒做的一切就會撐起來。

姜濤向行動不便MIRO送禮物

此外，MIRROR前日舉行首場《Hi MIRO！見面祭2025》，姜濤、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）率先登場跟粉絲見面，大玩遊戲又走落台與粉絲握手。姜濤特別到觀眾席旁，跟以輪椅代步的MIRO聊天及送禮物。姜濤與邱士縉扮「人肉轎」抬起柳應廷，姜濤露出辛苦表情，場面搞笑。