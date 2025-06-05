「6膠」拖搞笑肖像篋出埠拍《膠戰S4》

【明報專訊】「6膠」呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和劉沛蘅主持ViuTV綜藝節目《膠戰》系列大受歡迎，今年4月更於會展開騷，向觀眾預告開拍《膠戰S4》。「6膠」日前推着笠了搞笑肖像篋套的行李現身機場，甚為矚目。
「6膠」在社交平台上載合照，留言：「4年後嘅我們終於一齊出埠。」他們未有透露目的地。呂爵安剛完成兩場《Hi MIRO！見面祭2025》，接着出埠拍《膠戰S4》，在社交平台留言：「兩日加埋瞓咗5個鐘。」爵屎留言為他打氣。
娛樂組
【明報專訊】「6膠」呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和劉沛蘅主持ViuTV綜藝節目《膠戰》系列大受歡迎，今年4月更於會展開騷，向觀眾預告開拍《膠戰S4》。「6膠」日前推着笠了搞笑肖像篋套的行李現身機場，甚為矚目。
「6膠」在社交平台上載合照，留言：「4年後嘅我們終於一齊出埠。」他們未有透露目的地。呂爵安剛完成兩場《Hi MIRO！見面祭2025》，接着出埠拍《膠戰S4》，在社交平台留言：「兩日加埋瞓咗5個鐘。」爵屎留言為他打氣。
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