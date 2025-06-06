【娛樂場】《求生記》程仁富伙專家教災難應變

【明報專訊】YouTube頻道「小薯茄」成員程仁富，聯同求生防災導師張清風主持HOY TV節目《求生記》，探討香港面對各類自然災害時，如何在最短時間內提高生存率。節目為觀眾拆解多個天災危機，包括海嘯、大停電、超級颱風、暴雨、太陽風暴、熱浪，以及海平面上升對香港的威脅等極端氣候挑戰。每集邀請不同範疇的專家分享知識和實用的生存技巧，提升大眾面對災難時的應變能力，找出如何生存的方法。

DIY居家求生包教學

程仁富首次為HOY TV主持節目，接觸到很多過去只在電影見過的天災，本以為這些災害與香港或自己距離遙遠，原來災難可能近在咫尺，隨時發生。拍攝過程讓他學習到如何面對生命安全問題，「最重要保持冷靜和運用正確方法應對才是生存關鍵」。張清風於節目分享一系列實用資訊，例如避災貼士、應急裝備、儲糧秘訣，還有如何打造居家求生背包，面對各種突如其來的狀况，為潛在危機做好萬全準備。

倘香港海嘯 哪區最危險

《求生記》率先討論今年最熱門的話題──地震，對香港人而言，地震可能好陌生，但被大家視為「返鄉下」的日本是發生地震的熱門區域。原來香港在百年前也曾經歷地震，天文台前助理台長梁榮武、香港工程師學會結構分部前任主席陳世昌講解這段鮮為人知的地震歷史，同時探討香港建築結構安全是否能夠抵禦地震。嘉賓游莨維（Master Joe）分享遇地震的個人經歷，並跟張清風學習地震應變大法。

之後還會討論地震若發生在海底，將有機會引發海嘯，距離香港較近水域的南海，是否有發生海嘯的潛在風險，以及香港會否因此而遭遇海嘯侵襲。嘉賓邵佩詩以市民角度發問，一旦香港發生海嘯，哪些區域最危險？香港人應該往哪區疏散最安全，帶出逃生關鍵的反應。

分析本地供電系統潛在漏洞

香港市民都曾有家居停電的經歷，回家要行30幾層樓梯亦不是新鮮事，若太陽風暴來襲，全港出現大停電，猶如早前西班牙一樣，到底會發生什麼事？節目深入探討本港出現大停電風險，香港理工大學應用物理學系講師詹國龍博士講解太陽風暴如何能癱瘓地球電網，工程師勞偉籌分析本地供電系統的潛在漏洞與風險。

香港將踏入颱風季節，面對愈來愈頻密的超級颱風與極端暴雨，香港人需要幾多時間準備？《求生記》其中一集大談颱風雨災對香港的潛在衝擊。程仁富邀請了中文大學李鈞傑講師解構颱風形成、威力演變與氣候變化趨勢。曾經歷「山竹」與黑雨的香港，嘉賓方健儀向專家請教本地的排水系統還可以抵禦下一場「百年一遇」的暴雨嗎？

《求生記》HOY（77台）

日期：6月9日起（逢周一至五）晚上8時30分