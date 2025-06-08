《愛．回家》葉蒨文情迷型格細眼男 參加配對計劃有望找到另一半

【明報專訊】憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》Candy一角入屋的葉蒨文（Sophie），最近參加綜藝節目《女神配對計劃》，她昨日現身新城接受訪問，談到擇偶方面情迷細眼男生，有型格兼有男人味，類似韓星鄭智薰（Rain）。她透露節目拍攝了超過一半，對幾名配對參賽者有好感，「我甩拖一年，好開心有機會藉節目結識異性，覺得有可能會覓到另一半。今次拍攝經歷好正，不枉此行，我做演員就是想體驗角色人生，沒想過這節目令我觸動情感，拍到喊晒。參賽者各有各好，有些帶給我安全感，能明白我、欣賞我，有一個睇晒我做過的訪問報道，他說睇到我的內心是怎樣，好有誠意，不是只為博出鏡」。

有參賽者私下示愛

問她所言有好感的參賽者，是否眼細細的姜大衛兒子姜卓文？她稱配對中暫未接觸到姜卓文，但早已認識對方，曾在朋友聚會一起玩過「劇本殺」遊戲，不排除有機會，但要睇性格。至於有否參賽者私下示愛？她說：「有，私底下跟我詳談，但聽從製作組建議沒有約會，避免影響拍攝效果。」她笑言跟參與節目的女神李芷晴、關嘉敏及羅毓儀喜歡類型不同，認為爭仔機會不大。若有爭仔情况會否讓愛？她說：「不用讓不讓，若有男仔喜歡她們，都會祝福。（男方可能個個都想要？）若我不要，都會勸她們不要。」

記者：鍾一虹