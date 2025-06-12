【開箱】《罪人們》 探討種族問題 類型多元創意豐

童星出身的希莉辛菲經驗豐富，片中扮演白人少婦，把相愛卻不能愛的痛苦感情，拿揑得相當準繩。

【明報專訊】超級英雄片《黑豹》系列導演賴恩古拉（Ryan Coogler）與《洛奇外傳：王者之後》男星米高佐敦（Michael B. Jordan）第五度合作的驚慄片《罪人們》（Sinners），4月18日美國開畫至今，票房累收2.7億美元（約21.2億港元），比《職業特工隊：最終清算》幾近多出一倍；爛番茄網站綜合369篇影評文章得分97%，觀眾好感度亦達96%，如此叫好叫座，難怪湯告魯斯（Tom Cruise）亦自掏腰包捧場，然而海外票房未如理想，全球只收8500萬美元（約6.6億港元），莫非跟文化差異有關？

回鄉開酒吧遇吸血鬼

《罪人們》以1930年代美國為背景，惡名昭彰的「煙囪」兄弟（米高佐敦一人分飾阿煙和阿囪）經歷第一次世界大戰及芝加哥黑幫鬥爭後，挾着巨額不義之財，返回密西西比州老家，準備大展拳腳。他倆先向3K黨白人地主購入一座荒廢工廠，然後招攬親友包括堂弟Sammie、樂手Delta Slim、阿煙妻子Annie及華裔雜貨店老闆夫婦等，協助二人開設音樂酒吧，並於當晚舉行試業派對。

故事發生在一日之間，由熱愛藍調音樂（Blues）的牧師之子Sammie滿身鮮血返回教堂說起，一向反對他玩音樂的父親曾說：「若你繼續與魔鬼共舞，總有一天他會跟着你回家。」結果不幸言中。導演透過倒敘手法，時空重返酒吧開幕當晚，Sammie與Delta Slim等樂手輪流表演，來賓酒酣耳熱之際，吸血鬼（積奧干奴飾）偽裝成流浪賣藝者現身，請求批准入店內演出，煙囪兄弟斷然拒絕，雙方隔着酒吧展開一場血腥攻防戰，直至旭日初升，人鬼都已付上沉重代價。

中段變化出人意表

《罪人們》屬於黑人電影，戲中涉及音樂、宗教、種族及愛情等內容，都在緊扣同一主題，正如片名所說，黑皮膚就是原罪。電影前半部分講述煙囪兄弟籌辦酒吧過程，透過他倆跟親友對話，以及沿途所見所聞，帶領觀眾重溫當年黑人遭壓榨和迫害的苦况，例如警察隨意拘捕、法官胡亂判刑、3K黨謀財害命等。導演借古諷今，就算高呼「黑人的命也是命」口號，現實何曾改變？另外，《大黃蜂》女星希莉辛菲（Hailee Steinfeld）扮演阿囪的白人舊愛Mary，二人秘戀多年，卻因膚色不同而被迫分手，最後女方遭吸血鬼噬咬，反而可與阿囪白頭到老，並跟晚年的Sammie敘舊，諷刺得令人心痛。

《罪人們》中段變化出人意表，《非凡生命歷》男星積奧干奴（Jack O'Connell）扮演吸血鬼突然現身，把煙囪兄弟甚至觀眾都殺個措手不及，這頭代表資本主義、剝削和控制黑人的怪物，最終被阿煙擊斃，象徵意義不言而喻。事實上，論創意本片絕對比賴恩古拉執導過的超級英雄片有過之而無不及，全片最奇幻和精彩一幕是Sammie在酒吧表演期間，他的藍調音樂令全場賓客如癡如醉，甚至產生超越時間和空間的幻覺，於是鏡頭前出現京劇的美猴王、現代舞者、古典樂歌唱家等聚首一堂，就算酒吧燒成頹垣敗瓦，賓主仍然盡歡的荒誕場面。

驚慄版《星聲夢裡人》

《罪人們》以經典藍調樂曲如《Wang Dang Doodle》貫穿全片，難怪被外國影評人稱為「驚慄版《星聲夢裡人》」。戲中Sammie透過自彈自唱，發泄對父權及宗教的不滿；負責採摘棉花的工人與修補公路的囚犯，藉着吟唱紓解心中鬱結，雖然歌曲不同，意義卻是一致。

結局後收錄兩條彩蛋片段，一是黑人歌手Buddy Guy客串演出晚年Sammie，在酒吧重遇吸血鬼阿囪和Mary，他們的對話頗值得玩味；其次是飾演年輕Sammie的男歌手Miles Caton自彈自唱一曲，為全片寫下圓滿句號。美媒如Variety稱讚此片是「2025年首部入圍奧斯卡的電影」並非過譽，但對美國以外的觀眾來說，《罪人們》會否因文化或種族差異而產生距離感，仍然值得商榷。

上映日期：6月12日