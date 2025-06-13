【娛樂場】《旅行最緊要近》廣州歎美食 農夫與凍蟹結緣

【明報專訊】組合農夫的陸永、鄭詩君（C君）伙拍胡敏芝（Karen）主持旅遊節目《旅行最緊要近》，3人本着坐熱氣球不一定要到土耳其的宗旨，以一小時生活圈為出發點，到大灣區城市食玩買，尋找日本、泰國的平替，用最低消費獲最高享受。

首站廣州搭觀光巴士

C君透露今次節目構思的由來︰「之前看了蔡瀾先生的訪問，獲益良多，他說人要有修養就要多做兩樣嘢，多讀書同多旅行。我當然想多旅行啦，但無咁多假期，唯有去近一點的地方，所以旅行最緊要近，禮拜六日即刻去玩吓、食吓、歎吓。」他們首個目的地是從香港出發、只花一小時便到達的廣州，之後乘搭城市漫遊觀光巴士，車內提供飲食及有歌聽，途經廣州知名地標。他們還到訪一間頂級粵菜餐廳，大廚為各人預備涼瓜薄荷湯、生醃西施貝、一口薑葱白切雞等，都是一人分量，方便就算人數少，都可以品嘗多款菜式。

本周播出兩集，陸永、C君及Karen繼續廣州之旅，他們一改大魚大肉的口味，品嘗素食。素菜館一道「荷葉荔枝甜品」菜式，讓人嘗盡人生百味的甜酸苦辣。農夫不放過任何搞爛gag機會，「冬瓜汁」變「Don't瓜汁」，令Karen不懂反應。接下來介紹甜品Omakase，共提供9款甜食，當中店長噴上「糯米雞味」噴霧，是用了荷葉的提取物調配而成，眾人感驚喜。壓軸登場是高級潮汕火鍋，加拿大象拔蚌、生醃蝦只屬頭盤，特色是三色火鍋，配料包括葵花雞、水鴨、道龍魚，重點是有「豬花膠」之稱的豬板根，有養顏作用。

品嘗名貴潮州菜

今晚播出一集介紹潮州菜，C君說︰「以前打冷較平民，𠵱家愈來愈高級，更愈來愈多精緻又貴的菜式。」Karen笑稱平時打冷只會食滷水類，海鮮類較貴所以免問。今趟她獲農夫加持，一次過試勻多款名貴潮州菜，包括海鮮冬瓜燕窩花膠、潮式酸辣花膠、拆肉魚羹花膠、生腌拼盤、雞汁布仔豆腐、百花蝦滑炸雞翼、花椒焗膏蟹、弋飯及鹹雜。

C君透露跟陸永對潮州菜情有獨鍾，他說︰「我哋以前好窮，到後來開始從事娛樂行業，開始搵到同大家返工差不多的月薪，試過有次出埠做嘢，在機場的潮州菜館用膳，臨上飛機前食了隻兩千多元的凍蟹。」陸永憶述拍檔C君第一次出糧，亦跟凍蟹有關，他說︰「他做第一份工，第一次出糧，就請我食凍蟹。」Karen笑兩人跟凍蟹似乎頗有淵源，卻被C君取笑︰「你只睇到我同凍蟹有淵源，無睇到我對朋友有幾好，第一次出糧就請朋友食嘢，你第一次出糧有無請我食吖。」Karen不知所措。

陸永難忘外婆的味道

陸永表示外婆是潮州人，非常喜歡用豆醬煮餸，「豆醬是潮州菜中非常重要，外婆幾乎煮乜嘢餸都掉一些落去，就已經好好味」。C君笑稱祖母喜歡每道菜都落番茄汁，取材自某連鎖快餐店。

《旅行最緊要近》

逢周四晚9時35分及周五晚9時30分

TVB Plus（82台）播放