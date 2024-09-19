英國路易小王子7歲了
文章日期：2025年04月23日
英國路易小王子（Prince Louis）今日7歲生日。路易小王子是英國王儲伉儷威廉王子和凱特的第三名孩子，2018年4月23日出世，重8磅7安士。2018年4月27日，肯辛頓宮公布王子的姓名為Louis Arthur Charles。2018年7月9日，路易小王子於倫敦聖詹姆斯宮The Chapel Royal受洗。［2024年聖誕崇拜 路易小王子興奮收禮物］
2023年12月10日，英國王儲伉儷威廉和凱特的社交平台Instagram發布一家五口用在官方聖誕卡的單色家庭照。（Prince and Princess of Wales Instagram單色圖片）
2023年4月21日是已故英女王伊利沙伯二世的97歲生忌。The Prince and Princess of Wales Twitter發布，英女王與孫兒曾孫2022年夏天在蘇格蘭巴爾莫拉爾的合照。第二行右一是路易小王子。（The Prince and Princess of Wales Twitter圖片）
2022年12月14日，英國王室發放王儲威廉一家五口的新照片，並表示這幀照片是用來製作聖誕卡。右二是路易小王子。(The Prince and Princess of Wales twitter圖片)
2022年6月19日，英國劍橋公爵伉儷Instagram發布威廉王子和三名子女的溫馨照片，祝賀各爸爸和公公爺爺父親節快樂。上為路易小王子。（Ｄuke and Ｄuchess of Ｃambridge Instagram圖片）
2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，以及三名子女喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2020年6月21日父親節，亦是英國威廉王子38歲生日。肯辛頓宮（Kensington Palace）在Twitter上載威廉與喬治小王子（後）、夏洛特小公主、路易小王子（前）合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
Kensington Palace twitter發放圖片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。 (Kensington Palace twitter圖片)