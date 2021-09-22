香港滑板教父 談「板仔」衣著文化

【明報專訊】對於很多「80s、90s Kids」來說，踩板是很cool的運動玩意。但踏入千禧世代後，它卻一下子沉寂下來。常說潮流文化不停轉變循環，隨着滑板成為奧運項目之一，這項街頭運動又再次興起。大家對它的認識有多深？這次找來為香港滑板公園擔任顧問及有「香港滑板教父」之稱的Warren Stuart，從上世紀的經典說起，大談歷年來的踩板衣著造型與潮流。

如何定義skater style？

在踩板界擁有30多年經驗的Warren Stuart，對滑板文化瞭如指掌，見證1980年代至今的變遷。他怎樣定義skater style？「傳統上，滑板造型必須具功能與舒適，滑板風格通常都是寬鬆的衣服，適合滑板運動並能提供保護。當中的審美觀，帶有隨意和無憂無慮的感覺，亦帶有一點叛逆的反建制感。」而不同年代也有不同的風格，Warren表示：「1980年代流行熒光、punk rock，以及大logo的設計；1990年代則傾向hip-hop，服飾較寬鬆、流行小logo設計，以及配搭較為笨重的板鞋。」

來到多樣化的今天，Warren認為已經沒有特定規限的skater style，「板仔可以穿著任何具功能及舒適的衣服」。他以當今著名的專業滑板選手Elijah Berle的衣著打扮為例子，「他會穿著及踝斜紋棉布褲和略為寬鬆的白tee，腳踏板鞋，身上亦有很多紋身，風格傾向1980年代的punk rock感覺」。他的一身「踩板look」，更是當今不少香港板仔的模仿對象。

隨着踩板文化近年再次興起，時裝界的一些「大牌」如Balenciaga、Dior及LV等，亦重新演繹1980、90年代的「踩板look」，Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh更是當中表表者，Warren表示：「他本身也是一名『板仔』，所以經常把自己喜歡的元素糅合至設計，無論是他為LV設計的服飾或是個人品牌Off-White，都從踩板取靈感。」事實上，Virgil Abloh對滑板文化的熱愛絕對有迹可尋，除了曾找來專業滑板好手Alex Olson亮相Louis Vuitton V Line皮具系列廣告外，他更為LV設計出一對真正專門為踩板而設的板鞋，Warren笑指：「我也想試著，可惜價錢太貴了。」

板鞋採用耐磨物料 鞋墊特別吸震

踩板造型中，Warren認為最重要是一對板鞋，因為會用上較為耐磨的物料製作，鞋墊亦會特別吸震。一眾著名運動服飾品牌亦有推出專門為踩板而設的副線，如Nike SB、adidas skateboarding、Converse skate等。那麼其他踩板配飾呢？他隨即提起一位1980年代的板界猛人Matt Hensley，「他是滑板運動和滑板風格的先驅，早在1989年我從踩板影片H-Street中認識他，他是首個帶起punk skater style的人，當時他亦加入了一隊Ska punk樂隊」。

Matt Hensley更被認為是首個使用chain wallet的人，「那時我們見他用chain wallet，人人跟風。」不過隨着時代變遷，今天很多細節已不一樣，「我自己也差不多20多年沒使用chain wallet，相信現在很少人需要使用銀包吧！你看奧運中那些滑板選手，一部iPhone及AirPods才是更為重要的必需品。」他說在香港踩板，由於天氣較熱，佩戴帽子也是必須。

值得留意的踩板服飾品牌

對於踩板門外漢來說，對板仔服飾品牌的認識並不多，只知道幾個較經典的品牌。Warren同時是香港滑板店BFD其中一名創辦人，對世界各地品牌均相當熟悉，他更是首個在香港出售原裝DC鞋履服飾的人，「可惜DC經過多次賣盤，已變得不再一樣，甚至乎失去了昔日的靈魂」。他推介數個當下值得留意的名字，部分品牌看來冷門，卻是由潮界、板界猛人創辦，「來自莫斯科的PACCBET，便是由前Comme des Garçons旗下設計師Gosha Rubchinskiy及專業滑板運動員Tolia Titaev創立，而著名滑板選手Alex Olson則推出走high-end路線的Bianca Chandon」。

不說不知，原來街頭味十足的板仔品牌，亦可以踏入奢華品牌的門檻，「Volcom便曾經被Kering集團招攬至旗下，品牌擁有相當強勁的滑板團隊，推出的產品極為優質，除了滑板外，亦有衝浪滑冰和滑雪的服飾與裝備。」Warren另推介來自紐約的Alltimers、Quartersnacks，加拿大蒙特利爾的Dime，還有來自瑞典馬爾默的Polar Skate Co.，本地品牌則推薦Victoria及8five2。

查詢：Alltimers www.alltimers.com / Farfetch www.farfetch.com/hk / Louis Vuitton 8100 1182 / Nike 2415 9800

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com