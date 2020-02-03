隔離人士 三成陷抑鬱、創傷後壓力症

【明報專訊】由於疫情有蔓延之勢，受影響的市民或會愈來愈多，萬一不幸要被隔離，如何在家中保持正向心情？

陳雅文先引述2004年加拿大一個研究結果，該研究以2003年SARS期間，129名遭隔離的人士為對象，發現當中29%的人之後患上創傷後壓力症（post-traumatic stress disorder，下簡稱：PTSD），亦有31%的人士患上抑鬱症。研究顯示，隔離時間愈長，患者的PTSD徵狀愈明顯。她解釋，在隔離期間，當事人失去與人親身接觸的機會，或會產生「被拋棄、無人理我」的感覺，繼而情緒受困，因此照顧被隔離者的情緒也相當重要。

為社區主動隔離 應自我肯定

鄭寶君認為，主動做家居隔離的人，不願傳染身邊的人，亦希望盡市民責任，避免疫症帶到社區，動機正面；建議他們多作自我肯定，提醒自己所做的事是幫助社會，雖然暫時失去自由，但換來朋友、同事、鄰居減低患病的風險。此外，家居隔離的人士可替自己計劃時間表，保持有規律的生活，亦可抽時間做一些平時沒機會做的事，例如看書、看電影、執拾家居，或者花些心思準備自己喜歡的食物，當獎勵自己。