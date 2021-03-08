運動處方：老友記練「一心二用」防跌

【明報專訊】跌倒，是長者健康大敵。據統計，65歲或以上長者，三分之一平均每年跌倒至少1次。跌倒後果可大可小，輕則皮外傷，但可造成心理影響，害怕外出；重則骨折，甚至有生命危險。

長者跌倒原因很多，其中平衡及認知障礙問題最常見。研究顯示，單一平衡訓練或認知訓練皆對防跌有功效。在日常生活中，平衡及認知需要同時運用，如行走時談話、買餸時計算價格等。長者隨年齡增長，平衡及認知能力逐漸衰退，很多時不能「一心二用」 ，學術上稱為「雙重任務」。雙重任務能力下降，亦是導致長者跌倒的主因之一。現在的康復療程，開始加入雙重任務評估及訓練。如「計時起走測試」，不單計算身體在起立、走路、轉身及坐下所需的時間，也加入認知測試，以評核長者雙重任務的能力。

研究：比單練平衡、認知更有效

雙重任務訓練對長者防跌的相關研究不多，尤其在認知障礙的情况。香港公開大學物理治療系有份參與的一個研究，在2020年發表報告。研究為輕度認知障礙長者提供為期12周、每周3次訓練，並將長者分為3組，包括平衡訓練組、認知訓練組，以及雙重任務訓練組。初步結果發現，雙重任務訓練組有助提升動態平衡能力，而平衡組和認知組在那3個月中沒有顯著幫助。結果顯示，同一時間訓練長者的平衝及認知能力，更能幫助長者的平衡能力，減低跌倒風險。

家人陪練 邊踏腳邊話當年

疫情期間，長者及家人都較長時間留在家中，正是練習雙重任務的好機會。雙重任務包羅萬有，而對於防跌的訓練多集中於步行及執行認知功能，例如小童可與長者一起前後左右步行，而家人則同時提出一些關於人物、地點及時間等問題讓長者回答。其實以上只是提議，平衡訓練還包括起立坐下、踏腳等。認知方面如計數、時事、記憶、話說當年，甚或讓長者作為訓練人員。長幼共融、創意無窮！一家大細互動，增加長者的雙重任務能力。

文：曾偉男（香港公開大學物理治療系系主任）