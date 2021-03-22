姿治通鑑：肩痛「真兇」是筋膜

【明報專訊】都市人長時間使用電腦工作，公餘也是機不離手，長時間重複同一動作，加上姿勢不佳，容易造成反覆慢性勞損痛症，頭頸、膝、手肘痛都是常見例子。治療疼痛，物理治療師除了處理肌肉、韌帶、筋腱外，還有筋膜（fascia）。

繃緊黏連 阻肌肉運作

筋膜是一層包圍着肌肉的薄膜，遍佈全身，有深層及淺層之分，並將身體不同部分的肌肉、骨骼、內臟連接在一起。筋膜不像肌肉般一條條分明，因此早年解剖學未有着重研究這不起眼的結構。

雖不起眼，但筋膜與痛症的形成大有關連。當筋膜繃緊黏連，就會阻礙運作，不能有效地傳遞肌肉力量和協調各組肌肉運用，致肌肉收縮效率減低，慢慢地造成肌肉關節勞損及痛症。

大家試想像，當冬天穿上厚厚的緊身衣物時，舉手會較困難，但困難起因並不是肩關節的問題，而是因為衣物拉扯。繃緊的筋膜就像緊身衣物般影響活動，勉強舉高手是可以，但會較費力，重複動作會增加肩膊負擔，造成疼痛。肩膊痛楚「真兇」是筋膜，治療痛處只能短暫緩痛，處理筋膜能改善活動效率和暢順程度，屬較為「斷尾」的治療方向。

不少痛症患者依賴止痛藥或鎮痛藥貼作短暫緩痛，當藥效消失痛楚很快便回來。事實上，要針對「真兇」才能治本，治理稍為遠離痛處的筋膜位置，例如治療大腿以減膝痛，治療肩胛骨以減輕上肢痛，治療小腿以減輕下腰及足底痛。

拉筋難放鬆 宜手法治療

拉筋運動能使肌肉張力減低，但不能有效放鬆筋膜。筋膜繃緊就如鞋帶綁上死結，即使用力拉，死結仍未能解開，伸展的只是周邊相對沒那麼緊的肌肉。使用按摩槍按摩能做到短暫放鬆的效果，但要令筋膜有效地鬆解需要在該處產生一定溫度，透過手法治療重複按壓，產生足夠局部溫熱方能使其鬆解。

香港中華基督教青年會物理治療及痛症評估服務，查詢：2783 3616。

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）