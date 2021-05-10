知多啲：罕見不良反應 臨牀研究未必發現

【明報專訊】有阿斯利康疫苗接種者出現罕見腦靜脈血栓，港府決定不購入，但部分國家未有暫停接種阿斯利康，原因是接種疫苗效益大於風險。港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅解釋，由於香港已採購足夠疫苗，故當局決定不購入阿斯利康；假若本港引入阿斯利康，亦會根據指引為適合的群組接種，例如限制接種年齡、性別，並非「一刀切」。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，一般來說疫苗的副作用是可預期，例如注射位置疼痛、輕微發燒等。不良反應是一些預期以外的反應，如嚴重過敏反應、貝爾面癱等。而有些副作用或不良反應，在臨牀研究中未必能夠發現，一些罕見的不良反應需要大量應用才有可能找到。以阿斯利康為例，血栓出現機率低於十萬分之一，難以在三期研究或少人接種的情况下偵測。歐洲藥品管理局在數千萬人接種疫苗後才能確立其關聯後，現正透過實驗研究，判斷疫苗主要成分是否直接引致血栓，或是因賦形劑等其他因素引致。

崔以藥物副作用再作說明，副作用一般是藥理作用的一部分，是可預期，例如第一代抗組織胺藥物一般副作用會令人昏昏欲睡，一般來說在停藥後會消失。而「不良反應」是預期以外出現的藥物反應，例如嚴重過敏反應等。如果出現不良反應，一般都需要停藥，但不代表藥物被永久禁用。

藥物出現不良反應要停用，崔俊明提到最經典例子是沙利度胺（Thalidomide）。它一開始是用於治療一些孕婦妊娠反應，後來發現會增加畸胎出現率，所以在1961年全球停用。4年後，醫生發現沙利度胺可以用作治療麻風和多發性骨髓瘤，所以重新獲批准使用，但必須避免在孕婦或準備懷孕女性上使用。

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