隔離飯6宗罪 樣衰無營無款

【明報專訊】一張「粟米肉磚飯盒」照片，揭露隔離營膳食的糟糕情况，竹篙灣檢疫中心因而被網民戲謔為「糟糕灣」。檢疫中心膳食不但賣相差劣，早前更出現集體食物中毒，揭露食物安全問題。從網上流傳的隔離營飯盒照片或影片，註冊營養師數列「隔離餐」6宗罪。

過去一段抗疫日子，香港人都習慣了「靠自己」；這趟面對糟糕的隔離膳食，一旦不幸要入營接受隔離，除了罐頭和即食麵，如何讓自己食得有營養、有尊嚴？

1.食物安全風險

竹篙灣檢疫中心懷疑集體食物中毒，食環署人員於5月7日巡查已被撤換的「丹尼食品有限公司」時發現，其食物室不潔及保存食物溫度不當，有一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染。

雖然有傳媒引述消息人士指，飯盒承辦商合約上列明膳食需在「出貨後30分鐘內」運抵隔離營，確保食物安全，但有隔離人士反映不時收到微溫，甚至是冷卻的飯盒；加上有時派餐時間過早，未必會即時吃。

中大營養研究中心註冊營養師冼雯菁對此感擔憂，強調已煮熟的食物應盡快（90分鐘內）冷卻至4℃或以下，防止細菌生長；翻熱時則要確保中心溫度逾75℃，最好使用保暖餐車，保持在60 ℃以上運送，減低食物中毒風險。

她表示，直接食用在室溫下冷掉的飯盒固然不理想，亦不建議將冷掉的飯盒翻熱，因有些致病菌和毒素（如金黃葡萄球菌釋出的毒素）很耐熱，即使翻熱亦難以消除；若將熟食長時間放於室溫，細菌會繁殖並產生毒素，有可能引致食物中毒。

2.賣相差劣

食物講究色、香、味，但有隔離人士在社交平台上載每天的飯盒，餸菜顯現的賣相欠佳。

有人更表示只吃白飯，自行添加三文魚鬆、紫菜和醬油撈飯。註冊營養師萬侃表示，食物賣相不討好影響食慾，會導致營養攝取不足。而當事人自行配上佐飯配料，但內裏鈉含量超標，蛋白質和膳食纖維則攝取不足。

3.過量醬汁

衛生防護中心宣傳健康午膳應限制應用「高鹽、高糖或高脂醬汁／芡汁」。惟網民提供的隔離飯盒照片所見，餸菜醬汁偏多。萬侃提醒，宜選較少醬汁的菜式，不要用醬汁撈飯，醬汁熱量高，且隱藏高鈉陷阱，阻礙鈣的吸收。建議𢳂走醬汁，不要將飯或意粉浸入。

4.配搭錯誤

由網民提供一張早餐照片，是半盒炒蔬菜配3隻雞蛋。萬侃指出雖然蔬菜有半盒（約1碗），但甚少人早餐吃大量蔬菜；相反，午餐、晚餐只有幾片菜，膳食纖維攝取量恐不足，早餐的炒菜改為在午餐或晚餐供應更合適。建議每日攝取至少3份蔬菜，約等於1.5碗煮熟瓜菜。

冼雯菁亦指，部分午、晚餐飯盒蔬菜量均少於半碗，較衛生署建議每日應攝取至少3份蔬菜（即1.5碗熟菜）少。

5.蔬菜單調

從不同飯盒相片中看見，蔬菜種類多為椰菜和黃芽白。冼雯菁認為，飯盒應提供更多不同顏色蔬菜，如深綠色蔬菜，除了纖維以外，更有助補充鈣質等不同營養素。

6.肉類分量參差

網上流傳一條由隔離人士拍攝三餐的短片，冼雯菁留意到，部分飯盒有雞扒，有足夠及高質素的蛋白質來源，但某些飯盒肉類分量偏少，「有些連醬汁的餸菜可能只有幾粒肉」，擔心只吃這類餸菜，或未能攝取足夠蛋白質；一般建議一餐應吃約3隻麻將牌大小的瘦肉。

■知多啲：隔籬飯香？日高脂 韓高鈉 台高GI

隔離飯竟然成為世界潮流，各地網民上載分享自己的隔離餐，韓國有6餸1湯，日本有吉列豬排飯和咖喱飯，難道真的是「隔籬飯香」？

冼雯菁指，日、韓隔離餐的賣相較佳，「食物賣相會影響食用者的心情」。不過她又留意到，韓國餐有較多經醃製蔬菜，鈉含量較高；日本餐則有不少油炸食品，可能導致攝取較多脂肪。萬侃表示，咖喱飯蔬菜量偏少、醬汁多，切忌以汁撈飯。

至於台灣酒店提供的入境隔離餐，早餐有白方包、牛角包、豬仔包，麵包分量和選擇多。但萬侃表示它們全屬高升糖指數（Glycemic index，GI）食物，令血糖快上快落，容易引起飢餓感。此外，牛角包油分較多，要小心脂肪攝取量，建議先食沙律菜、蛋，再食麵包，「有研究指，先吃蔬菜、蛋白質再食穀物類，會令血糖升得慢一點」。她又留意到，台灣飯盒有不少加工食品，如香腸、煙肉、火腿。如早餐吃了一條香腸，午餐就不要再吃，因為加工食品脂肪和鈉含量高。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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