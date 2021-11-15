3招擴胸側頭 釋放僵硬肩頸

【明報專訊】肩頸痛症是科技發展的副產品，跟手機低頭族關係密切，在生活資訊發達的香港極為普遍。

長時間低頭增加頸椎壓力，導致肩頸肌肉勞損，頸神經線受壓，最常見徵狀是手部麻痹及無力。簡單肩頸保健運動，有助放鬆緊張肌肉及關節。

滿15歲港人 9.8%近期有頸痛

根據衛生署於2019年發表的文章〈頸痛︰一個常見的肌骨問題〉，指出頸痛是導致全球殘疾的主要原因之一。衛生署在2014至2015年健康調查顯示，每10個滿15歲人士當中，約有1人（9.8%）於最近30天曾出現頸痛；年齡愈大，出現問題的機率愈高，當中65歲以上人士有14.5%表示於最近30天曾出現頸痛，可見比率相當高。

頸是人體一個重要而脆弱的部位，除了有食道及氣管外，也有重要血管由心臟供血到腦部及神經線控制四肢。而頸部主要由頸椎、肩頸肌肉及韌帶支撐，穩定度有限。而頸部與肩部關係密切，因為兩個部位相鄰，加上軟組織如肌肉連接這兩個部位，因此大多頸痛都會牽連到肩膊。

頭屈曲30° 頸椎承受40磅壓力

肩頸痛有很多成因，最常見是長期姿勢不良，尤其是低頭導致肩頸勞損。當頭部處於中立位置（即沒有低頭並處於正確姿勢），頸椎承受約10至12磅負荷；當頭部屈曲15°時，頸椎承受約27磅負荷；而當頭部屈曲至30°時，承受壓力增至40磅，可見長期低頭對頸椎的負荷是多嚴重！頸椎及軟組織長時間受壓，輕則肩頸肌肉勞損，重則頸椎間軟組織（即椎間）突出或骨質增生（俗稱骨刺），使頸神經線受壓，因而影響身體感覺及活動能力，最常見徵狀是手部麻痹及無力。

伴發燒失禁急瘦 或嚴重疾病

其他肩頸痛成因包括意外創傷、類風濕性關節炎、腫瘤或感染等。若肩頸痛伴隨發燒、半年內體重無故急降5%，或無休止24小時疼痛，可能是由其他嚴重疾病如癌症、感染所引起，應立即求醫。如肩頸痛伴隨手腳無力、步履不穩、大小便失禁等徵狀，可能是較嚴重的脊髓受壓，亦應立即求醫。

每半小時換姿勢 減少久坐

醫生或相關醫療專職人員會先詳細問診，再因應病人徵狀來檢測、診斷，如有需要會利用X光或磁力共振等協助。治療方案包括止痛藥物、姿勢調整、復康運動及手法治療（治療師運用雙手放鬆患者緊張的關節及肌肉）等，病情嚴重可能需要手術治療。

預防勝於治療。首先，必須避免長時間維持不良姿勢，如減少低頭看手機，調校合適電腦屏幕高度（下圖）等。即使姿勢正確，也要避免長時間保持同一姿勢，宜定時（約30至60分鐘）轉換姿勢，如久坐後站立，避免肌肉和關節長時間處於繃緊狀態及受壓。另外，肩頸及附近肌肉不平衡也會增加頸椎壓力，適量伸展及肌肉強化運動有助預防肩頸痛症；保持活躍多運動，減少安坐時間，也有效減低痛症風險。

文：陳啟豪（聖雅各福群會物理治療師）

編輯：梁小玲

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