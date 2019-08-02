呼應百年三一運動 港韓藝術家溫柔抗暴

【明報專訊】100年前，五四運動前夕，韓國發生一場不為港人熟知的抗爭。受到日本吞併及實施高壓政策，韓國於1919年發生「三一運動」，公開宣布《大韓獨立宣言》，為該國歷史重要一頁。駐香港韓國文化院舉行百年紀念展覽，以當代媒體藝術呼應運動追求的價值，韓港藝術家一同參與。歷史總在重複，兩地作品互相疏導，相遇相知。

說及韓國三一運動，先要從殖民背景講起。19世紀末，朝鮮王朝政權開始受日本干涉。國王高宗李熙於1897年透過俄國支援，宣布改國號為「大韓帝國」，並把「國王」改為「皇帝」。韓國歷史上一般只稱為國王，而非皇帝。正名是象徵獨立民族自主的方法，埋下大韓意識種子。然而在1905年俄國在日俄戰爭慘敗後，大韓帝國失去俄方支持。至1910年韓日簽訂有關合併的條約，讓大韓帝國正式被吞併。日本嚴厲控制當地思想，武力制止韓國人民一切集結活動，將大量產業改為專賣制，令農民及各階層飽受困苦。韓國人民被強制使用日語、改用日本姓氏，社會抗日情緒高漲。至一戰後巴黎和會，美國提出民族自決，韓國代表呼籲國際支持韓國獨立，引致獨立運動爆發臨界點。

血腥鎮壓後 藝文手段矮化人民

當今社會，運動都習慣被標籤，其實抗爭不一定由年輕人發起。三一運動由宗教人士帶動。大韓帝國時期引發連串啟蒙運動及社會轉變，其中一樣是宗教變得多樣多元，大批宗教人士萌生抗日抗暴的氛圍。1919年1月高宗李熙突然死亡，民眾認為是日本下毒手，激起自強的最高浪花。3月1日數十名來自天道教、基督教、佛教的宗教人士在首爾塔骨公園朗讀《大韓獨立宣言》，隨即展開違禁的大規模示威。朝鮮半島各區民眾紛紛響應，根據歷史學家、大韓民國臨時政府第二任大統領朴殷植在著作指出，至5月時估計有200萬名國民參與抗爭。日方採取血腥鎮壓，約7500人死亡及4萬多人被捕。事件引致大韓民國臨時政府成立，卻沒有帶來真正成功。因為日本之後調整策略，以文化統治安撫民怨，利用分化控制權力。惟三一運動絕對是現代韓國獨立的第一步，同時有份啟發中國的五四運動。

「藝術當時被用作一種手段，矮化朝鮮人民。」駐香港韓國文化院高級經理Woo Hansol說。三一運動後，日本改變殖民手段，包括給予韓國人民限制的自由度出版及創作。「朝鮮美術展覽會」（Joseon Mijeon）是日本官方認可的展覽，在1922至1944期間舉行。Hansol解釋「鮮展」早期主要用日本藝術家主導。更甚，主辦單位強調朝鮮藝術家的「本地色彩」及「鄉下色彩」。分析指出這種論述具排他作用，以及企圖製造朝鮮藝術較為低等的概念。Hansol形容這是「較以前聰明的方法」，削弱朝鮮人民的優越感。《朝鮮三一運動史稿》（楊昭全著）講述當時日本成功招攬一些御用「賣國」小說家，有些對日皇歌功頌德，有些以愛情及懸疑作品粉飾太平。Hansol指出當時的確有部分精英分子，因為獲得機會及利益而變得支持日方，該段時期被稱為國家分化期。藝術自由與創造之本質幾乎蕩然無存。

暴力引發恐懼 逼人就範

「經過100年，有些價值，有些問題依然是相同的。」韓國國立現代美術館高陽藝術工作室經理、策展人之一Kim Minji說。正在駐香港韓國文化院舉行的「儘管如此」，展出7名香港與韓國藝術家作品。作品均非直接受三一運動啟發而創作，卻有微妙連繫。場內安遊麗作品Rogue Stars（2018年）或者最能延伸此種身分認同的命題。安遊麗追拍住在中國吉林延邊朝鮮族自治州的韓裔中國人──「朝鮮族」。藝術家以星際行星比喻僑民三一運動，星際行星不繞任何恆星公轉，排斥在外。由日本殖民至中國城市，一代僑民訴說游離的身分，或透過建立群體抓緊「我是誰」。片中安遊麗透過自身糾結，漸漸敲問民族與國家概念是否全盤合時。

同場可見本地藝術家董永康作品Hundred Jumps（2015年）及Mind Cut（2018年）。其作品以機械為重心，前者彷彿不停鞭打雙腳，後者好像來回攻擊人頭，產生危險的感覺。惟機械經過精心計算，「肉體」根本沒有被打中，更何况那只是錄影片段。這不禁令人聯想在世界各地的抗爭運動，權力利用暴力產生恐懼令人民就範，自我放棄自由。另一策展人、香港藝術中心ifva總監范可琪坦言事前沒有聯想至三一運動期間的暴力鎮壓，不期然便選擇較為「殘酷」的作品。她反而提供別的解讀：「作品其實一環扣一環，你以為自己可以跟身邊事物分割嗎？根本沒可能，只有一件裝置停下來，或斜少少，整件事已經行不下去。各單位必要通力，才得以避免傷害發生。」

重複「我很好」安撫心靈

「在生活不同環節，均受制一些傳統及權力。那顆追求自由的心是一樣的。」范可琪說。韓國藝術家李旻河作品進一步推闊想像，涉及性別議題。作品Trinity:Rewriting of Heungbuga（2019年），由3名女歌者大唱文化遺產「盤索里」。盤索里是傳統朝鮮歌唱，藝術家留意到歌曲反映的性別權力。歌者分別在3個視窗合唱改編的《興夫歌》，本為著名五大曲目中一節，講述丈夫某天種出內有珠寶的蒲瓜。字裏行間，女子明明感到委屈，卻要「獨自」堅持唱下去，身穿不同年代衣飾反映現今性別框架依然緊鎖。

議題厚重，腦袋很累，離開展場之前，記者站在本地藝術家卓思穎作品I am fine, I am good, I am happy.（2016年）前良久。驟眼看起來簡單，裝置是一台列印機不斷「打印」紙卷，上面重複打有「我很好」的英文字句。范可琪說今次挑選的本地作品多為情感導向。她認為三一運動對不少本地觀者來說陌生，抽象作品或能引起共鳴。她說：「人們在抗爭運動期間必定面對很多創傷，卻會逼自己裝作沒事，此作含蓄地處理一些情緒吧。」看着看着，被列印機安撫了。列印機不知下一個百年是怎樣，儘管世界更美抑或更惡，它只知要繼續列印。

「儘管如此」媒體藝術展

日期：即日至9月7日

時間：周二至六上午10:00至晚上6:00

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座6-7樓

門票：免費

查詢：hk.korean-culture.org

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

電郵/culture@mingpao.com