幽默、大膽與唯美主義 Twink 美學登大舞台

【明報專訊】從事創意行業，就像走進了一條磨練意志的無盡旅途。不斷的審視自我，然後推倒重來，直至出現滿意作品才會收手。如果這個創作旅程只有一個人走，容易因壓力，而變得鑽牛角尖，甚至強烈否定自我繼而走火入魔，所以成功的重點可能是身邊有位互相扶持的伙伴。品牌KA WA KEY的二人組來自不同背景，將現代東方和西方男性氣質碰撞，重新定義男裝，去年參加「國際羊毛標誌大賽」（International Woolmark Prize）成功打進準決賽，今年更跟隨Fashion Farm Foundation在巴黎春夏女裝周亮相，舉辦別開生面的時裝騷。

不是每位設計師都能找到那個能互相扶持的伙伴，更多像是波蘭導演奇斯洛夫斯基名作《兩生花》的故事一樣，不斷與「他」相遇，但可恨是未能與對方相認。KA WA KEY二人組就是幸運的少數，多得現代社交媒體的力量，撮合來自香港與芬蘭的他們。出生於香港的Key Chow，畢業於香港理工大學紡織及服裝學系，獲英國皇家藝術學院資助負笈倫敦完成男裝設計碩士學位，拍檔Jarno Leppanen則來自芬蘭，於倫敦完成藝術及文學碩士學位。「我們在社交媒體相遇，然後共同完成了Key的倫敦時裝周發布會。社交媒體的力量驚人，將志趣相投的人聯繫在一起。」Jarno說。

社交媒體 撮合歐亞二人組

畢業後的Key未有即時創立個人品牌，跟很多時裝設計學生一樣先累積工作經驗，投身紅透半邊天的英倫設計師J.W. Anderson的工作室，最後決定出去闖天下，以倫敦為重心，成立KA WA KEY。不少人都很好奇品牌名稱背後的故事，Key表示，「KA WA KEY其實就是我的名字，聽起來像Kawaii，對吧？我負責設計的技術和生產過程，而Jarno負責公關與溝通的方面，主要由我們處理大部分事情，當然也很幸運有一支來自世界各地的出色團隊支持。」Key跟拍檔Jarno與團隊各司其職，創造詩意男裝風格，為男裝增添一絲唯美與浪漫。

KA WA KEY的男裝一直探討現代男性的角色，以亞洲男性身分出發，加上西方的浪漫主義，將兩種美學融合，對象是一眾相信「Twink」美學的男人。他們如此解釋品牌的核心：「『Twink』本是同性戀的術語，表示年輕的同性戀或雙性戀男人，引伸成擁有男孩氣息的男人的意思。正如《紐約時報》宣告男士正式進入Twink世代，既是一種美學，也定義現代男士的特質，不論年齡、性別和性取向，每個人都可能以有一顆Twink的內心。」

取材自祖父輩年輕「秘密」

身為LGBTQIA+族群的一分子，自然以切身的同性戀主題為靈感，如「No Asian Plz」、「Cowboy who Shed Wasabi Tears」以至最新的「What Happens in Grandpa's Closet stays in Grandpa's Closet」系列等。「今次系列的取材，極大部分來自我們祖父輩的生活以及其年輕的時光。他們有各自有趣的過去，秘密、感情生活以及心痛的經歷，系列是一次重現過去，以他們熟悉的圖案和物料，重新想像他們可能穿著的服裝。」Key指出系列中採用了不少水手元素，是受到同性情色藝術家Tom of Finland的影響，「Tom of Finland絕對是我們的偶像之一！我們的工作充滿幻想，水手們環遊世界，探索異國風情與未知的地方，有着有趣神秘的氛圍。」

品牌堅持選用產自倫敦及意大利的物料，成本自然比中國製作更高，但質素亦更有保證。

「倫敦是一個多元文化的大熔爐，有着來自世界各地的故事，因此很有啟發性。即使我們的基地位於倫敦，但我們也在香港成立辦公室。我們都愛香港，一年至少要回來幾次。」Key表示堅持自我是他們的選擇，也讓一眾尋找身分認同的朋友，面對皮囊下隱藏的「本原」，擁抱最真實的自己。

文/ _MonsieurA

編輯/陸亮瑋

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