幽默、大膽與唯美主義 Twink 美學登大舞台

重現過去:KA WA KEY 2020春夏系列「What Happens in Grandpa's Closet stays in Grandpa's Closet」。(品牌提供)

向祖父輩取經:KA WA KEY的最新系列「What Happens in Grandpa's Closet stays in Grandpa's Closet」,部分靈感取材自設計師的祖父輩,想像其年輕時光的生活及可能會穿著的服裝。(品牌提供)

【明報專訊】從事創意行業,就像走進了一條磨練意志的無盡旅途。不斷的審視自我,然後推倒重來,直至出現滿意作品才會收手。如果這個創作旅程只有一個人走,容易因壓力,而變得鑽牛角尖,甚至強烈否定自我繼而走火入魔,所以成功的重點可能是身邊有位互相扶持的伙伴。品牌KA WA KEY的二人組來自不同背景,將現代東方和西方男性氣質碰撞,重新定義男裝,去年參加「國際羊毛標誌大賽」(International Woolmark Prize)成功打進準決賽,今年更跟隨Fashion Farm Foundation在巴黎春夏女裝周亮相,舉辦別開生面的時裝騷。

不是每位設計師都能找到那個能互相扶持的伙伴,更多像是波蘭導演奇斯洛夫斯基名作《兩生花》的故事一樣,不斷與「他」相遇,但可恨是未能與對方相認。KA WA KEY二人組就是幸運的少數,多得現代社交媒體的力量,撮合來自香港與芬蘭的他們。出生於香港的Key Chow,畢業於香港理工大學紡織及服裝學系,獲英國皇家藝術學院資助負笈倫敦完成男裝設計碩士學位,拍檔Jarno Leppanen則來自芬蘭,於倫敦完成藝術及文學碩士學位。「我們在社交媒體相遇,然後共同完成了Key的倫敦時裝周發布會。社交媒體的力量驚人,將志趣相投的人聯繫在一起。」Jarno說。

社交媒體 撮合歐亞二人組

畢業後的Key未有即時創立個人品牌,跟很多時裝設計學生一樣先累積工作經驗,投身紅透半邊天的英倫設計師J.W. Anderson的工作室,最後決定出去闖天下,以倫敦為重心,成立KA WA KEY。不少人都很好奇品牌名稱背後的故事,Key表示,「KA WA KEY其實就是我的名字,聽起來像Kawaii,對吧?我負責設計的技術和生產過程,而Jarno負責公關與溝通的方面,主要由我們處理大部分事情,當然也很幸運有一支來自世界各地的出色團隊支持。」Key跟拍檔Jarno與團隊各司其職,創造詩意男裝風格,為男裝增添一絲唯美與浪漫。

KA WA KEY的男裝一直探討現代男性的角色,以亞洲男性身分出發,加上西方的浪漫主義,將兩種美學融合,對象是一眾相信「Twink」美學的男人。他們如此解釋品牌的核心:「『Twink』本是同性戀的術語,表示年輕的同性戀或雙性戀男人,引伸成擁有男孩氣息的男人的意思。正如《紐約時報》宣告男士正式進入Twink世代,既是一種美學,也定義現代男士的特質,不論年齡、性別和性取向,每個人都可能以有一顆Twink的內心。」

取材自祖父輩年輕「秘密」

身為LGBTQIA+族群的一分子,自然以切身的同性戀主題為靈感,如「No Asian Plz」、「Cowboy who Shed Wasabi Tears」以至最新的「What Happens in Grandpa's Closet stays in Grandpa's Closet」系列等。「今次系列的取材,極大部分來自我們祖父輩的生活以及其年輕的時光。他們有各自有趣的過去,秘密、感情生活以及心痛的經歷,系列是一次重現過去,以他們熟悉的圖案和物料,重新想像他們可能穿著的服裝。」Key指出系列中採用了不少水手元素,是受到同性情色藝術家Tom of Finland的影響,「Tom of Finland絕對是我們的偶像之一!我們的工作充滿幻想,水手們環遊世界,探索異國風情與未知的地方,有着有趣神秘的氛圍。」

品牌堅持選用產自倫敦及意大利的物料,成本自然比中國製作更高,但質素亦更有保證。

「倫敦是一個多元文化的大熔爐,有着來自世界各地的故事,因此很有啟發性。即使我們的基地位於倫敦,但我們也在香港成立辦公室。我們都愛香港,一年至少要回來幾次。」Key表示堅持自我是他們的選擇,也讓一眾尋找身分認同的朋友,面對皮囊下隱藏的「本原」,擁抱最真實的自己。

文/ _MonsieurA

編輯/陸亮瑋

查詢:kawakey.com