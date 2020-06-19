1年留學+半年工作+申請批核 加國永居資格3年到手

移居加國——加拿大生活環境舒適，是不少香港人夢寐以求的移民目的地。但要往當地生活亦不一定要破釜沉舟、變賣所有資產，升學或工作也是可行途徑。（Manjurul@iStockphoto）

【明報專訊】社會不穩，不少人想離開香港到外國生活。傳統做法是變賣資產，舉家移民，但此舉風險大，還要有雄厚財力。其實，通羅馬的大路不止一條，例如透過升學 、打工、工作假期等途徑便可到外國生活，當中也有最終成功移民的例子。

但移民是人生大事，資料蒐集工夫絕對不能偷懶，有移民及升學顧問提醒，成功關鍵在於是否選對地方和方法，而即使是投資移民，也有人因誤解及認識不足而碰釘。

跟香港相比，加拿大環境舒適，物價指數低，生活壓力小，一直是港人垂青的移民目的地。為下一代打算，不少人也把孩子放洋留學加國。但原來成人到加拿大留學，留在當地打工，然後申請入籍，是相對低成本、低風險的移民途路徑。

環凱國際升學中心個案主任何詠研表示，目前，移民加拿大曼尼托巴省（Manitoba）的申請手續相對其他省份簡單，基本上是4部曲：「升學」、「就業」、「申請省提名」和「申請永久居民身分」。她表示，可考慮在該省報讀職業文憑課程，然後便可申請讀書簽證，順利的話最快3至4個月獲批。她提醒，報讀課程前要先向移民局了解完成有關課程後可否申請讀後工作簽證。

獲批讀書簽證 家屬即獲居留權

值得注意的是，一般是申請人獲批讀書簽證後，家屬同時可獲居留權，配偶可申請工作簽證在當地工作，孩子也可以在當地公立學校上學。申請人完成課程後，便在當地找相關工作，工作半年後可申請「省提名」，即向省政府提供學歷、工作等證明，獲批後便可向聯邦政府申請永久居民身分。一般個案，如果由報讀1年課程起計算，全個過程大約預計至少2年半至3年半。

1年學費8.6萬 省錢低風險

課程方面，何詠研指當地廚師、幼教課程較搶手，據聞最快要到明年9月才有新學額；當地需求較殷切的藥劑、汽車、飛機維修等行業，課程學額相對較多。但她提醒，在加國讀書1年只可獲1年讀後工作簽證，「我建議讀2年課程，因可獲3年讀後工作簽證，有利部署移民大計」。她說一般職業文憑課程學費每年約1.5萬加元（約8.6萬港元），其間學校大都提供實習機會，有利就業。

香港DSE考生即將放榜，加國亦有合適課程供移民鋪路。何詠研說青年可考慮魁北克省（Quebec）的職業類文憑課程。「這是英法雙語省份，完成1800小時以上職業文憑課程、在中高級水平法語公開試取得及格，畢業後累積12個月工作經驗也可申請『省提名』。」獲當地院校取錄後申請讀書簽證，最快3個月內可入學。她提醒移民政策不斷變，要按移民局最新公布為準。

文：呂瑋宗

編輯：王翠麗

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