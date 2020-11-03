空氣清新機 難「一網」打盡污染物 殺菌除臭隔塵 需不同淨化技術

【明報專訊】室內空氣質素與健康息息相關，長期暴露於污染物中，或會引致呼吸系統疾病、心臟病，甚至癌症。添置空氣清新機有助改善室內空氣質素，但選購前宜先考慮用途，例如是為了去除甲醛、過濾塵埃，還是殺死細菌和消滅病毒？不同類型淨化技術針對處理不同污染物，留意清楚以免買錯。

文：李佩雯

室內污染物主要分為兩類，一類是粒狀污染物，如花粉、塵埃、毛屑、細菌、霉菌、病毒，以及煮食油煙、二手煙的懸浮微粒等；另一類是氣態污染物，如二氧化碳、一氧化碳、甲醛、使用打印機時產生的臭氧、水管異味等，部分室內污染物是由室外傳入。

樓宇密 通風差 污染物難散

香港理工大學屋宇設備工程學系副教授周志坤，研究城市設計如何影響空氣質量，他說：「室外污染物主要來自汽車、船隻、發電廠，以及內地周邊城市工廠排放的氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、揮發性有機化合物（VOCs）、懸浮粒子（PM）等。由於香港樓宇密集，通風不佳，污染物難以散去，間接影響室內空氣質素。室內污染物則主要來自明火煮食時產生的一氧化碳、懸浮粒子、揮發性有機化合物，以及家具、裝修物料揮發的污染物等。」

據環保署轄下室內空氣質素資訊中心資料，受污染的室內環境可令人感到頭痛、眼睛痕癢、呼吸困難、嘔吐及疲勞等不適，長期接觸更有可能引致呼吸系統疾病、心臟病或癌症。

■常見淨化空氣方法（圖）

空氣清新機運作原理簡單，由機內風扇帶動空氣進入機內，透過不同技術阻隔或消滅污染物，從而淨化空氣。以下為市面常見的濾網及淨化空氣方法，大部分過濾式空氣清新機主要包含HEPA高效濾網，再配合其他淨化技術。

高效濾網（HEPA filter）

HEPA（High-Efficiency Particulate Air）濾網主要針對顆粒狀污染物，可過濾空氣中至少99.7％、直徑0.3微米（μm）或以上顆粒。

天祥公證行（Intertek）電氣及無線產品助理總經理陳偉明表示：「過濾原理猶如口罩的過濾網，吸入空氣時，透過縱橫交錯纖維阻擋粒狀污染物。」HEPA濾網靠多種物理作用來過濾粒子，當中包括撞擊（impaction）、擴散（diffusion）及攔截（interception）3種。

撞擊：

較大的粒子具有足夠動量，當流動至濾網纖維附近時，因撞擊纖維而被捕獲。粒子愈大，捕獲效果愈好。

擴散：

較小的粒子會不規則隨意碰撞而被捕捉，此效應又稱布朗運動（Brownian motion）或擴散。

攔截：

粒子隨氣流撞擊纖維時，粒子與纖維表面間的引力使它黏在纖維上。

陳偉明指出：「灰塵、煙霧、霉菌、細菌、塵蟎，顆粒直徑一般大於0.3微米，大部分可透過HEPA濾網過濾，但如新冠病毒、甲型流感、乙型流感等病毒，由於顆粒太小，直徑約0.1微米，HEPA濾網未必能有效過濾。」為了解決以上問題，近年一些空氣清新機除了具備HEPA濾網，亦加入光觸媒技術來消滅病毒。

光觸媒（Photocatalyst）

塗層或濾網含光催化劑「二氧化鈦（TiO2）」納米微粒。香港科技大學化學系講師陳鈞傑表示，「當光觸媒受到紫外線照射後，會令表面帶負電荷的電子（e-）飛脫，變成帶正電荷。空氣中的水分子接觸帶正電荷的二氧化鈦微粒後，會分解成帶活性的自由基（OH‧），自由基將光觸媒塗層或濾網上的細菌、病毒、氣味分子、揮發性有機物分解 」。

活性碳（Active charcoal）

透過吸附異味分子或揮發性有機物達到除臭效果，原理是活性碳帶有無數微孔，因此提供了大量表面面積，細小的氣體分子能穿透這些微孔，分子間的微小電荷產生了相互作用（稱為范德華力），因此能吸附帶異味的極性分子。

銀離子（Silver ion）

銀離子（Ag+）濾網具殺菌及抑制病毒功能，陳鈞傑表示：「實驗室的測試發現，低濃度銀離子已能殺滅金黃葡萄球菌和其他細菌，亦能抑制多種病毒和真菌。其原理是當銀離子結合細菌蛋白質的硫原子時，會改變蛋白質結構而令細菌無法生存。此外，銀離子能阻止病毒在宿主體內和細胞受體結合，令病毒失去傳染力。」

負離子（Ionizer）

以高壓通電方式製造負離子釋出於環境中，藉由帶負電荷的離子，吸附空氣中帶正電荷的污染物，如甲醛、灰塵、PM2.5懸浮粒子及微生物等，使其聚集成較大粒子而沉降下來，從而達到潔淨空氣效果。負離子空氣清新機通常配合HEPA濾網使用。

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com