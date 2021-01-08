粵劇行當展功架 網上睇〈訪鼠〉鬥戲

在《十五貫》折子戲〈訪鼠〉中，就行當而言，是丑生和老生鬥戲，由來自湛江的詹浩鋒（左）飾演婁阿鼠，是丑生；而已故名伶梁漢威之子梁煒康（右）則飾演況鍾，屬老生。（主辦單位提供）

【明報專訊】粵劇名伶舉手投足都是多年功夫，角色分為文武老少等不同行當，在自己的行當中鑽研，把行當中的人物做到最好，加上研讀歷史、神話小說等，角色才能演得維肖維妙。大老倌阮兆輝帶領的春暉粵藝工作坊，將推出節目《文武老少功架展演》，在戲班編制的六柱制之外，重新介紹由行當塑造人物的藝術。

展演計劃於1月中舉行，但因應疫情改為網上演出。今次節目旨在呈現粵劇中不同行當的功夫，藉以推廣粵劇藝術；阮兆輝接受訪問時就以足球作比喻，球隊需要前鋒、中場、後衛和守門員等，而粵劇也需不同演員負責不同類別的角色，按性別、年齡、身分、性格及戲分區分，即是不同的「行當」。

粵劇的十大行當包括：末（老生）、生（正生）、旦（正旦）、淨（花面）、丑（丑角）、外（正生外加一生）、小（小武）、夫（老旦）、貼（正旦外加一旦）及雜（二花面、五軍虎、堂旦等角色）。所有行當的粵劇演員，練的底功是一樣的，阮兆輝舉例包括「壓腿、落腰、倒立」等，但分了行當之後，要學習的就不一樣，阮兆輝本身屬於「生行」，他說：「不同行當有不同藝術，要專注地研究一個行當……例如掛起鬚做老的（角色）那個人，不一定是老的，但他是老生……你感覺到他的表演藝術，能做到他行當裏的人物。我們是從行當塑造人物的。」

參考歷史與小說塑造人物

他進一步提到，戲曲中的角色有來自小說、傳說和歷史等，人物真實虛構皆有，為什麼關公的臉譜一定是紅色的？「因為《三國演義》中描述他丹鳳眼、臥蠶眉、面如重棗，亦即深紅色。」從形象描述、事件中，演員了解自己演繹的人物，「戲曲演員的表演，最重要是把人物做出來，不止唱做念打那麼簡單」，一個演員把戲曲唱得好聽，但觀眾感受不到這歌是由他所演繹的人物所唱，也算不上好的表演。

一桌兩椅 是山林也是城樓

昔日戲曲，沒有布景和道具，阮兆輝說是「一桌兩椅」，這一桌兩椅可以是山林、城樓、橋，最考演員功夫是：「在什麼都沒有的情况下，由演員告訴觀眾這裏是什麼地方……你走出來，要觀眾感受到你現在身處那個地方。」然而現在有了布景，阮兆輝認為不少演員心態反而不復往昔認真。

行當方面，也因為戲班以前人數眾多，中國在抗日戰爭前後經濟不景氣，資源減少，編制也被精簡為「六柱制」，即以6個台柱為主，包括文武生、小生、正印花旦、二幫花旦、丑生、武生。但阮兆輝希望在這個編制之外，重新介紹行當的功夫，例如武生要練鬚功、練腳步；丑生，一般指大花臉，飾演誇張、醜化、諧趣角色，不少人誤以為是指醜樣的角色或盜賊，其實丑生也可以是年輕俊俏，但性格詼諧的角色。不同行當都要練習自己的身段、姿態及動作去表現角色。

原定表演包括多段精彩折子戲，原意是包羅萬有，但因應疫情的最新安排，決定改為網上演出，並只餘《十五貫》之〈訪鼠〉一個劇目。〈訪鼠〉是一個兩人查案的故事，以上述介紹的行當來說，是一個丑生和一個老生鬥戲。老生是十大行當中的「末」，一般指中年以上的男性角色，角色大多要掛上大鬍鬚扮演。要演活老生角色，須兼顧掛鬚後的動作，絕不容易，因此演員需勤練步法和動作。

阮兆輝在訪問最後談到香港粵劇發展時，他寄語同儕，「最大責任在行內人身上」，希望大家合力做好香港的粵劇。

●《文武老少功架展演》

網上限時免費播放

日期：2021年1月17至19日

網址：bit.ly/3bgP7pK

facebook專頁︰bit.ly/2JQx0f4

註︰詳情以官方公布為準

文：胡筱雯

編輯：王翠麗、王素怡

美術：張欲琪