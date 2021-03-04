反映香港開放「海洋性格」 淡雅水磨石 建構城市美

倍添層次——明園西街這棟唐樓的入口處，單是門框部分已用上3種水磨石花款，最左邊的外門框用上了石英石米，在陽光下閃閃發光。（黃志東攝）

【明報專訊】外遊無期，大家都將注意力放回本地，不少近在咫尺卻一直被忽略的美好風景，得以陸續「被關注」。其實，我城可觀之處隨處可見，只差一雙能發現美景的眼睛，就好像平日走過老區的唐樓，可有留意水磨石的柱子和牆身？陽光下，如碎片般嵌在其中的「石米粒」反射出點點光芒。水磨石這種典雅的傳統批盪工藝，靜靜地藏身在香港的舊建築中，等待有心人探訪和欣賞。

「意大利批盪」 昔日中產愛用

這天，跟隨建築歷史學者黎雋維走到北角明園西街的一幢唐樓外。記者平日對唐樓的印象，大多是晦暗殘舊，沒特別惹人注意。但今次仔細觀看這幢唐樓，發現從大門入口的門框、地板，以至旋轉而上的階梯和扶手，都鋪上了淡綠、米白、棕紅的水磨石。再走過幾條街，位於山坡上繼園臺的一棟住宅大門外，也豎立了兩根棕紅的水磨石柱，在早上的陽光照射下，散發出典雅的韻味。黎雋維稱水磨石常見於香港上世紀20、30年代，以及戰後50、60年代的建築物，明園西街的唐樓及繼園臺，便屬戰後50年代的建築物。

水磨石，即在白英泥中混合俗稱「石米」或「白石」的碎石，然後再在表面磨出碎石花紋的一種舊式批盪工藝，常用於修飾建築物表面。黎雋維指，水磨石有許多優點，例如易於塑形，比起木頭、石頭等更容易用於彎彎曲曲的樓梯扶手、柱子等。而透過混搭不同色粉和石米，能做出千變萬化的顏色花紋。水磨石防水又容易清潔，所以常用來鋪在地上、樓梯轉角等部分；加上相比雲石等建築物料便宜，又能做出典雅的效果，因此很受舊日的中產階級歡迎。

用上石英石 閃閃發光

黎雋維指向其中一道門框，稱水磨石之美藏在細節中。「它最美麗的地方，在於它在陽光下會閃閃發光。」他補充，這道外門框的石米用上了較少見的石英石，比起一般較便宜的麻石，在光線照射下有閃耀的效果，令這道外門框配合旁邊用上麻石石米的內門框，增添層次感。

黎雋維解釋，水磨石又名「意大利批盪」，最早可以追溯到古羅馬時期，當時已有類似水磨石的碎石工藝出現，在17、18世紀的意大利，亦找到類近的工藝痕迹。水磨石之所以於香港出現，當中包含幾個因素，首先是水泥的運用在1920年代的香港開始普及，做水磨石的白英泥也面世了。當時有頗多外國建築師來香港居住，便把這種西方工藝用在建築上，而當時廣東、閩南一帶的建築師傅，已有豐富的石灰批盪經驗，因此對於水磨石工藝中「抿水泥」的技巧很快就上手。而最重要的原因，是當時南洋、廣州、上海一帶均有運用水磨石工藝，水磨石在香港出現，是穿梭這些區域做生意的華人來香港時，把這個工藝也一併帶來。這亦反映香港這座城市文化開放混雜的「海洋性格」：「可以見到香港跟附近區域的建築文化很有聯繫，1920年代開始已經是一個很開放的城市。」

人手打磨成本高 日漸式微

除了歷史文化價值，黎雋維指水磨石的美學價值還在於它的柔和低調：「以前（在水磨石中）用的是一種礦物顏料，是天然顏料，怎樣調色也會帶一點earth tone（大地色系）；所以它的顏色很調和，不會太搶眼，適合用在建築物上，與整個城市的空間很相襯。」

但自1980年代開始，水磨石日漸式微。黎雋維指除了因為水磨石需靠師傅人手打磨，以致人工成本高以外，建築師、工程師等亦不太願意用這些高度依靠師傅個人經驗和技巧的工藝，為了更容易控制成果，寧願採用依賴機器或工廠的建築設計。他慨嘆香港現在的建築設計和室內設計「缺少人味、很抽離」，只有回到建築現場，設計師與師傅互相配合調整，才能真正提高香港的設計水平。

被油漆蓋過 難以復原

另外，黎雋維也盼望大眾提高水磨石的保育意識，例如業主在維修大廈的時候不要用油漆蓋過水磨石表面，因為蓋過了就很難復原；而要保養、維修這些水磨石，其實也並非想像中複雜和昂貴。若我們還想留住香港正在一點一滴消逝的美，也許現在就要開始學懂珍惜了。

文：鄧捷

編輯：蔡曉彤

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