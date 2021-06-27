ways of seeing：身體自愛 隨心所肉 畫畫 學與不完美共存

【明報專訊】近年提倡美的定義「應該」是流動，是多元，追求完美似乎是徒勞無功，但這種高不可攀的標準早已灌輸入價值觀中，每個人心中都有一連串「應該」達至的要求，才稱得上是美。在兩種「應該」在體內拉鋸，換來身心疲累。若放下執著，選擇身體最舒適的狀態，也是呈現一種自信的美態。活在選擇不斷減少的城市中，選擇如何與身體不完美共存，是自己可掌握的自由。插畫家方迦南（Canaan）與Sally's Toy的Intimate Stylist 周穎琳（Anna），曾因為肥胖而「被負評」，一點一滴累積下來的經歷，

令她們嘗試以不同的方法找出內心的平衡。二人在上月底舉行了一場以「身體自愛（Body Positivity）」為題的講座，作為體祭「身體自主研習班」的首個活動，報名反應熱烈超出預期，下周二的加場亦已額滿。

1.創作「脂脂肪」一角 包容身體不完美

「有人問會不會開Zoom（直播），這是不太可行」，Canaan認為對着鏡頭像在演戲，面對面交流縱使互不相識，現場的氛圍也能產生信任。而且除了演講部分，對正念（Mindfulness）和輔導有涉獵的Anna，會主持一個與身體對話的環節，參加者在Anna的指引下，慢慢感受身體的情緒，「感受情緒這回事，香港人從小到大很少去學習如何感受、命名」，她在場地放置寫上不同情緒、感受的卡片，參加者要找出相對應的字詞來形容自己的狀態，然後再回想有什麼經歷令身體產生這些情緒。

身材被批 畫畫放「負」

Canaan筆下創作出「脂脂肪」（Gigi Fong）這個角色，希望用肥胖來象徵不符合主流的價值，「社會太多應該、不應該，我因為這些應該、不應該感到不自由」，被網民評批身材促使她以畫畫抒發對Body Negativity的情緒。但要轉化為Body Positivity則背負很大壓力，因此當初在接受體模社邀請演講時，她馬上請求外援，因而認識了Anna，「去年在Sally's Toy舉行畫展，幾乎認識了所有店員，唯獨沒機會認識到Anna」。而Anna在成長過程中，曾因肥胖的身形令自己陷入各種極端的減肥手法之中，而工作期間與客人交流發現很多人對身體的不自信，「像身形豐腴的客人不會覺得自己適合穿情趣內衣，Sally's Toy未來想做更進一步，但也要考慮到一些商業因素」。Anna說「Body Positivity」這詞或不精準，「Body Inclusivity」或較貼近身體自愛的意思。認為身體自愛是一種從「Body Negativity」中尋找平衡的過程，「講求與身體和解太一步到位」，應該先學習如何與身體的不完美共存，「如果無視不滿意的身體部位，令自己不難受也是一種方法」。

2.以舒適手法呈現 與身體對話

每人與身體的關係也不盡相同，方法亦因人而異，例如Anna會用做運動來減低吃東西時的罪疚感，但過量運動令她的身體吃不消，因此她會為自己訂立目標，慢慢調整，找到身體最舒服的方式。Anna亦會藉跳舞感受自己身體的情緒，她認為透過肢體動作的感受較深刻。Canaan說去年畫展期間，有一名修讀設計的男生說她的畫作，描繪肥胖女性的抽象程度和顏色拿揑得很準確，不會讓他很反感，但Canaan認為沒有正式學習繪畫的她，只是選擇一種自己最舒適的呈現手法，沒有考慮太多理論層面的事。而曾演出形體戲劇的她則轉向心靈上與身體對話，「透過學習colour consciousness，了解色彩與身體內在的能量」，像她創作「脂脂肪」時，選擇了能量較正面的紅色作為頭髮顏色，原來也是對應身體的感受，這過程對她作畫亦有幫助。

創作金句 保持正向思考

不約而同，文字亦是二人處理身體情緒的途徑之一，Anna習慣在原稿紙上書寫，如運動為身體帶來的壓力時，她會把感受寫下，作為梳理情緒的方式。而Canaan最初在陳雪的小說中，對性別認同有深刻的體會，因此一些負面能量也會透過寫小說抒發，存在自己的電話中，而創作「脂脂肪」的金句時，是想提醒自己要保持正向思考，她希望自己的讀者也透過她的文字，找到比自己外表瑕疵，更大的內在價值，從而擺脫世俗的審美框架，「有時工作上會認同了這些準則，但在創作『脂脂肪』後發現，原來可以有其他選擇」。

3.真情流露 吐出卡在喉嚨的不自由

而作為是次體祭的講者，Canaan亦是首次參加像Anna主持這類型感受身體的活動。當天她選擇了喉嚨這部位，一來是習慣寫作的她在人前演講感到壓力；二來是因受母親的影響，一直害怕在較權威的男性面前表現自信的一面，最近踏出了學會拒絕他們的第一步，但事後仍然有些情緒沒法梳理，「當天在分享環節選了『不情願、委屈、緊張』3張卡來形容自己」，當發現自己的不自由像卡在喉嚨這部位，情緒湧現令她流淚，也沒料到有參加者在事後鼓勵她，令她很感動。雖然Canaan覺得自己是個「不稱職的講者」，但Anna認為Canaan的真情流露，似是個「先鋒者」，令參加者放下戒心，更願意分享自己的經歷，「可以在一個安全環境中展露脆弱的一面」。

未處理好的情緒被勾出

面對身體的情緒可以很沉重，Canaan說分享時有些參加者像她那樣，一些內在未處理好的情緒被勾出，會較激動；有些參加者已經克服了與身體情緒的糾纏，到了下一個階段因而相對輕鬆，「有些人在生活上面對一些重大的改變，例如有幾個在搬屋」，身體上也會有些很直接的感受。體模社希望在年底舉辦一個進階的工作坊，但形式還在探索之中。

私影性暴力嚴重 體模社研黑名單

體祭「身體自主研習班」快將告一段落，而體模社在這系列的活動中，與參加者交流後發現，私影模特兒也是需要支援的群體，也是體模社未來發展的重心之一。創辦人小丁深入了解一些個案後，發現私影模特兒遭受性暴力的情况相當嚴重，希望呼籲創作者停止以藝術之名作性侵行為。

未經同意外流照片

私影模特兒最常面對的是言語上的性騷擾，如被問價、性邀請，在攝影時未經同意觸碰模特兒身體一些敏感部位，甚至性侵。當中影像性暴力時有發生，除了收到男性下體照片外，在未經模特兒同意下外流照片亦屬於影像性暴力，體模社成員阿Fe亦曾有此遭遇，因此她分享以下數點「私影職安健」的提醒，希望能幫助私影模特兒避免不幸發生：

‧了解收費工作和互惠私影的照片版權，收費工作如事前協議不外流，同樣有約束力

‧事前多詢問拍攝者的背景，如職業、婚姻狀况等個人資料；及了解其拍攝企圖

‧工作期間適時提出休息、喝水等要求，中斷性感姿勢產生的曖昧氣氛

‧拍攝期間說話，提醒拍攝者模特兒不是物件，以及拒絕觸碰身體的要求

體模社現階段希望讓模特兒了解如何保護自己，並建立圈內黑名單制衡，暫時不打算公開名單，因怕造成不必要的反彈，令公眾認為是要追討或譴責，模糊焦點。小丁希望有這些經歷的模特兒，把通訊紀錄或具冒犯性文字對話截圖，交給他們，在保密的情况下商討如何處理，可在Instagram與體模社聯絡。

【體祭系列三】

文˙ 呂晞頌

{ 圖 } 呂晞頌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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