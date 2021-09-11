知多啲：可降解餐具被指「偽環保」

特定環境分解——不少餐廳提供聲稱可降解的即棄餐具，但它們通常要在高濕、高熱的環境，或經特別設施處理才能真正分解，堆填區環境很難做到。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】近年不少連鎖食店、大商場提供聲稱以「可降解物料」製成的即棄餐具、傘袋，以為能一勞永逸解決塑膠問題？但這些物料有可能比塑膠更差！上門回收公司創辦人Jorch直斥「可降解塑膠」是謊言。「這些東西根本是偽環保！」

香港堆填區 難達降解條件

根據環保署文件，常見聲稱「可降解」的餐具分兩類：氧化式可分解塑膠餐具、生物降解塑膠餐具。前者在傳統塑膠加入添加劑，當塑膠暴露在紫外線或一定熱力下會加速碎裂，但分解後仍會殘留膠碎片，即大家說的「微塑膠」；至於生物降解塑膠餐具，則由木薯、玉米澱粉等合成，例如常見的聚乳酸（PLA），需要在特定環境下，例如高溫高濕才能分解，但香港暫未有專門設施處理這類「可降解塑膠」。綠惜地球高級項目主任Edmond質疑這類物料能否在堆填區分解，「現實情况是垃圾一袋蓋着一袋，堆填區達不到需要分解的溫度、濕度、光線等條件」。

混合回收膠 影響再造成品質素

「我只能說這些可降解物料『仲衰過』膠，因為它不能回收。」Jorch指着桌子上的餐具說。不少人誤以為這類產品可以回收，「它不是純塑膠，一旦與塑膠混在一起熔化，會影響重造塑膠的質素，成品會更容易裂開」。

Edmond更發現有商場提供聲稱可降解的傘袋，還印有綠色回收標誌，他提醒不要把這些物料扔進回收桶，以免污染其他回收物。

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