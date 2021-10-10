地盤選秀：衙前圍道「星屋」隕落後 建一個維繫鄰里的地標商場

【明報專訊】要九龍城人選地標，「星屋」一定榜上有名，亦即國際百貨及超級市場。小小九龍城，從前沒有港鐵，但齊備士多、辦館、百貨、超市、廣場、街市，令居民生活妥貼，不假外求。惟市場競爭激烈，有說星屋就是被時代淘汰，在迎合潮流和照顧居民所需間進退兩難。街坊、星屋東主後人、城市研究者一同回溯星屋之死，並思索在九龍城廣場拆卸後，最切合居民需要的消費場所。

衙前圍道124-126號

清拆時間：2012年

地盤面積：逾3000平方呎

背景：鄺命光於1940年代興建這幢建築，因有星形標記，俗稱「星屋」，成了九龍城特色。他鍾愛綠色，故露台外牆綴以醒目的墨綠色。鄺命光堪稱九龍城大地主，被譽為「正牌九龍皇帝」，興建了九龍城地標國際戲院，於1948年開設國際百貨公司，之後拓展國際超級市場。

乜窿窿：九龍城「星屋」

有員工在圍板外的保安室長期看守，地盤空置近十年之久，左右和對街舖位都變了樣，店員多數說搬來時已是地盤。國際集團以往的家族地皮多發展為單幢樓，街坊相信這裏也將大同小異。旁邊的惠康於2012年進駐。

舊·時·回·憶

李先生：高檔新潮 買罐汽水都高級啲

1966年在東頭邨出世的李先生，從前出入九龍城都靠小巴，經過衙前圍道時叫「國際有落」，就停在國際百貨及超級市場（下稱：國際）前面，地下是超市，樓上是百貨。現在的超市很親民，那時國際卻很高檔新淨，「新穎、新潮，買罐汽水覺得會貴啲同好高級」。因近廣播道「五台山」，據指不時有明星驅車到訪或拍攝，「跟周圍格格不入，當年來計，等於九龍城突然開間先施或大大」。年紀尚小的他不敢進內閒逛，頂多在樓下買過零食。父母也未曾帶他購物，因為旁邊的獅子石道已有一列街邊檔口，亦有出口成衣店，老店七記當年就曾與國際毗鄰，九龍城小孩過年添衣或買校服都找這些實惠小店搞定。「以前九龍城最多係咩？最多辦館。」加上城寨外圍有不少家品檔，主婦如他母親也甚少光顧國際。倒是國際的外觀最為李生欣賞，因九龍城唐樓都是四四方方，唯獨它有圓弧形騎樓和星形標誌，後來更成為最後一幢拆卸的「星屋」。他在東頭邨住了廿年後搬到沙田，婚後又在90年代末搬回租金相宜又較熟悉的九龍城。長大後再見到國際，「唔係殘舊，但融入番個社區，有番咁上下歷史」。但他甚少光顧，習慣到樓下家品店、九龍城街市，甚或步行到樂富商場吉之島，「嗰時有間戲院，順便睇埋戲，喺個度買嘢食」。

Mike：到國際找英國貨 貨品中英標貼

來自英國的Mike Leeder曾是國際常客，他住在一街之隔，每天經過，與老闆鄺君能父子成為好友。90年代來港時，他仍不諳廣東話，辦館和街市都不是他的選擇，國際的貨品標貼有中英雙語，因老闆曾在英國居住，引入了多種英國貨，別的超市少見。「像高級版的日本百貨店。每次進去，都感覺會買到東西。衣服、食物、家具都有。」以前街坊常抱怨九龍城沒有地鐵、生活不便，但他覺得這社區只靠步行已夠生活所需。鄺君能天天坐鎮，二人熟稔後，帶他參觀樓上的空置單位，他很想租下來，但後來不成事，猜想鄺另有重建打算。店員工作多年，用着「噠噠噠……叮」那種舊式收銀機，待他親切，也是街坊，在九龍城碰見他們，都會打招呼閒聊。現在的消費過程大部分只是掃掃信用卡，對他而言較非人化（impersonal），至今仍想念國際的人情味：「有時香港不像她可以的那般友善。」

後·人·解·畫

守舊與革新的進退兩難

Mike說與老闆兒子成了朋友，那個人就是Roberto。他自小在英國讀書，每年夏天回來國際打暑假工，24歲正式回流，與父親合力打理國際約8年。他拼湊記憶，幫街坊解答星星疑團，勾勒國際的興衰。

1940年代：賣凍肉先河

祖父鄺命光早年於古巴經商，上世紀三四十年代到香港，購入大量九龍城農地，之後以換地方式向政府取得住宅用地。Roberto指這幢「星屋」約於1940年代建成，也不止一幢，但數量不可考，國際是最後拆的一幢。他說其實不只有星形，也有飛機標記，旁邊寫着「航空救國」，也知道祖父在戰時曾救濟弱苦，所以他猜想星形是「重光」之意，「真正意思連我爸都不知道，後人也不清楚，很可惜」。他形容祖父有在外地辦士多的經驗，思維創新，打通隔壁地下舖位，也是第一代做凍肉的超市，60年代購入凍肉切割機，「祖父想做凍肉，但內地多劣質貨，就自己去西貢找農場，養豬來賣」。價錢當然貴一截，但不乏捧場客。全幢樓宇共4層，樓上兩層供家人居住。

1970年代：第二代接手

鄺命光於1970年逝世，享年76歲，生意由長子鄺君能接手，引入很多西方貨品，主力做百貨，員工穿制服，客群為九龍塘居民、廣播道明星，以及機場的旅客和職員，有香水部、男裝部、家品部等，「當年等同崇光，有齊所有來佬貨」。也把專櫃租出，引入Levi's及Lee等大牌子，附近的辦館、士多都不是對手，客路不同。Roberto說父親不住附近，卻天天上班，故街坊對他印象尤深。曾是國際鄰居的七記老闆何信琼憶述，見過有些去燒烤的年輕人，穿上寬身衣物，在國際門外放個桶，就進去偷一堆食物，一出來就倒進桶中，「個時防盜無咁好，真係唔係乜嘢（特別事）」。Roberto記得父親曾逮到高買的年輕人，要他們坐着罰抄整天，到晚上才讓他們離開，但沒報警和通知其家人。

1990年代：漸變守舊

90年代開始賣更多家品，以招呼街坊為主。「他們的時尚品味（fashion sense）開始out，因為想留住客人，客人開始老了，貨就愈來愈老套。」加上連鎖超市加入競爭，以貨品折扣和上架費壟斷市場。即使從英國入貨，也不夠新潮。有次他們入音樂盒，Roberto見黎明受歡迎，建議選黎明歌曲，父親及伙計則堅持選My Way等老歌，「佢哋覺得永恆。但推銷員都話黎明賣得勁啲」。90年代生意下滑，員工認為與九龍城廣場開業有關，但Roberto覺得客路不一樣，歸根究柢是老套：「人哋一開波賣後生仔嘢，你本身已經無，個影響係乜姐。」

2000年初：嘗試革新

父親聽從Roberto建議，為百貨大裝修，以玻璃櫥窗展示精品，「我決定唔賣食品、家品，淨係做精品」。還換上白底藍字的「Ids's」招牌，與時並進。但伙計見裝修前尚剩下些舊貨，「做做吓就塞啲香口膠、舊嘢，我睇唔到做緊乜」。伙計平均50多歲，較難接受新事物。說到店內的舊式收銀機，他提及曾想引入商品條碼，卻遭伙計留難，父親也寬容將就，Roberto猜想伙計抗拒學習及從頭輸入商品資料，「只是想像樣一點，已不是新潮。當時我想，條碼都沒有，這舖頭怎做下去？」於是他便離開了國際往外闖。國際後來生意欠佳，約2004年結業。而樓上單位早丟空多時，祖父蓋樓的年代淡水資源短缺，該樓屬「鹹水樓」，「一潮濕牆一定滲水，好容易發霉」。

未·來·憧·憬

告別九龍城廣場 地標結合消費場所

在李先生眼中，「星屋」像藍屋一樣，因歷史悠久，已變成代表九龍城的地標，「每個社區如果有個建築物，像藍屋般保留原本或相關面貌會好些，讓每區有歸屬感」。但百貨公司已沒競爭能力，「有九龍城廣場、辦館、士多，其實已經足夠」。Mike則認為國際輸在選擇太少，若要找某類貨品，九龍城廣場可以給你20個選擇，自然把國際淘汰。如果建成一幢滿足各種生活需要的混合建築，會更合時宜，尤其是九龍城廣場即將結業，區內將失去唯一的戲院，居民連一站式娛樂「行街、睇戲、食飯」也失去。但Mike不忘強調，希望與店員有多些互動，像與他聊天和記得他的消費習慣。

Roberto的看法則完全不同，大抵因為他是後人，對樓上的單位尤有情意結。國際給他最難忘的回憶，是他回到從前家人住過的單位，「望到晒以前歷史」。因其中一個單位尚保留原貌，他曾進內參觀，國際正面所見的兩個長方形露台原來是兩個房間，沿走廊到盡頭上兩級是廚房，而側面的圓弧形露台屬廚房的一部分，估計用來通風。如果換他作主，就會保留這種舊式住屋：「原汁原味，不間房，保留以前的燈飾、牆紙、石油氣爐。」

建築空間限制 辦館士多留得住

城市研究者何尚衡（Alfred）對香港購物商場和百貨公司等消費場所素有研究，在追溯國際百貨之死前，他建議先從顧客消費流程、空間特徵、員工有否制服、提供的服務、顧客關係等層面觀察百貨、商場、超市與辦館、士多的區別。例如士多通常是獨資或家族生意，除了老闆與顧客關係，也有鄰里關係，「跟超市的收銀員則比較難建立這種關係」。另外，大型消費場所的貨路可能相去不遠，士多與辦館就有較少見的貨品。他說國際有部門分類的特徵，聽上去應屬於百貨公司。不過若套用以上分析，就見到國際員工和鄺氏的經營手法更似人性化的士多和辦館，不像現在講求效率、客人自助的超市。

九龍城近舊機場，區內有不少賣高級洋酒等進口洋貨的辦館，Alfred指這分佈也與該區多唐樓和商住兩用樓宇有關。因舖位面積不大，較難容納大型百貨或商場，故保留了更多中小型消費場所。第二個原因是業主通常不是發展商，租期一般較長，租戶有充足時間與顧客建立長遠關係，「起碼待30年以上，才能成為街坊的集體回憶」，也沒有單一業主控制店舖比例：「不像商場要講租戶組合（tenant mix），飲食佔幾多，衣服佔幾多，要定期調動舖位，租三五年就轉租約。」

顧及同區消費場所

消費場所會受人口結構影響，百貨公司因品牌及商譽考慮，會依據該區居民年齡層、人均收入和消費習慣等選擇開設地點或決定會否搬遷，像一田會開在中產區；反而百貨店和辦館等會調整商品貨路和價格，以切合社區和鄰里需要。鄺君能當年以年長街坊所需為先的思路，與後者更為相像。Alfred指商場非萬惡，也有其社區功能，例如對長者來說會較安全和舒適，也可為街外人提供便利的廁所和停車場、容納大型的設施例如戲院。他也見有人會不捨得九龍城廣場：「 商場唔一定唔好，都會對社區有好處。啲人話將軍澳好沉悶，係因為大部分係大型消費場所。要整體咁睇，社區要有大、中、小型規模的消費場所，至有多元選擇。」興建時應考慮該區本身已有的消費場所，例如九龍城已有街市，就可提供其他選擇。

舊樓離不開收購、清拆、重建三部曲，工程漫漫，有時水靜鵝飛，長草餵蚊；有時噪音轟隆、地殼震動，在圍板外呆望，難免一邊好奇一邊緬懷。我們收集街坊居民的回憶片段，一邊天馬行空展望將來。最後來一個選秀大賽，由各方組成評審團，選出最美的地盤想像。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } Benny Lai、受訪者提供、網上圖片、梁雅婷

{ 插圖 } Matthew Kam

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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