$150起體驗Lolita裝扮 化身「Lo娘」 投入夢幻世界

「Lolita版LV」——BABY,THE STARS SHINE BRIGHT的「兔熊」，角色設定是扮兔的小熊，而每隻公仔其實都是附有背帶的手袋，有「Lolita版LV」之稱。（馮凱鍵攝）

全心投入——對冰冰來說，Lolita是她人生的一部分，「我沒有太多其他興趣，所以全心全意投入其中」。（馮凱鍵攝）

跳出現實——荳兒（18歲）：「之前穿cosplay較多，近來才愛上Lolita，覺得它很夢幻，跟平常的衣服不太相似，因為自己平日穿衣較隨意，穿上Lolita可以讓自己逃離現實的世界。」（馮凱鍵攝）

愛華麗感——Hami（18歲）：「愛上Lolita已有3年，家中約有7、8套裙子。身邊較少同好朋友，因為它並不便宜，加上每次穿著連化妝都要花2、3小時，即使我也不常穿上街，但就是喜歡它的華麗感覺。」（馮凱鍵攝）

【明報專訊】小熊、木馬、粉紅牀鋪……這房間就像是精緻的娃娃屋，但別以為只有小女孩會鍾情，對很多愛好Lolita的大女孩甚至大男孩來說，這裏都是他們的夢幻國度。

有Lolita愛好者把這種次文化變成事業，開設體驗館，希望讓更多人暫時卸下現實中的疲累包袱，享受一刻夢幻世界的繽紛。

潘婷芝（冰冰）以前任職鐘表零售時，每天上班都穿一身黑色套裝，打扮樸素，誰又想到她其實是一名「Lo娘」（Lolita裝扮愛好者），還開設二手服飾網店「Lolita少女物語」？後來鐘表店因疫情撤出香港，她在朋友支持下決定開設Lolita體驗館，是一間讓客人親身接觸Lolita文化的攝影造型工作室。

裙子頭飾配件不便宜

冰冰讀中學時看電影《下妻物語》，被主角深田恭子的Lolita打扮所吸引。當時，在香港買一條手作Lolita裙至少要700元，日本品牌更動輒逾2000元。作為學生的冰冰為了獲得心頭好，親自設計裙子，再到深水埗找布料，之後交予Lolita專門店訂製。在努力儲錢下，終以1000元買下人生第一條Lolita裙。

Lolita愛好者常被問及：「你敢穿上街嗎？不怕奇怪目光嗎？」但冰冰說只介意別人說她們「玩」Lolita，「我們不是玩，是穿，這是一種衣著文化。我當然敢穿上街，別人望我，大多數是善意的目光。穿上街的話，通常是去拍照或者茶會，如果有朋友想和我一起逛街，我可以借給她穿」。

香港一班喜愛Lolita文化的人，會不時相約聚會。除了拍照、搞市集，還會到酒店包場開茶會，「疫情前，一些日本品牌每年都來香港走show，參與的人都穿上Lolita裝，邊看catwalk邊吃茶點，同場更有該品牌帶來的新款或特色貨品給大家選購」。

大男孩試Lolita 激動到喊

一條Lolita裙已不便宜，加上頭飾、娃娃等配件，花費之大並非人人捨得。好像館內多隻日本Lolita名牌BABY, THE STARS SHINE BRIGHT的熊公仔，最大一隻便標價2.8萬日圓（約1900港元），還未計運費和稅。不過冰冰強調豐儉由人，而她開設的體驗館，也是以另一種方式滿足一班Lolita愛好者，用較便宜的價錢體驗這種文化。

「客人以10多到30多歲的女性為主，也有媽媽和女兒一同前來拍照，亦不乏男性客人。」由於體驗館採預約制，可減少大男孩的尷尬。「男性顧客一般都是30歲以上，有些經濟能力，來自社會不同階層。有些外形健碩，內裏卻有一顆少女心。」冰冰最記得有一個男孩在朋友鼓勵下前來體驗，一直不敢穿上Lolita的他事後激動落淚，這也是她開設體驗館最寶貴的經歷之一。

■Rococo Studio 洛可可攝影造型工作室

體驗費用：$150至$3000不等；另有放題任穿套餐（$400起/小時）及影棚租用（$300/小時）；妝髮及攝影服務須另計

地址：觀塘開源道77號 業發工業大廈1期1樓B5室

網址：rococololitastudio.wixsite.com/hongkong

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

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