高質入門級 千元有找

【明報專訊】Sony最近推出真無線耳機WF-C500，是品牌入門級選擇，千元有找的身價，卻有接近Sony高階耳機質素音質及功能，非常抵玩。加上其獨有聲音定制技術、輕巧的設計、持久的續航力及防水設計，可將音樂帶到任何地方。

360 Reality Audio音樂 如置身音樂會

WF-C500體積雖然細小，卻擁有DSEE（數碼音質提升）技術，展現出高品質的音效。用家可欣賞樂曲精細的高頻和淡出聲，還原更真實的聆聽體驗。不論聆聽充滿活力的流行曲，還是重低音的hip-hop音樂，都可透過Sony Headphones Connect App作深度設置，以配合聆聽的音樂類型。耳機更兼容播放360 Reality Audio音樂，根據用家耳朵的特定形狀和大小作個人化設置，讓用家置身音樂會當中，或像現場欣賞concert表演一樣。

圓柱形充電盒體積小巧，方便放於口袋中隨身攜帶。其帶有磨砂玻璃質感的半透明充電盒上蓋，感覺時尚和高貴。耳機最高可提供10小時的電池壽命，加上充電盒用戶便可享受長達20小時的續航時間，非常適合在旅途或一整天外出工作時使用。它的快速充電功能，10分鐘便支持1小時的播放時間。

● Sony WF-C500規格

耳機續航力：5小時（連續播放音樂）、10小時（連續對話時間）

充電盒+耳機續航力：最多20小時

充電盒充電時間：約3小時

無線編解碼器：SBC、AAC

其他：藍牙5.0、IPX4防水

重量：5.4g（單邊耳機）／約35g（充電盒）

售價：$999

查詢：2833 5129（Sony）

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