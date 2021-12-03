設計展打破二元對立 有/無用 世事沒絕對

【明報專訊】高舉理性和功能至上的現代社會，習慣以「有用/無用」這二元對立的框架去衡量事情好壞，包括藝術和設計。今年 deTour設計展，就開宗明義以「有（冇）用」為主題，帶大家在有用和無用的光譜之間游走，思考何謂有用，何謂無用。

常說藝術是引發問題，而設計是解決問題，假如把兩者相比的話，設計總是站在「有用」或「有形」的一方。然而，在設計過程中，總有不少「無用」和「無形」的時候，譬如最終無被採用的概念和prototype，雖然未能在現實中被使用，但設計過程中的思考和嘗試本身，已是無形之用。

用和想 循環不息

對於策展人、TRILINGUA DESIGN叁語設計的兩名主理人徐壽懿（Chris Tsui）及陳濬人（Adonian Chan）而言，有用和無用，同樣重要，而兩者並不能輕易地定義和切割。Adonian把兩者的關係形容為一個圓：「圓上的一點是有形之用——『用』，另一點是無形之用——『想』。解決人們生活上的問題，是設計其中一個最重要的作用，舉例，假如從沒有設計出紙、筆、電話，我們就不能以這形式做這次訪問，亦正因為有這些有用之物去令生活容易一點，人們才有時間去思考（想）更多抽象的事情。因此，『用』和『想』兩者其實是一個循環不息的圓，而非對立的兩面。」

跨界合作 引發思考

今年展覽，一如既往，分為3個部分：特邀合作、主題展覽和公開招募特選作品。當中主題展覽串連起設計師和不同界別的專業人士，跨界合作，開拓設計的可能，當中涉足的領域意想不到，包括哲學、聲音、運動和心理。Adonian說：「人很容易被約定俗成的認知和習慣當成框架，困住自己思想，同時間，世界轉變得太多，單靠設計師去思考解決方法並不足夠，因此想透過跨界合作刺激更多思考。」

作品之中有不少令人一頭霧水的東西，譬如由好青年荼毒室的李康廷（四哥）及設計師胡卓斌合作設計的「唔知咩咖啡店」，銀白色的格局叫人輕易聯想到市面上的「文青」咖啡店，當中有一道門，似是咖啡室入口，但其實門的旁邊已可直達咖啡枱，門只是不必要的存在。買咖啡之前，要填紙仔，但非填個人資料，而是選擇「口味」：心靈還是物質？知覺還是思想？唯獨沒有nutty或fruity選擇。Adonian 笑言：「很多人會去咖啡店靜靜哋『諗吓嘢』，在這咖啡店就真係需要逼大家去諗嘢。」

最終交到客人手上的，甚至不是咖啡，而是Kombucha（康普茶）。「咖啡店」的設計和操作均打破人們對於咖啡店的既定想像，令人去想，到底人們飲咖啡的行為與設計有什麼關係？咖啡店是否只得一個樣？

另一件作品T–11則取便利店的概念，設計出一所「字形便利店」，由鑽研字體的香港大學心理學系副教授張星恒、文字設計師譚智恒與平面設計師麥綮桁合作而成，「店」內陳列了不同「商品」，都是日常生活常見的罐頭、書刊、路牌等，然而每件物品以不同字形呈現，有些只有細微分野，有些卻是有天淵之別，配合場內的提問，引出字形如何影響人們對日常生活中萬事萬物的理解。設計團隊希望透過展覽收集大眾對不同字形的意見，作為日後研究以至研發字形之用。Adonian和Chris強調，設計展不應止於展覽期間，更理想是作品的生命得以延續。

Chris說：「在一個設計展覽當中，讓觀眾產生confusion，或引起疑問是重要的，假如所有作品一眼便明，難以有進一步的思考和學習……現時有一些設計師的方向不再集中於解決即時的問題，而是提出建議或提問。如四哥和胡卓斌在早前的設計對談中所言，設計就像一扇窗，讓人望見另一種世界觀，繼而充實大家原有的世界觀，交融出新的想法。一件事物有/無用也會隨時間而轉變，有些設計在此時此刻未必有用，但說不定將來某一刻會變得有用。」

● deTour 2021 設計節

日期︰即日至12 月 12 日

時間︰上午11:00至晚上8:00

地點︰香港中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方

文：何桂嬋

編輯：歐陽德智

美術：謝偉豪