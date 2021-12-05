ways of seeing：回看百年前 暗流湧動的香港展覽

【明報專訊】香港大學社會學系講師黃培烽在2013年首次看到大英帝國博覽會（時稱「英京賽會」，意指在英國首都舉行的比賽聚會）香港展區的明信片：「我在香港出生，也算認識香港，為何從未聽聞？」兩季英京賽會於1924及1925年舉行，各為期7個月及5個月。他收集得約180件相關物品，收藏興趣逐漸變成爬梳研究，並發現這是香港在殖民時期，唯一於英國被全面展示的場合。然而，其籌備過程、展區設計和展品選擇，均透露展覽重點並非香港歷史文化。令黃培烽好奇的是：香港在反帝國主義、中國民族主義與共產主義的暗流間，如何籌辦展覽？展館和展品表述了怎樣的香港？

在山雨欲來的時代 到英國參展

博覽會在1900年代初於歐洲蔚為風尚，大英帝國聯盟當時已提出舉辦帝國博覽會，惟因一戰而擱置，至1920年復得到政府及王室支持，選在將鄰近鐵路及方便往返倫敦巿中心的城郊地區溫布萊公園舉行。英國於1924年組成首屆工黨政府，社會氣氛有所轉變，帝國主義正走下坡。故此，英京賽會試圖重振聲威和鞏固宗主國地位，同時建立帝國成員間的貿易共同體，黃培烽解釋其本質近似一場貿易展覽會（trade show），旅遊指南則介紹它是「大英帝國的迷你版」。惟博覽會收效不彰，第一季錄得嚴重虧損，也產生與殖民地間的齟齬，第二季更有殖民地拒絕參與。彼時，香港亦波譎雲詭，共產思潮掩至亞洲，工人階級抬頭，1920至22年間有42次罷工，更有1922年的海員大罷工、1925年的省港大罷工，見出本地華人的民族主義和反帝意識高漲，而背後更牽涉國民黨及共產黨。

相對於晚清，1910年代的中國有平穩經濟發展，包括天津的工業，早令香港華商質疑英國管治。軍閥混戰在1920年代中白熱化，則令港英政府擔憂會動搖香港的貿易中心地位及在華利益。於此複雜時局和中英關係下，香港展區能巧妙避過政治漩渦，更顯耐人尋味。從博覽會地圖可見，展區地處東南角，與緬甸及鍚蘭展區為鄰，旁邊是火車軌和馬廄，「環境嘈雜，地位不受重視，英國人大致覺得香港只是在中國的貿易港口，所以放到角落。」展區由巴馬丹拿前合伙人Herbert William Bird設計，沿中華街延伸，兩旁為展館及商店，兼具中國傳統文化及皇后大道中的商業氣氛，擺脫刻板的中式設計，呈現香港的進步一面。中華酒家尤獲好評，它是少數設於展區的食肆，飾有燈籠和中式斗拱木柱，穿着西裝的華人樂師演奏中樂，當年的菜單網羅大江南北的菜式，甚至有道「西藏羅漢齋」。展區的宣傳語謂呈現「真實的中國」，傳媒說是「中國向英國國旗敬禮的真實畫面」，頗有將中國「納入」公園的意味。在此背景下，當年持份者滿腹盤算，運用不同手腕各取所需，達成一己目的：

香港外籍社群

主要為英國人。博覽會加強了他們與歐洲及帝國中心「老家」的連繫。華人報章如《華字日報》當時較關注中國，只提及部分華商的歐洲行程，但英文報章《南華早報》除了有正面報道，亦深入討論參展成效。英資公司如和記及渣甸等都有提供展品，勾勒香港的現代形象。展品包括太古及黃埔船塢、香港大酒店大堂及「香港之夜」發光模型等，在在反映工商業成就；同時亦有風土人情，如丙午風災後的香港景象，以及晚清和香港的風情畫，由此比照出英國治下的長足發展，證明殖民的價值。

華人領袖

周壽臣、何東被委任為香港展區榮譽副專員，據黃培烽研究，自領地及殖民地的本地人甚少在英京賽會中被委以重任，相信其參與有助遏止本地華人的不滿。他們積極在歐洲探討中國前路，曾任中華民國國務總理的梁士詒獲司徒拔邀請出席開幕禮，及後便在歐洲發表對中國經濟的己見。何東不僅參與會場會議，分享其種桑養蠶的經驗，又到各地宣揚他對中國局勢的研判和主張，確立自己在香港政界和商界的領袖地位，「在歐洲人眼中他是中國人，成為了在英國的中國代表，他就是利用這個身分」。據記載指何東在歐洲行程緊密，但1924年中國政局漸趨不穩，他1月從上海回港後趕赴溫布萊，又於9月突然啟程回港。至於1925年，因有省港大罷工，只在溫布萊逗留短時間。

華商

1924年最少有76家華商參與，他們一方面在展區中示範工序，如養蠶、織藤、剪紙，一方面銷售產品，如辣椒醬、草蓆、刺繡品。黃培烽形容他們取態務實，賺錢為上，志在於歐洲擴展業務。由於中國正逢亂局，他們不抗拒香港展區強調與中國文化的連繫：「他們較重視以前的中國，不想提及當時的中國。」故此，其他展區出現對文化歷史的敏感表述，甚至激起當地的反帝國意識，香港展區反而風平浪靜。但是，香港政府有見參展華商利潤豐厚，決定於1925年自行營運展區商店，令華商缺少參與動機，又受罷工影響，規模縮減，展期終提早結束。

華工

華商總會為展區聯合席理會的成員。曾有建議將「咕哩」、人力車車夫和人力轎轎夫帶到溫布萊，但最終因華工反對而擱置。黃培烽指當時工人已有反帝國及反殖民意識，而華商總會亦尊重其聲音。香港在1924年4月恰巧有人力轎轎夫罷工，雖與展覽無關，但可見工人力量壯大。除了華工反對， 他估計因園內有其他收費交通工具，人力車或帶來競爭，故大會亦未必同意。另外，在展廳中竟有香港同敬工會展出的迷你棚架模型，亦隱示其時的工會地位。

入場觀眾

黃培烽翻查當時的英國報道，指整個博覽會增加民眾的國家認同，亦有人比較香港展區與遊歷中國的見聞。當時英國人只知香港為貿易港或遠東城市，初時的報道把中華街形容為真實中國的代表，後來開始聚焦香港工業發展和現代生活，例如香港的船塢面積為英國殖民地之最。展區所用的紅牆綠瓦也受到注目，因其他自領地展區如加拿大及澳洲的建築為新古典主義設計，外觀素淨。另外黃培烽指出展館雖有「中國風」，法國亦正流行裝飾藝術，但在英國的討論並不熱烈：「這個館對建築與藝術的影響較小，呈現的華人形象較深刻。」例如穿西裝的人偶師傅及穿鬆身服裝的女工。

缺失歷史 百年後再整理

以往也有博物館收藏香港參加博覽的檔案，但這段香港參與英京賽會的歷史，卻欠缺完整紀錄和回顧，黃培烽指1920年代初歐洲已戰雲密佈，中國也蓄勢待發：「共產黨成立，孫中山籌謀北伐。司徒拔甚至想過介入，為廣東省軍閥提供財政資助。」四面楚歌，官方和傳媒均不看重英京賽會。二戰後，殖民政府為免香港如同其他殖民地般興起獨立運動，亦避免重提這場宣揚帝國主義的博覽會。

故此，他的研究材料主要為明信片、指南及平面圖，從明信片的插畫和相片，更可掌握當時的氛圍和裝潢。他依據檔案製作了展區的立體模型和多媒體投射，但因預算所限，並未重現商舖招牌等細節，以及當時中外遊人的形象：「目前找不到當時身處歐洲的華人對這個展區的記錄，未知他們的評價。」他以兩個階段的展覽分享成果，也出版了同名書籍，然而這只是第一步，他計劃再就多條線索撰寫專書，加入理論分析。一百年後回看展覽，他感慨與當下處境相去不遠，兩個時代都充滿意識形態和活在各種「主義」之下，當時各方都有本事化解紛爭，「從結果看來，大致都達到他們的目的，與現在不同，現在是不同陣營都無法達到」。一百年前的智慧，後人今天領略多少？

「在倫敦展示香港」

//第一部/

日期：2021年11月27日至今日

地址：西營盤忠正街2號A Nice Place To

//第二部/

日期：2022年2月9日至3月11日

地址：薄扶林道香港大學圖書館二樓中庭展覽廳

詳情：www.exhibitinghongkong.net

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 鍾林枝、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 歐陽德智

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