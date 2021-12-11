EOS R3眼球對焦 動態拍攝新寵

【明報專訊】Canon最新推出的旗艦級無反相機EOS R3，配備新研發的2410萬像素全片幅背照層疊式CMOS感應器，連拍速度最高每秒30張；更重要是加入獨特的「眼球控制自動對焦」、高智能主體辨識及追蹤能力的追焦系統，勢成高速運動攝影師的新寵。

EOS R3主打自動對焦功能，加入了獨特的眼球控制自動對焦功能，當用家透過觀景器拍攝相片時，觀景器內8顆紅外線LED會偵測攝影師角膜的反射影像，再配合約7560像素的視線感應器偵測使用者的視線，用家只需透過移動眼球，半按快門，即可簡單快捷地對焦在視線位置。另外自動對焦演算法會「深度學習」，計算出更佳的主體辨識及自動對焦追蹤能力，例如是新增的車輛偵測自動對焦，可選擇重點偵測賽車手的頭盔。人物偵測的辨識精準度亦加強，不受陰影、髮型、口罩等影響，又新增身體偵測演算法，令對焦更準確。

8級防震 電子快門支援閃燈

EOS R3配備新研發的2410萬像素全片幅背照層疊式CMOS，加上DIGIC X數碼影像處理器，可提供每秒30張的高速連拍；加上受惠於CMOS更快的讀出速度，大幅減低滾動快門的變形問題。電子快門速度達1/64,000秒，即使在強光或烈日下仍可以使用大光圈拍攝。EOS R3是Canon首款可用電子快門來觸發閃光燈拍攝，也支援閃光測光及追蹤，電子快門可每秒15張連續閃光拍攝（電子快門設為1/180秒），無間斷閃光燈連續拍攝都沒有問題。

新機支援10-bit HDR PQ拍攝，攝出高動態範圍及廣闊色域的逼真影像。於光暗對比極高場景拍攝時，可選用HDR PQ合成拍攝模式，0.02秒內拍攝3張曝光補償的影像，合成高動態範圍的HDR PQ影像。機身本身提供8級防震效果，無論影相或拍片都可提供5軸防震，如配備有光學影像穩定器的RF鏡頭，可進一步加強影像穩定。

作為專業「搵食機」，EOS R3的機身及機架都採用鎂合金鑄造，堅固耐用；採用EOS-1D專業單反系列連垂直手柄的一體化設計，長時間握着使用都不易疲累。它亦擁有EOS-1D X系列同級的防塵防水滴設計，設有雙記憶卡插槽，支援CFexpress 2.0 Type B及SDXC記憶卡。

■Canon EOS R3規格

感光元件：2410萬像素全片幅 CMOS

屏幕：3.2吋側揭式觸控LCD

快門：30秒至1/64,000秒

主打功能：眼控對焦、每秒30張連拍、電子快門觸發閃燈、HDR PQ合成拍攝、支援CFexpress

淨機體積／重量：150×142.6×87.2mm／約1.015kg（連電池）

售價：$46,380（淨機）

查詢：3191 2333（Canon）