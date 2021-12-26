無定向學堂：睇樣講性格？「出pool」最緊要火花

【明報專訊】一年容易又聖誕，這幾天海旁燈飾、聖誕樹下愛人一對對，各位讀者昨天過的是Merry Christmas還是Lonely Christmas？中大心理學系教授許展明早前在校內舉辦「出Pool 101 講座」，分享愛情關係的研究數據，學術剖析如何開始和維繫人際關係，原來研究說your face不一定your fate，性格不合而分手可能也只是藉口。如果你想脫離單身，又把握不到聖誕佳節的話別灰心，坐下看看這次無定向學堂的愛情攻略，今個星期除夕再戰！

美女也愛野獸 試咗先講

要在茫茫人海中找到另一半殊不容易，網民常戲謔「你的樣子如何，你的日子也必如何」，外表不出眾就必然輸在起跑線，無法取得心儀對象的芳心。但是在街上不時能看到外貌懸殊的組合，型男似乎不一定配美女，或者外表並沒有我們想像中重要。許展明指出，研究發現兩人的火花比個人因素有更大影響。

加拿大西安大略大學（Western University）的社會心理學助理教授薩曼莎．喬爾（Samantha Joel），在2017年發表研究，研究找來350名大學生參與4分鐘的speed dating，在活動前，參加者要填寫30分鐘問卷，內容包括個人性格、價值觀、對伴侶的要求等。而speed dating時，每次配對後參加者也要馬上填寫簡單問卷，對對方有沒有好感。「一個人鍾意另一個人，到底是什麼原因，最基本有3個出發點」，許展明解釋，第一是個人因素，包括自己的外貌、性格有多吸引，第二是對方因素，即對方有多吸引，「最後一個就是兩個人之間特殊的chemistry」。這種chemistry可能是兩人有共同興趣，第一次見面聊天就有共同話題，而研究結果發現，這也是影響一段愛情關係能否開始的最主要因素，大於對方或自己是否吸引。而且，遇到對方前的背景資料，包括你喜歡的伴侶類型、你的性格，並不能預測你和這個人有沒有火花。看來有沒有feel，還是要試一試才知道。

套用這理論解釋美女與野獸，貝兒會愛上野獸，也是因為兩人的經歷、火花比外表的影響更大。所以許展明勸勉學生，別因為覺得自己不是典型的俊男美女，對方一定不會喜歡自己，就不願意嘗試，可能雙方聊天了解後會擦出火花也不定，「如果你有心儀對象，冒險試試也不是壞事」。他的研究還發現，更願意冒險的人，也更容易吸引另一半。只要有火花，情人眼裏出西施，外觀也就沒那麼重要了。

性格不合 非分手主因

幸運地找到有好感的人，對方又對自己有好感，但關係的火花會浮動，當過了熱戀期冷靜下來，才發現雙方性格不合、價值觀有分歧，是否一定沒好下場？「大家好多時都覺得，兩個人不在一起的話，都是有一些好先天性的東西已經決定了，我們今日分手，因為一開始就唔啱」，常聽說「因性格不合而分手」、「因了解而分開」，但許展明說並不然，要維繫一段關係，後天影響比先天條件更加重要。如果伴侶不關心自己，未必是因為對方性格不夠體貼，也有可能是因為沒有機會，「可能你好情緒化，但對方好忙，佢可能是好considerate好kind的人，但佢好忙的時候，佢都畀唔到時間你」。或者二人性格很夾，關係也很甜蜜，但偏偏其中一方要到外國升學、公幹，「環境好彩的話，兩個人就算好唔鍾意對方，好唔夾都不會分手，但如果環境真的好差的話，兩個好夾的人都可以分手」。

研究結果也發現，性格並不是分手主因，而自己性格比對方性格有更大影響。薩曼莎．喬爾教授在2020年再發表研究，這次分析超過一萬對情侶和夫婦，量度在不同時期，二人認為關係是否良好（relationship quality）。最後發現，二人的經歷和如何經營關係，包括有沒有爭拗、有沒有欣賞大家，對關係的影響最大，其次是個人性格，對方性格的影響最小。「你個人好情緒化，本來是不滿足於現狀的人，可能本身個人灰，或者諗埋一邊，就自然覺得關係差」，例如愈經常感到焦慮、抑鬱，缺乏安全感的人，愈容易對關係心生不滿。

緣分到自有對的人？好毒！

不少人或許相信，冥冥中會有一位Mr Right或者Miss Right等着自己，緣分來了就會遇上對的人，從此幸福快樂地生活下去，但心理學家警告，這種想法是toxic的。許展明解釋，如果相信有和自己完美匹配的Mr Right，兩人的性格和價值觀一定合得來，當你在這段關係經歷低潮，發現伴侶性格不合、有缺點，就會輕易放棄，不嘗試改善。「但問題是關係點都會有高潮、低潮」，低潮可能來自熱戀期過後的荷爾蒙改變，或外在環境轉變，如大學畢業、轉工，「一段關係更重要的，是跌的那刻你點樣升返上來，如果你不試點樣升返上來，每段關係都是這樣輪迴」。

無人識讀心 明確提出需要

和太太結婚10年的許展明笑着強調自己並非愛情專家，他也正在學習中，大學之所以選擇心理學系、鑽研人際關係，也只是因為自己想知道如何成功開始和維繫一段感情。經過多年研究，他發現不少人關係出問題，主因是缺乏有效的溝通，沒有明確提出自己的需要，對方因而誤解意思。「經常有人問，為什麼他不明白我？為什麼他看不穿我在想什麼？」抱歉，因為他真的不懂得讀心。

許展明研究超過1000對伴侶，他問男朋友們，當你的女伴情緒低落時，你認為她需要安慰還是解決方法？大部分男生都說需要解決方法，但再問女朋友們同樣問題，女生卻說她只想要人陪伴和安慰，當她冷靜下來，自然就能靠自己找出解決方法，另一半提供解決方法反而會傷自尊心，「你是不是覺得我自己搞唔掂？」另一個類似例子，許展明分別問他們，你認為考試時，你的男女朋友需要你在身邊嗎？大多受訪對象都說需要，但再問其伴侶，結果一半以上的人說其實不需要，男女朋友反而會令自己分心，「人們常誤解另一半的需要，這種情况很普遍，即使是拍拖很久，甚至婚姻關係」。

「首先好多時大家都不知道對方需要什麼，大家好少傾得好深入，就算你知道對方要什麼，你又不一定做到對方想你做的，對方又基於不想embarrass你，都要夾硬講好多謝你，變咗浪費大家時間。」如果你不願意跟對方分享感受，或跟對方說出需求後，對方也沒有回應或改善，這些都是溝通有問題的表徵。長時間缺乏溝通，雙方的需要得不到滿足，不滿日積月累，直到分手邊緣才攤牌就已經太遲。所以平時一定要攤開來說，不要以為對方能讀心，第二要聆聽對方真正的需要，「抓住大家的需要去溝通，究竟你需要什麼，我需要什麼，你直接說給partner聽，唔得閒呀今日唔想見你，找一個方法可以點樣溝通，而對方又舒服」。

互相協調 諗清自己底線

每一段關係都有其獨有的相處和溝通方式，許展明參加學術研討會時，有專研家庭輔導的臨牀心理學家分享，輔導並不是手把手教他們每一步怎樣做，「去到尾其實是教他們去發現自己的關係有什麼問題，之後找一個大家feel comfortable的方法解決」。他分享一個溝通貼士，每天15分鐘的簡單電話比一星期一次的煲電話粥有效，這是他「Long D」（遠距離戀愛）6年的經驗之談，「我朋友跟我相反，我每天15分鐘，她逢周末傾2小時，結果我成功，她失敗了」。他說因為每天傾電話，當天值得分享的有趣事情還記憶猶新，分享時語氣仍能保持興奮，但過了幾天再談同一件事就沒那麼新鮮了。

兩個人相處時總有磨合，雙方溝通後，可能各自都要讓步、妥協，而什麼可以接受，什麼是你絕對不能犧牲的底線，也要明確讓對方知道，「譬如有些人可能會講移民，我點都留在香港，我父母在這裏，我要照顧屋企人」，大家就一起在這個框架下再協商。而這條底線應該在關係開始前就想清楚，「好多人拍拖時都不知道自己想點，關係好多問題但都不肯走，因為沒有自己的底線，你不知道什麼值得去忍耐，什麼不值得，就好被動」。

許展明認為最理想的愛情關係是，雙方能夠有深入的情感交流，「他一開始好不開心地來，你可以安撫他，大家傾完之後，大家都可以好平靜，我覺得這就是好犀利的情感交流」。但他留意到，不同年代對關係的要求也不同。上一輩看待愛情，可能只是建立家庭、傳宗接代，找一個人陪伴終老，未必有很深入的情感交流；這一輩崇尚自由戀愛，追求關係的親密度，有深入交流和了解；而現在開始有人提倡追求成長，希望伴侶可以令我成為一個更好的人，幫助我、包容我追求理想，但未必需要經常見面。縱使每個人的需求不同，有人追求新鮮感，有人找soulmate，最重要的是互相協調，「最好都是各取所需，在這段關係裏面，你有一些需要可以fulfill，而對方有一些需要又可以fulfill，這樣已經好好」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 路透社

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 林曉慧

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