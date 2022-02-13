{快速測試達人}招彥燾 展望疫後世界 快測不止驗新冠

【明報專訊】踏進「相達生物科技」公司門口，先入洗手間，洗手後拆開「INDICAID」包裝，取出長長的採樣棒，記者有點戰兢地把它伸入一邊鼻腔，拿出來未待伸入另一邊，乞嗤﹗乞嗤﹗乞嗤﹗乞嗤﹗乞嗤﹗撩完鼻，在樽仔的溶液攪呀攪，心想這樣就可以了嗎？再滴到測試棒棒上的小孔，回到接待處等結果，在等候20分鐘期間，不斷比較與攝記的結果，總覺得自己的「C」線較淺，幸好還是有，更慶幸是「T」不見紅線，順利入門口。進到創辦人的辦公室，招彥燾站起來，手持同樣只有一條紅線的測試棒前來相認，「我跟你一樣有做呀﹗」不知新冠疫情到此階段，這會不會將成為一種日常打招呼方式？

快速測試劑 最緊要簡單貼地

近日市面上這種快速測試劑一支難求，有韓國製、新加坡製，還有這支港產的，政府推全民自願快速測試，招彥燾曾透露當局已向公司採購百萬個套裝，他說：「我們的產能1月份是1000萬，12月是大概700萬左右，11月是300萬，再之前是100萬以下。」現將會提升到月產2000萬至3000萬。未滿40歲的他躊躇滿志，「希望到暑假是5000萬」。不怕屆時需求隨疫情發展大變，甚至大跌？「這就是膽量的問題，如果縮哪有機會？也關乎對疫情走勢的研判。我會見到Covid是here to stay，共存，現在已沒人會challenge這個，而測試要最簡單，不是什麼很高端的東西，而是夠貼地。」

不少人對於快速測試大概仍很陌生，不過這間公司亦涉獵另一個當下與市民息息相關的範疇，它亦是檢測站承辦商之一。向招彥燾問及這些天大批市民冒寒排幾小時長龍檢測，是否不理想？他直認不諱，「情况一定不理想啦，要排咁多個鐘」，但認為「要明白事情背後的原因，檢測能力有上限，亦導致前線能安排多少採檢，這是相輔相成的」，想多開檢測站，「亦關乎一個很多人都不知的問題，是我們其實每個場都有IC（In-Charge），要有指揮先開到個場，這些人EQ要高、應變要快，又要勤力、夠後生有energy，令事情進行得井井有條」。他說負責的檢測站有「十個八個」，大部分人手負責採樣工作，每個站僅能有兩三人負責維持秩序，「政府之前的態度是做承辦商乜都承包，維持秩序又係我哋，採樣又係我哋，檢測又係我哋，現在我們反映了，他們也接受我們的人手有限，就開始派人（協助）、設關愛隊」。

臨危受命做檢測 波枱壁報板搭篷

2020年12月黃大仙東頭邨貴東樓疑因擾流效應，高層多名住戶染疫，那天他收到通知，「袁國勇教授和歐家榮醫生5點鐘無啦啦打來說Ricky，貴東樓可能有垂直感染，23樓以上所有15室住客需撤離至檢疫中心，但不知樓下的人有沒有中招，就想我立即去搭個站做雙軌檢測，那時香港基本上沒封區這回事。我在銅鑼灣飛的去黃大仙，成班警察、管理處過來問我乜水，我說是袁教授叫我來的，就即刻前呼後擁去睇場地」。雙軌檢測，即同時做核酸檢測及快速檢測，後者可助盡快判斷樓下的人是否需撤離。「第一步最重要是先set好個場，那時沒有帳篷，乜都無，但他們5點鐘打來，要我8點鐘開波，去邊度借？我就問管理處有什麼材料？找來帆布、乒乓球枱、白色壁報板，全部搬過來，勉強設了3個好樣衰的採樣站，夜晚就叫居民逐個下來登記做測試。」

去年年頭在廟街首次封區，相達是3間檢測承辦商之一，他說本來政府打算做雙軌，由相達做快速測試，另兩間做核酸測試，後來考慮免增添混亂，在前一晚又通知他改回全做核酸，「我也明白的。那天真的很累，9時多即刻call來所有人說sorry呀，成個protocol又轉晒，回家睡兩小時再去廟街」。樣本分批每兩小時送往化驗所，因人手緊絀，第一批樣本由他視察過後駕車順道運回觀塘，辦公室也在附近，他便倒在梳化上睡了。「最記得封區也好，檢測中心也好，瀰漫那股某牌子的搓手液氣味，我到現在都印象深刻。」

強檢惹怨言 解釋安撫後獲諒解

圍封大廈強檢引來怨聲載道，不過他說做過多場檢測最感觸的，「是大部分人超合作、超友善」，「當然也有不理解的，但我們多解釋兩次之後，他們亦明白。我覺得真的要有人是care，這也是IC的重要，那個人是care件事，去解釋、安撫市民，不只是整個過程公式化地做

」。

後來公司獲准在現場做雙軌檢測，去年2月得出快速檢測的臨牀測試結果。他在電視訪問中表示，得到2萬個樣本與核酸測試對比，準確度是八成五以上，而在此2萬人數據中，Ct值30以下的準確度接近百分之百。Ct值愈低，即病毒基因濃度愈高。

畢業後投身快測研究 提高靈敏度、特異性

坊間比較不同品牌的快速測試套裝時，除了生產地、價錢，還會提及「靈敏度」和「特異性」，究竟是些什麼？為免太難理解，也許能從招彥燾在美國第一份工作說起。「那是間快速測試公司，做測試毒品的，即小便落個杯，5分鐘check下有冇食大麻、食白粉。我的工作就是做研發。在美國到公司面試，第一件事不是見HR，而是遞給你一個杯，去屙個尿返嚟睇吓你究竟乾唔乾淨，但問題是讓人去廁所做，可以加鹽加醋又得，取朋友的尿來代替又得，我那時打工的難題就是解決這件事。我們團隊想到一個方法就是用口水，可以當面做，就出唔到貓。」

「為何這麼簡單的東西不能廣泛使用？原來是因為準確度爭啲，所以在UCLA（加州大學洛杉磯分校）時就想如何做得更準。」他修讀生物醫學工程博士期間，開發了相達的核心樣本處理技術。使用鼻腔拭子的各牌子快速測試過程大同小異，都是用家自行用長棒撩鼻、把棒頭放入一小樽液體攪動，再滴在測試棒，而所謂樣本處理，關鍵在那個小樽裏。

以口水、鼻涕檢測不準，他比喻，「因為裏面有太多古靈精怪的雜質，就如電視有很多雪花就看不清楚」。快速檢測的原理是以三文治方式由兩個抗體捉住病毒中的抗原，T測試線位置有固定抗體，當混有鼻腔黏液的溶液滴下流過試紙，會經過帶有染料的抗體，如果這抗體「捉到」新冠病毒抗原，再附着T線上的抗體，就會顯示紅線，即陽性結果，但鼻涕的雜質會被抗體捉錯，導致假陽性結果，所以有些產品的做法是減少染料，從而減少「non-specific binding」（非特異性結合）的情况，「要特異性高，就可能會犧牲靈敏度，兩者之間是有取捨」。小樽裏的溶液一般是用作分解病毒中的抗原，他研究的技術便令溶液也能分解這些會造成干擾的雜質，不需少用染料，「在追求最大靈敏度的情況下，也不損害特異性」。

世衛建議測試靈敏度最少80%、特異性最少有97%，市面新冠快速測試產品很多比這個標準高，包括相達生產的INDICAID（靈敏度96%，特異性99%以上）。不過招彥燾一看各產品這方面的資料列表，就提醒當中或會有「水分」，「做研究有無限方法令數據好靚仔，關鍵在於sample size（樣本數）有幾多」。

與病毒鬥快 快測補核酸檢測不足

快速測試為人詬病是不及核酸測試準確，用家自行採樣又難保樣本質素，但他認為在解決檢測站排長龍的苦况方面，快測可幫得上忙，「成件事齋靠核酸測試，是準，但你要了解它的缺點，right？缺點就是慢、要專人去做、要人落嚟排隊，而檢測有上限，有埋國家隊落嚟幫手都係一日做30萬，香港剩下700多萬人點算？你要跟它（病毒）鬥快，捉到的人多過它傳播的人，才可壓低疫情，就要在很短時間內，令所有人都變成tester」。他提倡混合兩種測試使用，「有些區風險系數較低的，就用快速測試先頂了『第一浸』。快速測試的好處是，病毒量高的，可準確到接近100%，這些人如果可先抽出來，落嚟排隊的人傳播風險亦會低很多」。

測試棒原料價飈升 如用內地貨影響準確度

現時市面快測套裝貨源短缺，他說：「已預留足夠數量給本港市民購買。」好乞人憎的是，有醫院設自動售賣機作恩恤探訪用，但一些人好衰」，如兒童醫院的貨大早就被外來人搶清，令需要進醫院探訪的人反而沒有，於是他們亦聯絡醫院提供一定存貨。而產品供應也不是十拿九穩，測試棒中最重要的材料是中央顯示結果部分，「紙上白色的膜是nitrocellulose membrane，歐美生產材料是最好的，現在被搶高十幾廿倍價錢，甚至好多貨不止十幾廿倍賣給你，而是有其他附帶條件，才肯跟你做生意。總體付出的價錢是比十幾廿倍更多，我們有一部分是直接向廠方取貨，更多是要經中間人，中間人又會『食多浸』。內地也有生產，但質素追不上」。情况與當初口罩供應緊張時相似，這材料能否自家製？「沒可能，正如壽司飯，我喜歡食壽司，越光米是最好，你叫我現在去上水種，不是很make sense，需要技術含量好高才做到要求，內地的價錢便宜許多，但我們不會用，因為真的影響到測試的準確度。」他說現時只可確保未來兩三個月的產量，「之後是不清楚、不透明」。

報道質疑做法 裱起作警惕

核心部分來自歐美，外嵌膠盒是內地製，在香港組裝及監控質量，公司團隊亦兵分三地，招彥燾擁有一個「很香港」的創科故事，父母是中文、中史、文學老師，他能流利地sell產品好處，也得益於父親教他朗誦演講，「去到美國又即刻淆晒底，因為轉了英文」，在矽谷工作的小舅父與他親近，他笑言舅父「加入電腦公司，又無話發晒達，都係打工，都好好搵，所以常游說我爸媽話叫Ricky過來啦」，少年赴美嘗到自由滋味，與朋友打機打到寄宿家庭向舅父投訴他整夜沒回家，舅父亦只答句So what？招彥燾也不辜負家人節衣縮食送他留學，學懂了work hard play hard。在當地創業後回流，他曾獲蓋茨基金會資助研究，回來卻發現香港人搵快錢太易，對投資這種檢測工具無甚興趣，誰料一場疫情，又給了他發揮的「舞台」。

他在觀塘工廠區商廈的辦公室大而清簡，一進門是一列長櫃，櫃上放着裝裱起的中國科技部致謝信，感謝公司在疫情防控應急科研上所作的努力；最近他位子的另一頭，是同樣裱在框內、《蘋果日報》頭條〈官方檢測公司 呃市民做白老鼠〉，質疑相達於社區做雙軌檢測沒在現場標示清楚，以及將化驗結果用作商業推廣，他回應有張貼大型橫額，食衛局則回應此舉經政府同意，和相關測試經衛生署初步評估可在短時間內辨識高病毒量個案。為何裱起？「第一，有幾可上到頭條？第二，我想這是好好的警惕，提醒自己想做好事或做得幾好，都可能有反對聲音，警惕自己，尤其現在所做的事影響愈來愈多人時，要想好方方面面。」

棄高價外銷機會 供港府採購

產品原本大批銷往美國，因應政府採購，公司調整供貨以香港優先，市價120元一支，他說供給政府的每支價錢是雙位數字，「3個月前，美國政府未採購之前，預估一日用5000萬支」，「賣去美國的價錢是留給香港政府的至少幾倍，也是雙位數字」。然而疫情過後，會否擔心快速檢測只能賺一時快錢？「我有個超級技能，就是病態樂觀。」面前未滿40歲的初創企業老闆如是說，他對自身理念很有信心，「我的vision是希望所有人可用好平好快好簡單的測試，check到好多嘢」。記者說很難想像懷疑自己傷風感冒都拿來測測，而且對紅線結果會引頸以待？「test好無聊的東西不是我會行的方向，我們下一個大佬是對付癌症，身體如果有腫瘤，會跌些基因出來，流到血中，正常要等腫瘤變大，檢查見到陰影才知患癌，但我們就要透過抽血更早撈出來。」他滿懷信心，認為之前研發的蛀牙檢測亦將大有可為，「整個世界因為Covid已對使用快速測試訓練有素，還有telemedicine（遙距醫療）的概念，不需煩到醫療系統就能自己掌握更多」。讀者們在撩鼻初體驗時，想像一下疫症消失的將來有沒有興趣快測其他病痛，也許能分分心，少打幾個乞嗤。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 李紹昌、曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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