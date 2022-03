台灣插畫家用細節說話 「低級失誤」闖進浪漫二次元

首個香港個展——台灣插畫家「Saitemiss低級失誤」舉辦首個香港個人展覽「只有你能喚醒我Only You Can Wake Me Up」,本着「世界都是低級的,既然無藥可救,不如來一場兩情相悅的華爾滋」的浪漫唯美風格,繪出一片粉紅夢幻。(受訪者提供)

【明報專訊】「低級失誤」,乍聽以為是責罵的專用詞,殊不知有台灣插畫家竟以此作為筆名。還以為是古怪的畫風,一看畫整個少女心都要出來,是浪漫唯美派的風格。低級失誤,英文名Saitemiss,saite翻譯成日文是最低(さいてい),即差勁、低級的意思,miss則取自電玩裏打不中敵人會跳出的失誤符號。「我的朋友有時會做出一些又笨又好笑的舉動,我會用這個方式來形容他,後來覺得這個名字聽起來很像在教訓人,但又很可愛的反差感,平常會蒐集這種字詞來當遊戲ID。」和Saitemiss的外表有點呼應,雖然她皮膚黑黝,披着一頭古典黑髮,筆下靈魂卻是別致浪漫派,好大的反差!

職場受挫 繪畫拯救自我

Saitemiss「低級失誤」在高雄出生,是美濃鄉間成長的孩子,繪畫風格深受動畫和漫畫影響,鍾情於齊藤千穗創作的《少女革命》。Saitemiss憑藉浪漫唯美漫畫風在兩岸三地闖出名氣,但最初的創作之路可沒有那麼順利。她畢業後在設計公司上班,日復日繪畫各種圖樣,卻沒有令她抓到心動的感覺。與僱主溝通也不順遂,漸生起離開設計行業的念頭,那時她開始在開會時無聊地在紙上塗鴉,畫着漫畫模樣的女子,令她感覺很放鬆。

「第一張比較能夠確認我的畫風的圖,我想着的是『像我這樣的人,能得到幸福嗎?』那時想要的畫面是一個女孩子咬着一封情書,一副可能要去告白或是剛被告白的樣子。」透過不斷的繪畫,在過程中一直重新解讀自己的作品,她逐漸了解自己的方向並投進畫家生涯。

沒為畫風定義 愛用天空藍襯底

她筆下常見像天使模樣的男和女,各種如接吻、親近、對視的姿態,背景是一大片的糖果泡泡色,恍如拉着讀者走進二次元的世界。她卻說沒有為自己的畫作風格定義,「我覺得風格會因為大家的認知而標上不同的標籤,我想那都是可行的,每個人都有自己的定義,覺得好奇又好玩,『純情漫畫』是之前訪問時聽過覺得滿可愛的形容,我的想像是可以一則一則欣賞及收藏,是輕鬆有趣的作品」。

她的畫作雖是數碼檔案,但她對箇中細節非常執著,例如她在創作時有一個小癖好,習慣在圖稿底下襯着天空藍色,然後用這個基底去找尋其他顏色搭配,例如肌膚色、腮紅色與頭髮顏色等;人物通常是畫作中的主體,細緻繪畫角色並透過其表情說話,再調校整體構圖來構思與主角連貫的景色,讓故事變得更完整。「我多使用粉色在繪畫人物的細節上,我覺得它能夠讓細節變得更被注目,更能夠被接受。」

以一瞬間挑動觀眾情感

雖然看起來像漫畫,但她的畫作有股魔力把現實的觀眾瞬間代入,譬如作品《只差一點點》,第一眼看到時便有種想立刻屏息凝氣的感覺。她浪漫地形容:「希望描寫一種在親吻之前的節奏感,那個距離有着神秘的時刻,像是要慶祝即將開始的戀愛或是深吻,而那是兩個人都非常嚮往,我們才能到達的距離。」偶爾她亦為畫中人創造出既定的角色,如以黑夜宇宙為背景,以線條繪畫出女性形態的「女武神」——畫中的鳥女,就是以愛出發而進化成鳥的人類。「我相當喜歡線上遊戲,在遊戲裏我們沒有天生的差異,全單靠練習與觀察的累積來比賽,即使是『鳥女』也得全力上場,遊戲即是遊戲,而我很期待他們這局玩得開心。」取材自日常,配合她天馬行空的跳脫個性,以甜美色彩配襯多視角分鏡的漫畫風,大膽地讓讀者自行揣測角色之間的說話和個性,造就了她一幅幅令人一看難忘的畫作。

細節如鑰匙 通往不同境界

《女孩在花園中》和《男孩也在花園中》兩幅作品,她大膽地以一本書的概念去構想,讀者必須自行翻開才能參透她的鋪排。女生在封面,男生則在封底,沒翻過書本的話,每次只能看見一個人,但實際上,背景的藍色色塊讓他們看起來像是在同一個地方,在同樣的藍空之下。她的畫作予人一種恍如進入天堂的氛圍,令人不期然有種賞心悅目感。

她解釋:「這兩幅畫,人物表情有一種很舒服的氛圍,好像有風在吹,我在上完人物的顏色後,決定在他們的身上各加上一隻蜜蜂,用這樣去形容他們都在花園中,即使你沒有看到花,哈哈。」這種細節亦成了她專屬的個人風格——以細節代替說話,以色彩比喻氛圍,細節就是給予觀眾不同的鑰匙,而畫作就是通往不同地方的境界,帶給大眾觀看「低級失誤」時無限遐想和當中的興致。

「創作最重要是記得玩」

她回想當初成為畫家只是偶然,但藝術這條路卻一點都不容易走。她今日能站出來面向大眾,「輕易」畫出輕盈線條感風格、貫徹始終,也是靠着過往經驗逐點累積。「打過的工,投資過在某件事的時間等,我覺得這些都非常重要,當你對世界了解愈多,愈能增加作品的多樣化,設計帶給我的邏輯讓我更能謹慎地作畫,雖然一路上工作真的不容易,但直到現在我還是十分珍惜所有的事。」

她堅持找到一種可以像是每個人內心喃喃自語的感覺,以繪畫貼近觀眾和自我。近來她亦嘗試把畫作印刷在更多不同媒介,從第一次個展開始測試過地氈、彩色壓克力、浴簾等素材,探索繪畫與實質物料的火花。她堅持不為自己風格畫上專有的詞。「如果能和25歲的我對話,我想我會說『還是要繼續、繼續、繼續!』希望對所有創作者說,不要停下思考,琢磨只需要更多時間,創作最重要的是要記得玩,開心是最重要的!」

■Saitemiss 低級失誤「只有你能喚醒我 Only You Can Wake Me Up」展覽

日期:即日至3月11日

時間:中午12:00至晚上8:00

地點:旺角朗豪坊商場12樓Pop Up Store

網址:bit.ly/3vGpQjf

註:因應政府防疫措施,展覽開放時間以官方公布為準

文:尹青

編輯:梁小玲

