未來城市：可降解塑膠有伏 環保不保 規管+回收搵出路

【明報專訊】有一日，你走進超級市場，想起家裏的垃圾袋快用完了，是時候買一卷，行到貨架前，見到其中一個牌子包裝上印着大字「DEGRADABLE（可分解／降解）」，令你也發現了自己的良心，垃圾袋一個月用幾十個，如果轉用不會污染環境的膠袋，豈不是美事一樁？自此每個月心安理得選購一卷。不過，早前環境局長黃錦星面對立法會議員建議多用可降解膠袋時，便說「情况比你說的複雜」，複雜在於可降解塑膠是否更環保，其實引來許多質疑，局長更在社交平台回覆留言時，建議參閱聯合國環境署探討可降解塑膠對海洋影響的文件。情况究竟有多複雜？規管與回收又可如何處理這些產品？

OXO膠可分解成微塑膠 反致污染

黃錦星4月25日出帖談及《香港資源循環藍圖2035》，其中提到政府歡迎「可持續發展委員會」提出的24項建議，包括禁止製造、銷售和分銷部分即棄塑膠製品，例如氧化式可分解塑膠製品和部分發泡膠製品等。「氧化式可分解塑膠製品」為何應禁？當有留言說希望了解更多關於可分解塑膠餐具對環境的影響時，局長就貼上一條連結，是聯合國環境署的報告Biodegradable Plastics & Marine Litter: Misconceptions, concerns and impacts on marine environments，第二章列表說明可降解塑膠的用詞及定義。記者往超級市場走一轉，在垃圾膠袋、密實袋的貨架上最易找到相關用字，包括degradable（可降解）、biodegradable（可生物降解）、compostable（可堆肥），不過報告就指出這些字眼「有時並無充分定義，可導致混淆或誤解」。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗接受訪問時，與記者仔細看市面收集到的10款可降解塑膠商品上的標籤，可謂各自各「發揮」，最常見的一個要算是連鎖米線店的外賣碗，碗上印着epi「完全可分解塑膠」及英文totally degradable plastic additives（TDPA），及5號膠（聚丙烯，PP）回收標誌。到epi網站看，公司解釋TDPA是加在傳統塑膠上作為催化劑的技術，以令塑膠可進行OXO-biodegradation（氧化式生物降解），而生物降解率視乎其棄置環境，測試證明這種膠在少於兩年內可於泥土達到60%的生物降解。

這種「OXO」膠在聯合國環境署文件被說明為「這種化合物能否完全分解及作生物降解，仍有待證實」。劉兆朗指出碗上中英文的小差異，英文有additives一字在最後，「如果它指成分含有可完全分解的添加劑，我不反對」，但整個碗可否完全分解？這尚有疑問。香港「可持續發展委員會」去年為管制即棄塑膠作諮詢，公眾參與文件明確指出「國際研究發現，氧化式可分解塑膠在自然環境中是無法達至完全生物降解。此類塑膠在有利條件下（例如紫外線輻射或熱力）會分解成微塑膠薄片，因此更容易污染自然環境甚至食物鏈」。實際上歐盟已在去年7月起禁用OXO膠，美國則規定如印有「可降解」字眼的商品在一年內無法完全降解，就屬欺騙性聲明。

可堆肥塑膠 需特定環境處理

除了氧化式生物降解塑膠，「生物降解塑膠」還包括「可堆肥塑膠」，即在泥土裏有氧氣、有翻動的情况下可分解。劉兆朗解釋，堆肥設施可將廚餘及園藝廢物如爛了的樹枝、花花草草及這種可堆肥塑膠轉化為肥料，不過並非能處理廚餘的堆肥設施就可處理這種膠。台灣環境保護署去年曾公布聚乳酸（PLA）這種可堆肥塑膠的回收率，只佔7000公噸可降解塑料中的5.2%，其主要回收方法是製成固體再生燃料，而外國多採取堆肥或焚化為主要處理方法，但署方提醒並非所有堆肥設施均可處理PLA，其需要高溫高濕的厭氧環境才可分解。

可降解塑膠的複雜不止於此，OXO膠的原材料是化石燃料（fossil fuels），PLA的原材料是生物質（biomass）如玉米澱粉，然而不論是化石燃料還是生物質，也可透過人工合成製造出「聚合物」（polymer），有時也被籠統稱為「膠」（plastic）。這些人工合成塑料即使是由生物質造成，亦並非全都如PLA可作生物降解，可能在成為碎片後變作微塑膠，即是說，這些可能在標籤列為bio-based（生物基）的「膠」不一定是「可生物降解塑膠」。

可降解塑膠趨普遍 規管標籤要快

頭都暈埋？這就是使用可降解塑膠產品是否等於更環保的「複雜」所在。繼續看商品標籤，會更感混淆，有清潔劑的樽身印了個小小「Biodegradable」標誌，但沒寫明是什麼材料製造，因而也不知道可由什麼方法分解；有濕紙巾包裝大字寫上同樣字眼，背面說明「在特定條件下可生物降解」，卻又教使用後棄置垃圾桶；英國進口咖啡包的盒子上寫咖啡袋是compostable，可棄於園林廢物或廚餘專用垃圾桶，但其實香港並不如英國有廚餘垃圾分類。記者再到超市搜尋，亦找到寫明「可降解」垃圾袋的成分是OXO膠；印上「竹漿環保」的杯下方寫明是「氧化生物降解杯」，還有寫上「對環境友善」的「可生物降解」叉子，找遍全個包裝卻沒更多說明。

劉兆朗引述Global Industry Analysts關於全球環保物料包裝的2020年市場調查，可降解塑膠佔34.2%，並預計未來7年將每年增長7.8%。當消費者環保意識提高，可降解塑膠或會愈受歡迎及普遍，他擔心香港仍未規管這些標籤，「最無奈是香港並非沒有空間去做，政府也不是不想理，但就做一半，觀望吓先，既然有心做諮詢，為何不更前瞻些？幾年之後，可能市場已對這產品有更大需求，這刻為何不做好一點？」

他說的非只是實行可持續發展委員會建議的禁用OXO膠，而是形成整條處理可降解塑膠的鏈。內地2020年就可降解塑膠參考美國ASTM及國際ISO設國家標準，以降解條件分類，就「淡水環境降解」、「可堆肥化降解」、「污泥厭氧消化降解」等設不同標準號碼，列明測試原理及降解周期等。劉兆朗認為根據標準發展出認證制度，就可作規管，香港可照搬國家標準之餘，再就本地有什麼處理設備管制進口，假設本地沒可處理可堆肥降解塑膠設施的話，就暫不讓其進口，如此便可保證在香港買到的可降解塑膠都會去到「終點」。

香港環團落力澄清可降解塑膠未必環保已有多時，多個「綠在區區」的分站都曾在社交平台出帖說明這些產品造成的問題，「綠在大角咀」專頁提及PLA需在特定工業設備加工處理，過程可能製造更多廢物；「綠在新蒲崗」解答為何不收epi物料所製的米線碗，提醒不可與其他塑膠一起再造，否則會降低再造塑膠的品質；「綠在石湖墟」亦出帖勸不如自備餐具及餐盒代替這些外賣碗。劉兆朗說：「回收塑膠的過程是分揀好、洗乾淨、打碎、入落機熱熔，再經過濾網隔渣，成為比較純正的塑膠，再打成一粒粒成為回收材料賣出去，若當中混入可降解塑膠，會在篩網被截，網就常常要換，就算穿了過去，亦會令打出來的膠粒純度下降，成為有問題的產品。」

回收商處理米線碗 再生膠粒需調整耐用度

本地回收廠商「俊成環保有限公司」日前宣布工場會處理OXO膠，混合在一般塑膠中回收再造，並解釋因會影響再生材料的耐用度，所以會混合其他塑膠，以特定的比例生產，公司總經理方先生說「也不是什麼高深技術，只是我們自己不斷在試」。他稱OXO影響再生物料質素，「我們每個月收集200幾噸（塑膠廢物），epi佔好少好少，不會有十分之一那麼多，可能只有幾噸，我們就在加工上調節，加些塑化劑甚至一些更好的材料處理」。他又提到，會用這些低端再生膠的客戶主要在東莞做卡板，「卡板的壽命都是用一兩轉，又會返來破碎重做，所以他們都不介意用這些材料，而他們也不會完全用再生料去做，因為船運、貨倉的倉存是有標準的，客戶考量好明顯就是成本，我們就賣便宜些，新料平極都萬幾蚊一噸，我們的再生料可以幾千元就買到，就算當填充都好，裏面加三四成（再生料），也是慳了成本。所以我們是掌握住市場需要，就着力去試，如果做出來的料沒有人買，也不會做」。

方先生稱，因為不會特意揀出OXO膠處理，所以不會大幅提高成本，公司亦有為物料的拉伸、衝擊度、熔點等作測試，「我們會打版做測試，因為客戶主要在國內，所以這部分我們也會在國內進行，測試發現影響不是很大，當然每批料都有些誤差，不過用得這些料的客戶都會有些寬容度，不至於話咁嚴謹，如果咁嚴謹就買新料做，不會用再生料，所以主要是經濟誘因」。

「劣質膠都有劣質膠的出路」

他笑言「劣質膠都有劣質膠的出路」，「又如五金舖賣的泥斗仔，即水泥工撈水泥的斗，其實都好劣，混了好多雜質，那些是最底層、最遜的膠，做完工程就棄置，都有人用」，但他坦言「我哋都係逼住做啫，唔怕講，因為在收集過程收到，如果特登挑出來棄掉，不如回收」。他的分類法很簡單，是膠抑或不是膠，如米線碗就是5號膠（PP），只是混了加速碎裂的添加劑，「我們不建議人用呢啲，佢又唔係真係生物降解，就算被你曬完太陽，有個適當環境去降解，其實咪又係PP？只是變了微塑膠而已」。

而可堆肥的塑膠PLA，對他來說就「不是膠」，他們也處理不到，最多只能揀出倒在堆填區，「有時甚至無法察覺，碗呀碟呀還能挑出來，最怕是那些（包裝產品的）薄膜，因為薄膜不止一種，個個以為膠袋一定是LDPE（低密度聚乙烯），其實不一定，有PP，亦有HDPE（高密度聚乙烯），有些說可以分解，其實是在洞洞裏（膠袋結構）打些澱粉，方便細菌起化學作用，拆細它，都唔係真係生物降解」。

在劉兆朗的立場，說到底還是源頭減廢最好，「大家不要用那麼多即棄產品，如果非必要真的要用，在一個理想的世界中，定義要很清楚，消費者不需再分析，一係就得（可降解），唔得就唔可以咁樣叫，或在市場賣，大家用親就知如果百分百biodegradable，就送去一個政府收集的地方，可能要多一個桶特登去收，或者跟廚餘一齊丟，送去一個地方處理」。至於局長提到的聯合國報告其實更走前了一步，「它想說的是就算有處理設施，如果不慎掉到海洋，仍與傳統塑膠一樣是個污染，不同國家即使有規管，決定到邊隻得，市民可放心用、有處理設施，都要小心唔好畀佢跌咗落海」。

【回收可分解塑膠篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 曾曉玲、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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