「跑力指數」提升表現

自訂表盤——用家可自訂專用表盤，顯示訓練負荷、跑力指數、海拔、天氣等多種資料，方便在跑步時看到不同的資訊。（品牌提供）

【明報專訊】跑步是最普及的運動之一，Huawei亦推出專為跑者而設的WATCH GT Runner。表身採用高強度複合纖維物料製作，搭配陶瓷表圈與鈦金屬旋轉表冠，令整個手表的重量只有38.5克。跑步期間少不免會流汗，所以表帶使用抗菌矽膠製作，防水之餘，也不怕長時間沾上汗水而發出異味。用家可在1.43吋AMOLED彩色觸控式屏幕上自訂專用表盤，能顯示訓練負荷、跑力指數、海拔、天氣等多種資料，設計出最方便自己瀏覽的表盤。

緊貼手腕減光線干擾 偵測更準確

運動功能方面，表內設有運動能力評估，能為用家提供「跑力指數」，它是結合過往跑步心率、配速、距離、次數等多項數據，總括計算出跑步成績，並根據跑步能力分級，方便跑者了解自己的跑步水平。此外，表內亦設有跑力提升功能，主要是通過跑力指數評估用家能力與目標的差距，之後再計算出合理的訓練量，以提升跑步表現。手表還支援心率偵測技術，監測動態心率的能力更強，加上表身以人體工學設計，緊貼手腕骨骼，有效減少外部光線干擾，提升偵測的準確度。電量方面，在智能典型模式下支援14天電量，即使重度使用亦可連續用7天。

售價：$2788

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