{漁港話舊達人}冼培安 沒有了海鮮舫的香港 失去的豈止地標

圖為1950年代中期的漁利泰海鮮舫，船頂是綠色招牌，船身掛上紅白藍彩帶，是第二代的漁利泰海鮮舫。安哥說當時不同字號的海鮮舫各有特色，不過他幫襯得最多的始終是自家開的漁利泰海鮮舫。（受訪者提供）

【明報專訊】佇立南區近半個世紀的珍寶海鮮舫，因經營成本高昂，未能物色經營者接手，加上香港沒有泊位，海鮮舫業主決定將海鮮舫移離香港作檢查維修，另覓新經營者。移走在即，海鮮舫廚房躉船入水傾側。

冼培安（安哥）是香港仔老街坊，家族曾經營漁利泰海鮮舫，見證1950年代至今香港仔和海鮮舫的變遷，曾經的香港仔漁港水清見底，晚上泊滿不同字號的海鮮舫，燈火通明，遊人絡繹不絕，是香港的重要地標。

他沒想過香港會留不住海鮮舫。

海外網購舊明信片 街坊贈舊照

翻查有關香港仔歷史的資料和書籍，不少圖片都標示「冼培安提供」。安哥向記者展示兩本厚疊疊的相簿，裏面是他收集了20年的香港仔舊照珍藏，記錄了近百年的漁港故事，每一張他都認得攝於何時何地。安哥在香港仔土生土長70年，家族因漁業發迹，小時候他住在湖南街，那時候未填海，他家就在海旁，放眼望去是深闊的海灣，跳下海就能游到海鮮舫，但以前家裏沒有相機，沒有留下香港仔的照片。20多年前他經過曬相舖，看到一張外國人在60年代拍下的海鮮舫夜景相，令他大為感觸，「係喎，香港仔以前在我小時候好靚㗎喎，點解我不找這些相呢？」他在eBay網購明信片，又有街坊送贈舊照，慢慢愈儲愈多，由海鮮舫延伸到整個香港仔，從相片中梳理香港仔的歷史變遷。

百年前的香港仔已是漁港，岸上有香港仔船塢，海灣停泊不少風帆漁船，「香港仔有個彎進來的海灣，船停泊在這裏就有安全感，有漁港的天然條件」。除了漁船，香港仔還出現有「孖煙囪」的船，「即是條船好長，中間有兩條煙囪的船，一這樣說是不是就覺得好舊式，船泊在海岸線，向着街，我看着舊相，就想為什麼有這些船在這裏」。安哥推敲因為香港仔的陸路交通不發達，魚獲靠水路運輸，「漁港捉到魚，你運去哪裏賣呢？香港仔不是好多人住，這些船就是中環、九龍駛入來香港仔買魚，再從水路出去賣」。安哥家族以前經營賣魚生意，香港仔的魚獲會供應至中環街巿、西環魚蝦欄，幾乎壟斷整個港島的海鮮供應，「香港仔的魚獲最多，筲箕灣、青山都好少，因為香港仔港灣大，泊船容易」。

海鮮舫前身 漁民宴客「歌塘船」

漁民聚居在香港仔漁港，在海上生活，飲宴也自然在海上舉辦，於是稱為「歌塘船」的水上酒家興起，主要做漁民擺酒的生意，宴客時親友的漁船就圍着歌塘船停泊，喜宴一連吃上幾天。安哥小時候也試過上歌塘船吃飯，「擺的是四方枱，不是圓枱，8個人一圍，餸就用紅公雞碗裝着，有扣肉、雞、燒肉、蝦那些」。當時鴨脷洲、香港仔有墳場，拜祭的人來自香港不同地方，他們就地光顧歌塘船吃飯，本來只做漁民生意的歌塘船就擴充業務，慢慢發展成海鮮舫，吸引遊人到船上吃海鮮。戰後海鮮舫如雨後春筍般湧現，安哥記得最高峰時期，香港仔同時停泊了至少7艘海鮮舫和歌塘船，包括全記、合記、太白、廣寒宮等，安哥家族經營的漁利泰海鮮舫也是其中之一。

冼家其實不是漁民出身，「我們祖先在大陸是做官的，有事走難，整個家族兩隻船走到香港，有隻船遇到颱風沉了，全隻船的人都死了，剩下我爸爸那族人」。冼家一族在香港仔定居，初時跟漁民做生意，以「漁利泰」的字號賣山貨、船上用品，貸款給漁民。在安哥的珍藏中，一張停泊在碼頭的漁利泰山貨船相最為珍貴，他估計拍攝於50年代之前，他出生時這艘船已經不存在了，「這張相是在廣州買回來的，有個朋友玩舊相、舊東西，他碰巧在攤檔看到相簿，看到漁利泰的相片，他馬上買下來，回到香港就打電話給我」。安哥用500元買下這張相片，「他要1000元我都給他，因為連自己家族都沒有這些相片」。

40、50年代漁民要借錢，多數是找漁利泰，「那時候買層樓都只是9000元，湖南街那些一萬蚊一層，你裝隻船（造新船）就要萬幾兩萬，就靠我們借錢裝船」。漁民捕魚回來，由漁利泰賣魚，賣到2000元的話漁利泰就按比例扣起200元，100元用來分期還款，100元當是利息，「最多的時候有300隻船、有300人跟我們借錢，1951、1952年，一天可以賺一萬元，賺佣金，即是一天可以賺一層樓」。但漁利泰貸款給漁民也有投資風險，魚獲豐富利潤就多，如果遇上風暴漁船一去不返，或內地海域禁止捕魚就血本無歸。後來安哥的親戚開始發展海鮮舫，他爸爸就在岸上開香港第一間茶餐廳「漁利泰茶餐廳」。漁利泰海鮮舫後被海角皇宮收購，70年代演變成珍寶海鮮舫、太白海鮮舫、海角皇宮三強鼎立。之後太白和海角皇宮都併入珍寶，成為今天的海上宮殿珍寶王國。

昔日香港仔 好山好水

「那時候去海鮮舫食嘢好巴閉㗎，一啲都不簡單。」安哥回想自己小時候，海鮮舫是有錢人吃飯的地方，香港仔本地人平常也吃不起，只有辦重要活動才會隆重其事上海鮮舫。他小時候想上海鮮舫，也要等到爸爸帶朋友去吃飯，才順便帶上他。看50年代的舊照，有艘遊艇停泊在太白海鮮舫旁，安哥說這都是由中環上船、特地來香港仔吃海鮮的大老闆，「因為以前沒有氣泵，要食新鮮海鮮一定要去香港仔。那時候未有香港仔避風塘防波堤的時候，啲水好靚㗎，水清到見底，因為流水去得快，所以魚又多、蝦又多」。香港仔好山好水，有新鮮海鮮，也有新鮮本地菜，黃竹坑以前有菜園，「總言之你在香港仔住，食魚食菜都靚」。

海鮮舫消失 嘆再無漁港風味

早期遊客都是本地人居多，到50年代後期，香港仔開始出現外國面孔，「外國啲航空母艦、戰艦來香港『度假』嘛，所以好多水兵來香港仔影相」。海鮮舫那時也配備了冷氣，很多外國遊客專程搭飛機來香港旅行，香港仔的「Floating Restaurant」成為必遊景點，英文報紙上也提及海鮮舫，「遊客除了來香港仔食海鮮之外，就係看香港仔的漁民、漁港景色，好吸引他們」。未有碼頭專船接送遊客時，一走近海旁，搖櫓的蜑家人就向遊人招手，招人上艇去海鮮坊。為了吸引遊客，光顧漁利泰、太白海鮮舫還會送一對象牙筷子，但安哥笑說在那個年代，象牙不是什麼名貴東西，「那時候唔矜貴㗎象牙，好平咋嘛，幾蚊對」。60年代由香港仔搭巴士到上環車費約5毫，一個菠蘿包1毫，茶餐廳早餐要1元。稍為富庶的人家家裏都有象牙筷子，像他家五口人，就每人有一對雕刻了自己名字的象牙筷。

那時的香港仔晚上燈火通明，海鮮舫金碧輝煌，海上觥籌交錯，因為海鮮舫晚上11時才休息，「你來到南區，嘩另外一個世界，夜景好靚，黃昏時旅遊車一車車咁車啲客來碼頭，等上船出去食海鮮，到9點、10點先散band，所以那個年代好光輝」。安哥記憶中的香港仔很旺，漁民出海10天8天回來，就盡情飲飲食食，睇戲上麻將館，「香港仔不是好大，那時候未有華富邨，都可以有兩間戲院，就是做漁民生意」。

外國遊客來香港仔吃海鮮，也留下不少50、60年代香港仔漁民生活、海鮮舫的珍貴相片，「那時候香港仔是最多相的，因為當時是旅遊區嚟㗎嘛，外國人才有相機影相，40、50年代，香港人有幾何有相機？要好有錢你先有相機，啲相還要冲曬」。當年的外國遊客回到歐美，幾十年後子女從鞋盒、櫃桶深處找到這些中式畫舫、蜑家漁船相片，放上eBay放售，就讓安哥看到，把相片帶到它被拍下的地方，「對他們來說，相片價值不大，對我們來說就價值好大」。

隨時間流逝，海鮮舫由香港仔搬到深灣，由賣本地海鮮到賣進口海鮮，附近泊的船由漁船變成遊艇，船廠變成豪宅。安哥形容海鮮舫陪伴香港一起成長，跟香港一起變遷，由漁港變成金融都市。但海鮮舫依然是南區地標，是南區人聚腳擺宴之地。每要接待朋友，安哥必定帶他上海鮮舫，看着海景坐上幾小時，「以前帶朋友去，個個都好開心，因為去海鮮舫你預了花時間，你得閒才會落去，酒樓不是，隨時走人」。

想不到珍寶不會重開

2020年3月，珍寶海鮮舫因新冠疫情宣布停業，消息宣布得急，安哥也來不及在停業前光顧。他最後一次去海鮮舫已是兩年前去吃團年飯，海鮮舫停業前10年，他年年都在海鮮舫下層吃團年飯。他沒想到海鮮舫的燈一關，就不會再開，「太白海鮮舫入面我就影晒相，珍寶只有自己的家庭相，無話刻意去影，因為它不做的時候沒想過它不會重開，無人諗過，以為過了這個疫情就會開，點知搞到咁樣」。

安哥估計，海鮮舫會駛到內地停泊和維修，因為內地成本低、地方大，「你一拖走就返唔到嚟㗎喇，大陸實有人要，大陸市場大，做海鮮仲啱，大陸地方政府又肯發展，地方又大，這個灣不行就第二個灣」。海鮮舫象徵香港漁業、旅遊史上曾經光輝的一頁，安哥最感可惜的是，若海鮮舫消失，南區失落了半世紀的地標，香港也失去漁港風味，是香港歷史的一個缺口，「今時今日，政府都不肯去幫助它，老實講，你揸住條例去做，個牌到期就要走，即係逼死佢啫」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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