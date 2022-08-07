街知巷聞：單位與大廈設計之間 新規劃如何創造理想家園？

【明報專訊】華富邨的住宅大廈及單位設計雖然並非完美，一直為居民的日常起居帶來某程度上的困擾，但在上世紀60、70年代，它的單位設計及公共設施已大大改善生活質素，並透過大廈間的社區空間促進鄰里關係，至今仍被不少居民視為理想家園。受政策及用地所限，新華富邨難以複製現時的園境設計，也似乎難以改良單位。如何同時滿足房屋需求、回應居民需要及節約成本，在半世紀前後都絕不容易。

雙塔式、舊長型大廈的社區空間

華富邨位於雞籠灣及瀑布灣的斜坡上，除善用平台創造休憩空間及通道，著名的雙塔式大廈是另一種應對方法。雙塔式由兩座中空的四方形大廈組成，呈「8」字狀在角落連接。電梯位於雙塔的交匯處，原因自然是透過共用設施減省成本，但也成為高低座居民偶爾打招呼的地方。高低座（分別樓高26及24層）的設計盡量令視野保持開揚，並且讓大廈更有彈性地坐落在不同水平的地盤上。例如華泰樓的高座底部連接低座4樓，節省平整斜坡的成本，亦讓居民可以從華富道的樓梯走上低座，再通往高座以至上邨其餘角落。

社區存在於走廊、存在於大堂，亦存在於樓宇之間，合適的空間設計讓居民建立友善關係。上邨6幢住宅皆屬雙塔式設計，休憩設施主要位於大廈四周及天台平台，比較零碎，下邨才可展示華富邨如何在大廈之間創造社區。下邨7幢住宅屬舊長型，顧名思義，大廈以直立的長矩形為基礎，組合出數種佈局。例如華安樓由2個長矩形以130度連接而成，與並排的華樂樓構成邨口的長廊；華珍樓則以90度拼合兩個長矩形，其中1幢更與華康樓相連，可共用升降機及通道。

這些組合經細心策劃以凝聚社區，在華清、華基、華明及華信之間的社區空間（圖一）是最佳例子。建築師溫和地改動地形，避免大型挖掘及建造過高的護土牆，在大廈間的梯狀斜坡（terraced slope）安排籃球場、羽毛球場、兒童遊樂場及花園（圖二），並設置公廁及建造樓梯。華明樓屬中央走廊設計，走廊西面的單位向海，東面內園景亦不太遜色。華清、華基則設單邊開放式走廊，居民可以站在走廊看人看風景，往還在走廊上的街坊街里，亦是倍添社區生氣的獨特景色。

「家」與「公家」取得平衡

港大建築學系副教授賈倍思曾在同濟大學出版的《時代建築》這樣寫香港公屋：「用豐富多彩的公共服務設施、社會活動、和優美的環境，來彌補住宅室內的擁擠、單調和因缺少私密性而形成的壓抑感」。華富邨被視為理想家園，並非全因其壯麗海景、獨特歷史、名人輩出或鄰近豪宅，而是空間設計得宜，讓居民不至於一出家門就像踏入陌生地，甚至樂於流連社區。例如開放式走廊及露台既為通風，亦將社區空間「引進」室內，尤其是抗疫期間可減輕獨居居民的孤獨感。

合適的園境設計有助社區發展，但其成敗自然取決於多種因素，例如港英政府於1970年代推動居民成立互助委員會，以及早期搬入的潮籍社群，都強化華富邨的社區凝聚力。我們亦應避免浪漫化屋邨生活。入伙初期的華富邨多搶劫案，加上瀑布灣多致命意外，不少家庭禁止兒童獨自離家，令公共空間空蕩蕩，社區設施無人問津。1973年的《南華早報》甚至以「華富邨的囚犯」（The prisoners of Wah Fu）形容年輕居民「被困」屋內的苦悶。

社區存在於公家地方。我們可以在走廊了解居民如何定義「家」與「公家」，例如以往不少居民打開木門卻在鐵閘掛上布簾，有利通風但保留部分私隱，在家與公家之間取得平衡。華富邨的大廈設計當然並非完美。雙塔的開放式走廊有助通風及防範竊匪，代價卻是私隱和寧靜。對建築攝影愛好者來說，這些廿多層高的天井極具視覺震憾，但並非所有居民都喜愛長期幽暗的天井及迴廊──電影《淪落人》及《幻愛》就以湖景邨及愛民邨的同類天井象徵主角身陷困境。陰涼的天井過往曾是小童的遊樂場，但有邨民表示，華富邨的雙塔常有人跳樓自殺，他們現在都避免踏入天井。

街坊多自然衝突多，居民對於鄰里關係、私隱、物業管理和公共衛生等的想法亦隨着時代轉變。屋邨管理扣分制自2003年出台後，規範居民公眾地方行為，家和公家的界線再不模糊。但這不代表街坊不再聚頭，在華富邨以至不少屋邨，我們不難發現居民將舊椅舊櫈集中在陰涼處，成為他們日常的聚腳點。至於華泰樓更設有「健身室」，街坊收集廢棄健身器材供街坊免費使用（圖三）。上邨的園境設計或許不及下邨，但居民善用雙塔底部這些未被定義的空間創造自己的社區──前提是房署要容許居民善用空間。

單位缺乏間隔 但靈活四正

來到家居，除了位於雙塔角落的9人單位外，華富邨所有單位的圖則大致相同：呈長方形（大單位則更接近四方形），設有露台及獨立廚廁，此外沒有任何間隔。這種簡約設計自然因為那年頭資源匱乏，但優點是居民可在這個方正空間隨個人需要作改動（大規模的則要房署同意）。

這種單位設計未必產生「壓抑感」，但無法談得上無完美。例如單位大門面對廚房，部分居民怕門與門「相冲」破壞風水。部分單位在走廊旁設置通風窗，但礙於保安、私隱及噪音，大部分居民都將它封死。隨着香港人生活方式轉變，以及對生活質素的不同追求，部分設計元素難以滿足現今需要。屋宇建設委員會（後來被房委會取代）在1968年為華富邨拍攝的電視廣告，其中一幕是居民享受花灑淋浴。對比徙置屋，獨立浴室象徵理想居所。但淋浴間與馬桶並非乾濕分離，至今仍為居民帶來不便。另外，單位未預留冷氣機平台，住戶安裝分體式冷氣機時，就需要改動露台的支柱安置室外機（圖四）；若機身太大，就只好佔用露台空間。

那麼，華富邨的單位是否擁擠？那當然視乎住戶人數而定。據房委會各年的周年報告，華富邨的人口從1980至1981年度年高峰時的51,739人 ，回落至2021年的26,275人（最新人口普查數字），單位應比以往感覺闊落。部分家庭會在家人遷出後改動間隔（例如拆除房間的木板間隔），體現這類單位的靈活。這些改動都是居民年年歲歲生活在華富的痕迹。

對新華富邨的啟示

每個時代都有其建築風格。港英政府在戰後避免興建具殖民地色彩的建築，並在物料、預算及技工短缺下，傾向以效率見稱的現代主義建築。自千禧年起，特區政府逐步以「因地制宜」的方式興建屋邨，並自2008年起從「非構件式單位設計」過渡到「整體構件式單位設計」，意思是新屋邨的大廈設計隨地形而變，單位設計則大同小異，藉以解決「標準大廈設計」難以應付的地盤及節約預算。現時新華富邨的大廈及園境設計資料有限，但大廈據稱可高達40層，從頂層望向地面大概只會感到暈眩，加上計劃中的11幢住宅散落5幅狹小地皮，下邨那優秀的園境設計顯然已不切實際。

至於單位，據房屋署於上月向南區區議會遞交的資料，新華富邨將採用構件式設計。4款單位的廁所都不設浴缸，透過提升淋浴間台階做到乾濕分離；丙類和丁類單位的廚或廁都面向大門，坊間對這些設計早有批評。我們曾考察同屬構件式的海盈邨，並透過三維掃描及立體模型分析居民如何運用家居空間。到訪的這個大單位（圖五）類似新華富邨的丁類單位（面積35至36.1平方米；供4至5人居住），唯一的房間在廚房對面，成為這個4人家庭的主人房。2名兒子住在廁所旁自行間隔的兩間細房。因格式及空間所限（分別3.45及3.69平方米），只好將高架牀放在窗邊，並打通間隔牆共用冷氣。除了昏暗，問題當然是冷風難以平均吹送，一間房極凍，另一間仍暖，總有一個不舒適。

這個單位與現時華富邨的最大分別是不設露台。雖然3扇窗外都已安裝晾衫架，但受訪者仍需要將衣服晾在客廳的窗框上，原因是細房的窗已被牀阻擋，其餘兩個晾衫架的設計難以應付4人的衣物量。另一道難題是，廚房安裝廚櫃及洗衣機後容不下雪櫃，但廚房與正門之間那道牆安裝了配電箱，若不花錢改動，雪櫃就得遷就尺寸。放在客廳的雪櫃固然為每頓飯帶來不便（例如煮飯時若需要用雪櫃，油煙就會在打開廚房門時攻到客廳），機器運作的噪音亦無時無刻帶來滋擾。這些問題似乎不值一提，但美滿生活往往被這些「微不足道」的日常瑣事破壞。

房委會的最新資料（2022年3月底）指一般申請者平均輪候6.1年才獲編配公屋。我們自然明白房屋需要殷切，也理解任何設計改動都涉及人手、時間、預算及部門間的協調，但公屋設計理應持續進步，若新華富邨的設計能改善現存缺點，進而複製到其他屋邨，何妨一試？

華富邨單位設計缺點

．對大家庭來說，面積頗為細小

．馬桶及淋浴間非「乾濕分離」

．大門面對廚房，部分居民認為門對門「對冲」影響風水

．未預留位置安裝分體式冷氣機

．走廊旁窗戶衍生保安、私隱及噪音問題

雙塔式大廈缺點

．日光難以照射天井地面及低層走廊，因此長期幽暗

．迴廊設計帶來私隱及噪音問題

【華富邨研究系列】（四之二）

系．列．簡．介

華富邨在1967年入伙，曾是香港最大型的公營房屋計劃，其建築設計是70、80年代公屋的模範之一。這條歷史悠久並承載各類故事的屋邨快將開展長達約20年的清拆搬邨計劃。

「華富邨研究工作小組」自2016年開始在華富邨進行研究及公眾參與活動，從社會學及園境學角度，記錄華富邨的歷史與人情，分析空間設計並展望將來。我們希望通過這系列文章，回顧華富邨設計的原點，理解居民生活與社區空間及居住單位的關係，審視過去半世紀的轉變並提出對新華富邨的啟示。

文˙ 黃培烽（列斯大學社會學及社會政策學院講師）、麥詠詩（香港大學建築學院園境建築學部高級講師）

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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