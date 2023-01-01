家明雜感：《窄路微塵》 記我們慘綠的時代

【明報專訊】2022年行將完結前，一連串防疫禁令撤銷，現在只餘下口罩仍必須佩戴。之前覺得好像沒完沒了，這次真的望見出頭天？很多年後，我們會抱着什麼心態回看過去兩三年？

《窄路微塵》嘗試為我們的慘綠時代作傳。防疫期間的蕭條、防疫物資的短缺，很多人會記得搶購口罩的日子。低下階層尤其叫苦連天，一家人蝸居斗室，「社交距離」根本奢談。疫情令很多人神經緊張，對病毒猶如驚弓之鳥，於是影片去寫前線的清潔工人。他們雖然在我們熟悉的空間（辦公室、餐廳、住宅）工作，卻往往是一般人下班、下課、打烊、搬遷後。疫情下他們的辛酸，實在不足為外人道。

誰人的「窄路」？

戲名「窄路」，大概就是說兩三年來的困境；「微塵」，固然指那些默默為社會付出的清潔工人。

《窄路微塵》一份淡淡哀愁貫徹首尾。小人物置身劇變的大時代，一切只得逆來順受。從這角度看，故事的清潔工還暗裏有點「香港人」的縮影，早已習慣不斷地適應、變通，反正自怨自艾無助解決問題。外在環境愈是惡劣，內心的平安愈見重要。

影片真如宣傳海報預示，重要人物只有3個，就足以支撐整齣戲有餘了。袁澧林演的Candy是個年輕的單親媽媽，帶着幾歲的女兒細朱（小演員董安娜出色）住土瓜灣的劏房。拮据、朝不保夕，但仍舊樂天知命，大細路似的Candy與女兒永遠嘻嘻哈哈的，母女打成一片。張繼聰演的窄哥，開有一家叫「小飛俠」的「蚊型」清潔公司。影片第一場戲就交代他有多辛苦：披上一身防疫服噴灑清潔劑，完工後回到貨van，手套除下來裏頭盡是汗水。然而他也豁達，面對生活艱難，有自己一套法度。

從前一直覺得張繼聰只演喜劇，一度誤以為他歌而優則戲，這陣子才知道他原來是演戲的科班畢業。年前看過他在《馬達‧蓮娜》演小人物，惟該片整體不突出。《窄路微塵》的他完全令人眼前一亮。影片只着眼人物的當下狀態，沒細說他們的前世今生。眼前的窄哥，有個獨居公屋的老母（區嘉雯飾）。兒子偶爾探望，提點疫情要注意事項，母子間互相調侃相當可愛。除此以外，他還有幾個在車房工作的老死，包括朱栢康演的阿黑。可以想像，麻甩佬相處，不大講情感的說話。

窄哥這位中佬是如何走來的？不大清楚。看上去他滿飽歷風霜似的，少說話多做事、務實又世故，安於本分，富幽默感，人品不錯。張繼聰的喜感此間大派用場，窄哥一副愛理不理的姿態，平時對答不出三四句；凡事看得很開，連利益也沒看得很重。他不愛曉以大義，但言語間給人有情有義的感覺。甚至不止對人，他連物件都有感情，例如十多年來與他並肩上路的貨van。

當然更包括他對孤苦母女的不離不棄了。比起窄哥，Candy與細朱不知怎的更見無親無故。Candy的過去有些不堪回首，一場戲她透過對白輕輕帶過。窄哥認識Candy母女後，三人的感情愈來愈好，有段時間他們在一起，宛如一個幸福家庭的模樣。

男女主角感情交代不足

《窄路微塵》稍稍叫人不解的，是窄哥對Candy母女的情。導演、演員接受訪問，好像多番強調本片並非「愛情故事」。如是，窄哥的「動機」更惹人好奇。不是懷疑世上沒有好人，但人的心力畢竟有限，再無私大愛者，都斷不會來者不拒地無條件奉獻。既然劇情說到，Candy為勢所迫，有盜竊前科；這方面窄哥亦已知悉，甚至一再令他為難，他卻依然袒護她。劇本應該再挖下去，茫茫人海，窄哥何以對母女情有獨鍾？裏面有沒有連他也不自知的心結？

觀眾可能會不以為意，像袁澧林那樣充滿「仙氣」，窄哥動動「凡心」實屬理所當然。事實上，說《窄路微塵》完全不是「愛情故事」不確當，它只是來得太含蓄而已。看第二遍才察覺，中後段窄哥在清潔公司，勸Candy不要再與女兒住劏房，建議她們搬去他的公屋時，吞吞吐吐地丟出一句說話：「……你明唔明我講咩？」神女未必有夢，至少證明襄王有心吧？可恨，戲演到此處倏地急轉直下。眼見似乎會進一步孕育的感情，至止無疾而終了。

《窄路微塵》的劇戲衝突很日常，都說疫情高峰期防疫物品矜貴，故事就圍繞清潔工人必需的「清潔劑」大做文章。不少人說過了，《窄路》很善良：世界很壞（對白用廣東粗語「西」字），他們很好，全片沒有半個壞人。而從清潔劑這個元素展現出來，人物善良之餘也着重義氣。「善」與「義」兩者加起來，算不算過去幾年走來，亂世中香港人最能自我認同的族群精神？《窄路》人物有「雷」，而且實行起來，往往是不經思索的條件反射。

窄哥對Candy的「義」毋庸置疑了。海關來查，他第一時間把她打發走。那份情操，連Candy的母女情也得見。女兒犯錯，連玩世不恭的Candy都禁不住破口大罵，對外人卻不哼半句。女兒雖年幼，看在眼裏一定明瞭，是以特別早慧。Candy算不算是個好媽媽？一半一半吧。她帶女兒去商店順手牽羊，我們不敢恭維（片尾作呼應）。Candy曾自語，憂心女兒長大會憎恨她。但不容否認，Candy與細朱之母女情深，比不少物質富裕的家庭還要優勝。去到大是大非時候，Candy懂得如何保護女兒。

袁澧林是2022年港片另一重大發現，早陣子的《過時‧過節》中她最好看，今次《窄路》擔正也不負所託。影片急轉直下的情節後，窄哥來劏房敲門問責，Candy一臉委屈，除了連番致歉，其他已說不出口，是全片很動人的一幕。《窄路》三個主角都讓人寄予無限同情，包括小女孩細朱。片末行人天橋上的戲太精彩，那同樣源於清潔劑事件鋪排的伏筆。窄哥平時瀟瀟灑灑的，有次在昂船洲大橋下也悲不自勝起來。

技術圓滿 配樂神來之筆

提起大橋下一場戲，必須說《窄路微塵》的技術很圓滿，該場正是其中範例。影片攝影（《飯戲攻心》的攝影指導流星）構圖、調度、剪接、聲音皆精準。黃衍仁的配樂堪稱神來之筆，用不着把戲劇都填塞得滿滿的，大多時候只輕輕點綴，而且樂器往往選擇靈巧、簡約的。香港電影工業式微，然《窄路》像近年另一些獨立片，呈現出從前港片鮮見的沉實、含蓄，細心經營好每一場戲，拍出有血有肉的人物。

《窄路微塵》的年輕導演林森，繼《少年》後短期內另一部長片新作。《少年》他與任俠合導，《窄路》他首次獨自執導。難得在，《少年》拍來明快機動，《窄路》則穩打穩紮，兩種方式他似乎都能勝任，值得再留意他的第三四部。可惜的是，今天有為的新進電影人，部分已陸續遠走他方，林森也不例外。為宣傳本片，他曾短暫回港。未來，他會在海外繼續拍「香港故事」麼？

《窄路》戲裏有觸及移民潮的。受疫情影響，細朱被迫上網課。這期間，她有同學移民了。原因？選擇移民的父母心照不宣就好。

止步於好人好事 忽略陰暗面

《窄路》當然有其不足之處，橋段上有些欠通順的。別的不說，比如後段網絡的圍攻，就有點把網絡與現實的互動看得過分簡化。另外，出於導演、編劇（鍾柱鋒）呵護人物的善心，故事無法進一步審視人物或戲裏世界更陰暗的層面，在「好人好事」的前提止步。很簡單，嘗試把影片與堅盧治一系列拍低下階層的作品對照，就明白它們有境界之別。所以有批評說《窄路》「浪漫化」是對的，還幸程度不嚴重。

我看的其中一場放映，映後就有觀眾指出《窄路》的母女關係，讓他想起《歡迎光臨夢幻樂園》（The Florida Project），林森回答直認不諱，說創作時有受到啟發。比起來，《歡迎光臨》關於單親媽媽的掙扎求存，就寫得較為血淋淋了。

留下土瓜灣舊區面貌

這也牽涉另一課題，電影人該如何消化心儀電影的二手經驗？想起已故伊朗導演阿巴斯的紀錄片《10重拾》（10 On Ten），他一邊開車一邊教授的10堂電影課。第9課主題「導演」，他最後談到：「意大利導演奧米說過，第一代電影人觀察生活去拍戲；第二代電影人看第一代人拍的戲，也觀察生活，然後再拍；第三代電影人，只看第一及二代的戲去拍戲。到了我們第四代，不理生活又不看戲，拍戲時只管參考技術說明書。」阿巴斯引述奧米這番充滿自况的話，旨在重申一點，創作最好回到生活裏去。

《窄路微塵》不算離地。它記錄疫情時代以外，起碼還有另一要點：捕捉了舊區土瓜灣被改頭換面前的面貌。因為有歷史悠久、帶點破落的土瓜灣，才容得下像窄哥、Candy及細朱這類邊緣人物，他們才會結緣，發展出守望的關係。日後當社區豪宅林立，又或全面士紳化後，他們可會再有立錐之地？「窄路」，恐怕只會更窄。

文˙家明

編輯•王翠麗

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