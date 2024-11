創意領袖聚港 設計營商周2024探索「融/滙設計」

去年曾把「Motion Plus Design」動態設計論壇帶來香港的Kook Ewo(圖中),今年會舉辦「BODW X Motion Plus Design」論壇,與業內知名人士作更多有關推動動態設計的討論。(香港設計中心提供)

next

【明報專訊】近年政府致力將香港發展為「中外文化藝術交流中心」,具體可以如何實現此目標,於12月2至7日舉行、由香港設計中心主辦的「設計營商周2024」(BODW 2024)或為一大焦點。本屆以「融/滙設計:承傳與創新」為主題,重頭戲「設計營商周2024峰會」將於12月4至6日舉行,自2018年以來首次回歸會展。

香港設計中心創新及設計知識總監李燕清(圖)表示,伙伴國家制度是設計營商周的一大特色,今年則是22年來第二次與法國結為伙伴國家。恰逢中法建交60周年及中法文化旅遊年,她認為此選擇對雙方都具有重要意義,而法國對設計品質及工藝的執著、對可持續發展與創新實驗精神的重視,以及文化融合與跨界合作的實踐等,相信也將為香港設計社群帶來重要啟發。

着重跨界創新 匯聚聲影演出及論壇

國際經濟雖自疫情重創中逐漸回暖,然尚見疲弱,這樣的環境下舉辦設計營商周,是否最佳時機?李燕清卻認為逆境中更能突顯「設計思維」的重要,本屆的五大主題「創建未來城市」、「品牌與零售復甦」、「匠藝精粹」、「文化與數碼美學」以及「AI與未來創科」,正是希望強調設計創新精神在當前的經濟挑戰中愈加重要的角色。

本屆設計營商周將重點放在跨界別與創新,為此特別邀來法國聲影藝術家Franck Vigroux和數碼藝術家Antoine Schmitt擔任表演嘉賓。此外,多名往屆嘉賓再次回到香港,包括去年曾把「Motion Plus Design」動態設計論壇帶來香港的Kook Ewo,今年會舉辦「BODW X Motion Plus Design」論壇,與業內知名人士作更多有關推動動態設計的討論。

盼普及設計思維 令討論「入屋」

「設計?我唔識㗎喎……」李燕清有感以往大眾總覺設計與自身距離很遠,但她卻認為設計與生活息息相關,「即便是小朋友、家庭主婦決策時其實都也需要用到『設計思維』」。百姓日用而不知,她希望透過公眾參與將設計思維普及化。她提到以往必須實體參加峰會才能得知內容,但疫情以來為推廣到不同社會階層,峰會已採用tribrid(三元)模式,實體會議、線上直播與本地電視黃金時段轉播三線並行,務要令有關設計的討論「入屋」。「就算屋企冇電視,都仲有網上渠道可以免費睇到。」她也提到,除本地市民之外,亦冀以網絡平台連結國際社群。

她指雖然設計高峰會的主要受眾是設計業領導者,但為了更廣泛地推廣設計,同時亦會舉行為期兩周、針對本地社群的「BODW in the City」,將設計帶到城市每個角落。當中包括由Kook Ewo策劃、與法國動畫與動態設計學校高貝蘭學院合作的「Friendship Across Oceans: Bonjour, Hong Kong!」動態設計展,還有「紅球計劃」等不同免費公開活動,相信市民可以通過多種途徑參加設計營商周,感受設計氣氛。

設計營商周 2024

(BODW 2024)

日期:12月2至7日

詳情:bit.ly/3CKJ50t

文:鍾卓言

[開眼 藝述速遞]