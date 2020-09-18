限定店逾千精品 回顧百年路 自拍印上樽 化身可樂代言人

可樂文具——現場售賣部分可口可樂精品（只接受八達通付款），例如可以摺成罐裝可樂形狀的便條紙，亦有文件夾及鉛筆等文具。（曾憲宗攝）

百年經典——近40幅照片及海報組成的歷史圖片牆，展出了可口可樂過去百年的經典廣告，部分也呈現了老香港的建築及社會面貌。（曾憲宗攝）

專屬可樂——展覽最大特色是可以製作個人專屬可樂，最適合拿着打卡呃like。（曾憲宗攝）

【明報專訊】避疫留家留到悶？趁第3波疫情漸漸紓緩，也想出外看看展覽、打打卡。荃灣南豐紗廠最近開了可口可樂期間限定店，市民可免費欣賞過千件可樂收藏品之餘，亦可以即場付費自拍後將相片印製於可樂瓶的招紙上，製作出自家專屬可樂；部分收益會撥捐予受新冠疫情影響的家庭，消閒之餘又可做善事，一舉兩得。

香港太古可口可樂期間限定店，市民經網上預約後即可免費入場參觀。場地分為4個區域，分別展出可口可樂的品牌歷史、經典海報、聯乘精品、特色設計瓶罐等。其中最有看頭的玩意，首推即場製作專屬可樂瓶。參觀者只需花15元購買「可口可樂慈善瓶」，然後到指定的屏幕前自拍，選定的照片便會印製在可樂瓶的包裝紙上。慈善瓶的部分收益將捐贈予香港聖公會福利協會「心意行動」，幫助受新冠病毒疫情影響、經濟有困難的家庭。

除了自製專屬瓶，限定店出入口位置還擺放了一部自助售賣機，乍看之下以為售賣的是普通罐裝汽水，原來是全港獨有的特別版汽水罐錢罌，外形與罐裝汽水幾乎一模一樣，不同的是罐面拉環變成了小小的投幣口，造型有趣可愛，是入場必買的紀念品之一。

展出經典搖搖、聯乘汽水杯

可口可樂面世近135年，於各地與不同品牌的聯乘產品多不勝數。期間限定店內就展出逾千件可樂精品，包括杯子、擺設、足球、棋類遊戲、CD播放器、相機等，產品種類琳瑯滿目，總有一款曾經陪你長大。好像跟可口可樂聯乘次數最多的品牌之一麥當勞，今次便展出2001年推出的可樂杯系列，杯面印上4個經典角色，包括麥當勞叔叔、小飛飛、漢堡神偷及滑嘟嘟。而年資較深的可樂迷，相信必會記得1960年代起推出的可口可樂搖搖系列，當年更會定期舉行大型搖搖比賽，一度掀起全港搖搖熱潮，是不少人的童年回憶。

可口可樂精品可說多如天上繁星，就算是位於沙田小瀝源的可樂廠內的博物館也無法悉數展示。今次部分展品便屬首次在港展出，包括聯乘史諾比（Snoopy）推出的全套家品系列，以及部分可口可樂的汽車模型等，可樂迷絕對要把握機會觀賞。

精品展示櫃旁的一道可樂牆，是這個展覽的最熱門打卡位。牆身為6個不同年代出產的可樂樽形展櫃，裏面放滿逾150支特別版包裝的瓶裝或罐裝可樂，以國家、時裝、電影、音樂等為設計主題。部分收藏品由香港可口可樂收藏家俱樂部借出，不少是首次公開曝光。

必睇展品，還有1998年為恆基集團新樓盤而製作的玻璃瓶，是可口可樂與地產商合作的唯一一次。由於綠色玻璃瓶製作困難，數量愈來愈少，因此非常珍貴。另外，在2009年德國可口可樂「踩入」時尚界，以3名時裝設計師及模特兒為設計主題，推出3支特別版鋁罐可樂，部分更只於時裝周及發布會上供應，每支只有約3至4萬產量，十分罕有。

歷史圖片牆 尋找老香港

掛滿相框的歷史圖片牆，則展示了可口可樂過去百多年的廣告及相片，亦有歷代代言人的海報。其中有不少珍貴的香港舊照片，承載可口可樂與香港半世紀以來共同留下的足迹，更可藉此觀賞到香港以前的街道面貌，緬懷舊時光。想了解更多關於可樂的故事，更不能錯過入口處的「時光隧道」，記錄了品牌130多年的歷史及變遷，掃描牆上的二維碼，更可以了解所有展品的詳細資料。

聚精會神欣賞完各種精品和照片，記得抬頭看看展牆上的標誌及標語變化史。原來自1941年起，可口可樂標誌上的手寫字體已定立基本框架，而不同年代採用的標語，總有一句你我都耳熟能詳，更反映品牌的快樂理念。

■香港太古可口可樂期間限定店@南豐紗廠

日期：即日至9月27日

開放時間：上午11:00至晚上9:00

地址：荃灣白田壩街45號 南豐紗廠3樓301舖

網上預約參觀：www.popticket.hk/event/scchkpop-upstore

註：每日分10個時段，每段約45分鐘，每節限40人入場

文：劉卓嵐

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com