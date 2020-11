趣味學習：跟兒歌天后唱歌 筆順語法輕鬆記

【明報專訊】受疫情拖累,今個學年的小一生,實際上沒念過多少個月的幼稚園高班(K3),便已搖身一變成為小學生,展開人生另一個學習階段。究竟這班小人兒能否順利銜接,一直是學界的憂慮。有學校便想出奇謀,把中、英、數3科的學習難點化成兒歌,讓小朋友開心唱之餘,更容易汲取新知識,一舉兩得。

(註︰本版相片受訪者按拍攝需要,暫除口罩)

文︰沈雅詩

這個早上,大角嘴天主教小學(下稱大天)1E班房,傳來美妙的歌聲。「……來吧,唱吧,唱吧,輕鬆記下,正確筆順唱唱吧!先橫後直,先撇後捺;從上到下,從左到右;先外後內;先進屋,後關門;先中央,後兩邊,上船再划艇……」同學們都站起來開心地唱,又不時跟着歌詞「指指點點」,狀甚投入。不說還以為他們在上音樂課,其實這是一節中文課呢!

度身訂做 學習難點化成歌曲

大天今年有新突破,嘗試把歷屆小一生在中、英、數常遇到的學習難點,化成15首歌曲,更找來「兒歌天后」李紫昕(Purple)作曲、編曲、作詞和主唱,非常認真和專業。

校長周德輝說,一切都從學生的需要出發,「今年這班小一生,經歷了很長時間停課,一來心態上未必準備好再返學,二來幼小之間的知識濃度不同,孩子不再像幼稚園般輕鬆,開始需要牢記很多知識。還有在社交上,他們又要學習和一班新同學相處。於是,我們不斷思考,究竟有什麼方法可幫到這班小朋友容易些適應呢?最後想出,唱歌可能是一個出路」。

剛好在機緣巧合下,周德輝認識了Purple,雙方一拍即合。Purple筆下雖然有無數作品,但說到為學校課程創作兒歌,還是第一趟。「對我來說是很大的突破,從未試過跟這麼多科主任一起備課啊!(勾起童年回憶?)哈,憶起奇偶數的『奇』,要讀『機』,不是讀『旗』吖!」

Purple在事業生涯雖未試過編寫這類歌曲,但原來讀書成績不錯、在港大社會科學院哲學碩士畢業的她,自小已經懂得借助音樂旋律去輔助學習,加強記憶。「我在11、12歲,開始找到讀書的方法,發覺自己偏向聽覺記憶。那時很想學好英文,而我本身又很喜歡音樂,於是看很多英語音樂劇,例如《仙樂飄飄處處聞》(The Sound of Music)、《窈窕淑女》(My Fair Lady)、《夢斷城西》(West Side Story)、《小安妮》(Annie)等,還不斷重播,讓自己曲不離口,從中學習grammar(語法)、發音。」

《筆順歌》旋律簡單 歌詞易記

升上中學後,Purple為幫助自己牢記歷史科的重要年份,更嘗試作歌,「想一個自己容易記得的旋律,再把那些年份當歌詞唱出來!」周德輝也同意,借歌謠來學習,這方法一直存在,「數字歌、字母歌,我們大家也懂得唱。只是,今次我們更加針對自己學生的需要去『度身訂做』歌曲而已」。

雖然Purple尚未完成所有歌曲,但到目前為止,她和周德輝也異口同聲說最喜歡的作品是中文科的《筆順歌》。周德輝自稱是音樂門外漢,但他覺得《筆順歌》旋律簡單、歌詞易記,「這很重要,因為要顧及初小學生的學習模式,要他們琅琅上口,就不能太貪心,不可以把所有知識都塞進歌詞,他們會學得很困難」。

Purple則欣喜自己能突破重重難點,「要遷就廣東話的聲調去填詞,本來已經不容易;加上筆順有既定規則,不能隨意改動,那就難上加難,但最終能克服到,創作到一首大家都認為『順耳』、『順口』的歌,我很開心」。

英文科歌詞變化多 邊唱邊識朋友

至於身為一年級班主任、英文科教師李明明,則對Question Words Song情有獨鍾,「首幾句是What is your name? Nice to meet you. How are you? I am fine. Thank you.開學初期,教學生一邊唱,一邊用來識新朋友,大家都很投入,很快便學識了。而且,這首歌變化可以很多,除了Who is your class teacher? 亦可以是Who is your Maths teacher? When is the Music lesson? 也可改為When is the English lesson? 可以唱很多次」。

■學生心聲

記筆順更易

◆陳佳苗 小一

念幼稚園時,只有兩個班主任負責教我們,沒有分科目,但小學有很多老師、很多科目,我覺得很複雜,學習也比以前困難了。幸好,現在中、英、數也有機會唱歌,很開心,最喜歡聽《筆順歌》,我記得「先橫後直」、「從上到下」、「從左到右」。如果給我建議,我希望Purple姐姐作一首視藝歌,因為我很喜歡剪紙、繪畫、做勞工。

學懂奇數偶數

◆錢駿樂 小一

我覺得小學的課室比幼稚園大很多,但教的東西也比幼稚園深,尤其是中文科,我覺得很難。我最喜歡數學科,所以我特別喜歡聽數學歌,我記得是講順數、倒數、奇數、偶數的。以前在幼稚園,我也學過順數、倒數,卻沒聽過奇數、偶數,但因為經常唱這首歌,我就明白了。如果給我建議,我希望Purple姐姐作一首常識歌,因為常識科也有點難。

[Happy PaMa 教得樂 第320期]